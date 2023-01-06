В Латвии задержан шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем

Репрессии за правду и музыка на войне: пианистка Лисица рассказала шокирующие подробности Известная пианистка украинского происхождения Валентина Лисица в интервью Украина.ру рассказала о реакции людей на концертах в Донбассе, а также об угрозах в её адрес, отмене гастрольных туров и о силе музыки на войне