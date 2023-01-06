В Латвии задержан шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
Марат Касем
В четверг 5 января в Латвии был задержан шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это задержание "бесчеловечным террором против любого инакомыслия", сообщается на сайте внешнеполитического ведомства 6 января
Случившееся невозможно квалифицировать иначе как бесчеловечный и подлый террор латвийского режима против любого инакомыслия, готовность отбросить все правовые рамки и принципы цивилизованного государства, чтобы расправиться с неугодными.
Рига вновь показала, что относится к таким ценностям демократического общества, как плюрализм СМИ и права журналистов, как к пустому звуку, подчеркнула она.
В пятницу под зданием посольства Латвии в Москве пройдет акция сотрудников медиагруппы МИА "Россия сегодня" в поддержку Касема.
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