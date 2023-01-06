https://ukraina.ru/20230106/1042418547.html

Гутерриш распустил миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке

Гутерриш распустил миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке - 06.01.2023 Украина.ру

Гутерриш распустил миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приостановил работу миссии по расследованию обстрела исправительной колонии в Еленовке (ДНР), где погибли украинские военнопленные, сообщил 6 января его заместитель Стефан Дюжаррик во время пресс-конференции

2023-01-06T13:08

2023-01-06T13:08

2023-01-06T13:08

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антониу гутерреш

расследование

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"ООН не хватает гарантий безопасности для продолжения работы экспертов, участвующих в расследовании удара по СИЗО в Еленовке", - пояснил Дюжаррик.Миссия нуждается в четких гарантиях, которые в данный момент получить не может. Однако, как только такая возможность появится, расследование возобновится, резюмировал представитель ООН.Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Именно в этом поселке в конце июля при украинском ударе из HIMARS по колонии погибли 50 и были ранены 73 украинских военнопленных.Минобороны РФ опубликовало список погибших и пострадавших при обстреле СИЗО, а официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что ответственность за "кровавую бойню" в Еленовке лежит на президенте Украины Владимире Зеленском, правительстве Украины и Вашингтоне.

https://ukraina.ru/20230105/1042405034.html

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новости, оон, сизо, антониу гутерреш, расследование