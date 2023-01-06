Гутерриш распустил миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке - 06.01.2023 Украина.ру
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Гутерриш распустил миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке
Гутерриш распустил миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке - 06.01.2023 Украина.ру
Гутерриш распустил миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приостановил работу миссии по расследованию обстрела исправительной колонии в Еленовке (ДНР), где погибли украинские военнопленные, сообщил 6 января его заместитель Стефан Дюжаррик во время пресс-конференции
2023-01-06T13:08
2023-01-06T13:08
новости
оон
сизо
антониу гутерреш
расследование
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"ООН не хватает гарантий безопасности для продолжения работы экспертов, участвующих в расследовании удара по СИЗО в Еленовке", - пояснил Дюжаррик.Миссия нуждается в четких гарантиях, которые в данный момент получить не может. Однако, как только такая возможность появится, расследование возобновится, резюмировал представитель ООН.Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Именно в этом поселке в конце июля при украинском ударе из HIMARS по колонии погибли 50 и были ранены 73 украинских военнопленных.Минобороны РФ опубликовало список погибших и пострадавших при обстреле СИЗО, а официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что ответственность за "кровавую бойню" в Еленовке лежит на президенте Украины Владимире Зеленском, правительстве Украины и Вашингтоне.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, оон, сизо, антониу гутерреш, расследование
Новости, ООН, СИЗО, Антониу Гутерреш, Расследование

Гутерриш распустил миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке

13:08 06.01.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВзрыв в Донбассе
Взрыв в Донбассе - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приостановил работу миссии по расследованию обстрела исправительной колонии в Еленовке (ДНР), где погибли украинские военнопленные, сообщил 6 января его заместитель Стефан Дюжаррик во время пресс-конференции
"ООН не хватает гарантий безопасности для продолжения работы экспертов, участвующих в расследовании удара по СИЗО в Еленовке", - пояснил Дюжаррик.
Миссия нуждается в четких гарантиях, которые в данный момент получить не может. Однако, как только такая возможность появится, расследование возобновится, резюмировал представитель ООН.
Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Именно в этом поселке в конце июля при украинском ударе из HIMARS по колонии погибли 50 и были ранены 73 украинских военнопленных.
Минобороны РФ опубликовало список погибших и пострадавших при обстреле СИЗО, а официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что ответственность за "кровавую бойню" в Еленовке лежит на президенте Украины Владимире Зеленском, правительстве Украины и Вашингтоне.
Выступление С. Лаврова на сессии Генассамблеи ООН
5 января, 11:22
В ООН отказались комментировать заявления Меркель и Олланда о Минских соглашенияхОфициальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отказался отвечать на вопрос журналистов о заявлениях экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения дали Киеву время для усиления армии. Об этом 5 января передает РИА Новости
 
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