Гутерриш распустил миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приостановил работу миссии по расследованию обстрела исправительной колонии в Еленовке (ДНР), где погибли украинские военнопленные, сообщил 6 января его заместитель Стефан Дюжаррик во время пресс-конференции
"ООН не хватает гарантий безопасности для продолжения работы экспертов, участвующих в расследовании удара по СИЗО в Еленовке", - пояснил Дюжаррик.
Миссия нуждается в четких гарантиях, которые в данный момент получить не может. Однако, как только такая возможность появится, расследование возобновится, резюмировал представитель ООН.
Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Именно в этом поселке в конце июля при украинском ударе из HIMARS по колонии погибли 50 и были ранены 73 украинских военнопленных.
Минобороны РФ опубликовало список погибших и пострадавших при обстреле СИЗО, а официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что ответственность за "кровавую бойню" в Еленовке лежит на президенте Украины Владимире Зеленском, правительстве Украины и Вашингтоне.
5 января, 11:22В ООН отказались комментировать заявления Меркель и Олланда о Минских соглашенияхОфициальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отказался отвечать на вопрос журналистов о заявлениях экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения дали Киеву время для усиления армии. Об этом 5 января передает РИА Новости