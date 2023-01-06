Байден констатировал "критический этап" украинского конфликта - 06.01.2023 Украина.ру
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Байден констатировал "критический этап" украинского конфликта
Байден констатировал "критический этап" украинского конфликта - 06.01.2023 Украина.ру
Байден констатировал "критический этап" украинского конфликта
Конфликт на Украине в данный момент находится "на критически важном этапе", заявил 5 января в ходе заседания своего кабинета президент США Джо Байден
2023-01-06T10:55
2023-01-06T10:55
новости
джо байден
сша
украина
спецоперация
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"Сейчас война на Украине находится на критически важном этапе. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии", - сказал он, очевидно, имея в виду очередной транш военной помощи Киеву.Ранее 29 декабря Байден утвердил бюджет страны на 2023 финансовый год объемом около 1,7 трлн долларов, он предусматривает выделение 44,9 млрд долларов на помощь Киеву. Свыше 300 млн долларов выделяется на "противодействие влиянию России", в том числе на поддержку "энергетической независимости и экономической стабильности" стран, "находящихся под давлением" РФ.США 6 января намерены выделить крупнейший пакет военной помощи Киеву на рекордные 3 миллиарда долларов. В его состав, предположительно, войдут 50 БМП, сообщает РИА Новости.Сейчас речь идет о прямой агрессии Запада против России. Поэтому мы давно уже могли бы сделать воздушное пространство Украины зоной, закрытой для полета авиации США и остальных стран-членов НАТО. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру.Уничтожению западных поставок нужно будет уделить особое внимание, без этого мы подставляем под удар и наших военных, и мирное население Донбасса, заключил собеседник издания.
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Новости
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новости, джо байден, сша, украина, спецоперация
Новости, Джо Байден, США, Украина, Спецоперация

Байден констатировал "критический этап" украинского конфликта

10:55 06.01.2023
 
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк
© Пресс-служба президента Украины
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Конфликт на Украине в данный момент находится "на критически важном этапе", заявил 5 января в ходе заседания своего кабинета президент США Джо Байден
"Сейчас война на Украине находится на критически важном этапе. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии", - сказал он, очевидно, имея в виду очередной транш военной помощи Киеву.
Ранее 29 декабря Байден утвердил бюджет страны на 2023 финансовый год объемом около 1,7 трлн долларов, он предусматривает выделение 44,9 млрд долларов на помощь Киеву. Свыше 300 млн долларов выделяется на "противодействие влиянию России", в том числе на поддержку "энергетической независимости и экономической стабильности" стран, "находящихся под давлением" РФ.
США 6 января намерены выделить крупнейший пакет военной помощи Киеву на рекордные 3 миллиарда долларов. В его состав, предположительно, войдут 50 БМП, сообщает РИА Новости.
Сейчас речь идет о прямой агрессии Запада против России. Поэтому мы давно уже могли бы сделать воздушное пространство Украины зоной, закрытой для полета авиации США и остальных стран-членов НАТО. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру.
Уничтожению западных поставок нужно будет уделить особое внимание, без этого мы подставляем под удар и наших военных, и мирное население Донбасса, заключил собеседник издания.
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
Вчера, 10:11
"Судьба народа Украины американцев не волнует": российский дипломат высказался о военной помощи из СШАКаждая поставка военной помощи Украине из Вашингтона провоцирует украинских радикалов к новым циничным убийствам жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также убеждает в их безнаказанности. США не хотят дипломатического урегулирования конфликта, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает 6 января РИА Новости
 
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