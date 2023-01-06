https://ukraina.ru/20230106/1042352136.html

Чем воюют на Украине: винтовка Мосина, "кулацкий обрез" и другое ретро-оружие

Чем воюют на Украине: винтовка Мосина, "кулацкий обрез" и другое ретро-оружие - 06.01.2023 Украина.ру

Чем воюют на Украине: винтовка Мосина, "кулацкий обрез" и другое ретро-оружие

Специальная военная операция России выявила ряд знаковых моментов, касающихся оружия и вооружения, особенно в рядах подразделений народной милиции ДНР и ЛНР

2023-01-06T16:00

2023-01-06T16:00

2023-01-06T16:00

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На их вооружении — старые образцы не только советских времен, но и периода Великой Отечественной, с которыми шли в бой отцы и деды нынешних защитников Донбасса. Впрочем, ретро-арсенал активно используется не только во время событий восьмилетней дальности, но и сегодня.В советское время Донбасс был превращен в один из крупнейших военно-промышленных комплексов мира. Причем создаваться он начал давно.Луганский патронный завод ведет свою историю от литейного завода, созданного в 1795 году по указу Екатерины II. Многие великие победы русской армии — заслуга не только русских полководцев и солдат, но и рабочих с реки Лугани, снабжавших армию боеприпасами и оружием.После распада СССР на Украине осталось такое количество оружия, что хватило бы на десять украинских армий. А еще туда же свезли большую часть оружия и боеприпасов из Группы советских войск в Германии и других стран Варшавского договора.Большую часть оружия складировали в Донбассе. Там находились огромные склады — в районе Артемовска и Соледара. Что-то продали и разворовали, когда Донбасс находился в составе Украины, а большую часть захватили ополченцы в 2014 году.Даже при полноценной войне между разными государствами без трофеев не обходится. По мере развития событий восьмилетней давности многие военные части ВСУ покинули территорию восставшего региона, вывозя при этом оружие и боеприпасы.Многие, но не все. Некоторые подразделения были блокированы, на КПП приходили родители солдат и большинство военнослужащих покинули части без оружия. А каждая более-менее серьезная войсковая часть — это минимум батальон, в оружейных комнатах и на складах находились несколько сотен стволов, а также боевая техника.Затем оружие добывали в бою, на складах, блокпостах. Даже снимали с постаментов танки и артиллерийские орудия времен Второй мировой войны.Да, разные военные конфликты разительно отличаются друг от друга. Как, например, Вторая мировая отличалась от Первой.За два десятка лет танки из неуклюжих бронекоробок на гусеницах превратились в быстрые грозные машины, стремительно уходящие в прорыв на десятки и даже сотни километров. Когда-то выглядевшие игрушками самолеты из фанеры и полотна превратились в могучую силу, способную решать сложные задачи в небе и на земле. От их применения в немалой степени решался исход боя или крупной войсковой операции.Но изменилось не все. Основными единицами пехотного вооружения осталась автомат и магазинная винтовка.Конечно, образцы снайперских винтовок за минувшее столетие качественно модернизировались. Однако легендарная винтовка Мосина образца 1891 года до сих пор используется, хотя давно снята с производства. Таким раритетом пользуются ополченцы и бойцы народной милиции ДНР и ЛНР — и не только.К примеру, известный доброволец из Сербии с позывным Дека справедливо считает "старушку-мосинку" в сочетании с современным оптическим прицелом надежным и убойным стрелковым оружием. Дека даже в шутку сравнил винтовку с женщиной зрелого возраста, одетую в современную одежду и умеренным макияжем.Если же говорить серьезно, винтовка Мосина калибром 7,62 мм на протяжении всей истории своего существования баллистическими качествами и простой конструкцией полностью выдержала испытание двух мировых войн и не одним локальным современным конфликтом.Винтовка проста в обращении, в любых погодных условиях никогда не подводила снайпера. Убойная сила — до одного километра, в ходе спецоперации на Донбассе не раз применялась в уличных боях при сдерживании пехоты противника.Также из вооружения времен Великой Отечественной войны на Донбассе по полной программе применялся крупнокалиберный пулемет ДШК, разработанный в 1938 году. Уже в 70-е годы пулемет начал вытесняться в мотострелковых частях более современным и легким оружием "Утес". Однако на складах под Артемовском ДШК сохранились, причем, в большом количестве.В чём сила ДШК? В первую очередь, в огневой мощи, применении на различной технике, а также на стационарных огневых позициях. По многим техническим параметрам он не уступает современным и модернизированным видам стрелкового оружия.К раритетным средствам оружия вполне можно отнести станковый противотанковый гранатомет (СПГ-9) — довольно громоздкое и сложное в эксплуатации средство образца 60-х годов, к тому же малоэффективное при стрельбе против подвижных целей. Однако гранатомет хорошо проявил себя в городской агломерации.В городских боях в Мариуполе его успешно использовали ополченцы.Особо стоит выделить КПВТ – крупнокалиберный пулемет Владимирова – танковый, образца конца 40-х годов. Это чудо инженерной мысли с 14,5 мм калибром одним своим рокотом заставляет разбегаться не только бойцов за мешками с песком на блокпостах, но и БТР с их легкой броней, прошиваемой едва ли не навылет.Очень помог ополченцам легендарный пулемет "Максим", чудо-оружие еще времен гражданской войны вековой дальности.Бойцам народной милиции Донбасса он очень пригодился на блокпостах. Аппарат устойчив, станина весит около 40 кг, при своевременным охлаждении способен вести стрельбу точно и кучно. Эффект не хуже, чем у современного танкового пулемета Калашникова (ПКТ).В ходе боевых действий не раз применялось и противотанковое ружье Симонова образца 1941 года (ПТРС-41). Весьма тяжелое и габаритное оружие (22 кг с патронами, длина 2,1 м), способное эффективно поражать легкобронированную технику и вертолёты противника на расстоянии порядка полукилометра.С боеприпасами никаких проблем нет, так как 14,5х114 мм патрон с бронебойно-зажигательной пулей аналогичен применяемому для стрельбы из крупнокалиберного пулемёта Владимирова (КПВТ) — основного оружия бронетранспортёров БТР, образцов советских времен, разных модификаций.И во время событий на Донбассе 2014-2015 годов, и сейчас в ходе специальной военной операции многократно используется спаренная 23-мм зенитная установка ЗУ-23.Она принята на вооружение в 1960 году. Стреляет бронебойно-зажигательно-трассирующими (БЗТ) и осколочно-фугасными (ОФЗТ) снарядами, скорострельность — 2 000 выстрелов в минуту. Может применяться против низколетящих (до 1,5 км) малоскоростных воздушных целей, легкобронированной техники и огневых точек противника. Проста в использовании и обслуживании, доступна для личного состава с низким уровнем подготовки.Начиная, наверное, с Афганистана, повсеместно практикуются кустарные "модернизации", заключающиеся в установке ЗУ-23 на грузовые автомобили. Главный недостаток — полная незащищённость расчёта от пуль и осколковВесьма активно применялись защитниками Донбасса и ПЗРК. Несмотря на кажущуюся примитивность (мол, направил в сторону самолета и произвел пуск), этот комплекс крайне сложен в эксплуатации.Требуется обладать значительной выучкой, чтобы выстрелить: отследить цель, спрогнозировать ее траекторию, обезопасить выпущенную ракету от тепловых ловушек цели. К тому же головка самонаведения предварительно охлаждается – для повышения чувствительности к теплу цели, – потому хранение и приведение ПЗРК в рабочее положение требует знаний и практических навыков. Из артиллерийских систем, прежде всего, стоит отметить "Нону" — легендарную самоходную артиллерийскую установку. Она была, а может, и остается единственной артиллерией среднего калибра (120 мм) у ДНР.Основные характеристики – мобильность, универсальность и калибр. Опытные, бывалые ополченцы дорожили "Ноной", особенно во время боев под Дебальцево в начале 2015 года.До сих пор вспоминают и 100мм орудие "Рапира" с длинным стволом. В умелых руках артиллеристов — точность стопроцентная. Как говорится,-в форточку можно попасть на большом расстоянии.По сей день можно заметить в рядах воюющей армии ДНР и ЛНР короткоствольную 120 мм гаубицу М-30. Её еще в советские времена называли "кулацким обрезом".Подразделения народной милиции республик Донбасса в ходе спецоперации уже имеет на вооружении современное оружие и боевую технику. Но раритеты прошлого сыграли значительную роль, особенно во время боевых действий восемь лет назад, а некоторые из них применяются и сейчас.И, пожалуй, впервые в истории современных войн и конфликтов трофейное оружие применялось массово и в таком количестве.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20230101/1042320400.html

https://ukraina.ru/20230102/1042338425.html

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Геннадий Алёхин

Геннадий Алёхин

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Геннадий Алёхин

всу, украина, днр, эксклюзив, донбасс, лнр, ссср, вооружение, спецоперация, сво