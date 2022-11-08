https://ukraina.ru/20221108/1040595839.html

В Минобороны прокомментировали информацию о значительных потерях среди мобилизованных под Макеевкой

В Минобороны прокомментировали информацию о значительных потерях среди мобилизованных под Макеевкой - 08.11.2022 Украина.ру

В Минобороны прокомментировали информацию о значительных потерях среди мобилизованных под Макеевкой

Минобороны РФ опровергло сообщения о значительных потерях среди мобилизованных под Макеевкой. Сообщение опубликовано 8 ноября

2022-11-08T10:40

2022-11-08T10:40

2022-11-08T10:56

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спецоперация

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По данным военного ведомства, киевские власти и страны Запада распространяют "преднамеренную дезинформацию с целью дискредитации Вооруженных сил и создания негативного настроения среди российских граждан".Ранее в сети появились неподтвержденные данные о больших потерях среди профессиональных военных на Угледарском направлении и призванных по частичной мобилизации в Воронеже – в районе Макеевки, ДНР.Военный эксперт, директор музея ПВО МО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру предположил, что, несмотря на действительно разное положение отдельных частей на этих участках фронта, новости могут оказаться информационным "вбросом" со стороны ВСУ и "их спецподразделений, которые хорошо подготавливают различные вбросы".

https://ukraina.ru/20221108/1040592943.html

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2022

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новости, минобороны рф, макеевка, днр, спецоперация