https://ukraina.ru/20221108/1040595839.html
В Минобороны прокомментировали информацию о значительных потерях среди мобилизованных под Макеевкой
В Минобороны прокомментировали информацию о значительных потерях среди мобилизованных под Макеевкой - 08.11.2022 Украина.ру
В Минобороны прокомментировали информацию о значительных потерях среди мобилизованных под Макеевкой
Минобороны РФ опровергло сообщения о значительных потерях среди мобилизованных под Макеевкой. Сообщение опубликовано 8 ноября
2022-11-08T10:40
2022-11-08T10:40
2022-11-08T10:56
новости
минобороны рф
макеевка
днр
спецоперация
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По данным военного ведомства, киевские власти и страны Запада распространяют "преднамеренную дезинформацию с целью дискредитации Вооруженных сил и создания негативного настроения среди российских граждан".Ранее в сети появились неподтвержденные данные о больших потерях среди профессиональных военных на Угледарском направлении и призванных по частичной мобилизации в Воронеже – в районе Макеевки, ДНР.Военный эксперт, директор музея ПВО МО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру предположил, что, несмотря на действительно разное положение отдельных частей на этих участках фронта, новости могут оказаться информационным "вбросом" со стороны ВСУ и "их спецподразделений, которые хорошо подготавливают различные вбросы".
https://ukraina.ru/20221108/1040592943.html
Украина.ру
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, минобороны рф, макеевка, днр, спецоперация
Новости, Минобороны РФ, Макеевка, ДНР, Спецоперация
В Минобороны прокомментировали информацию о значительных потерях среди мобилизованных под Макеевкой
10:40 08.11.2022 (обновлено: 10:56 08.11.2022)
Минобороны РФ опровергло сообщения о значительных потерях среди мобилизованных под Макеевкой. Сообщение опубликовано 8 ноября
По данным военного ведомства, киевские власти и страны Запада распространяют "преднамеренную дезинформацию с целью дискредитации Вооруженных сил и создания негативного настроения среди российских граждан".
Ранее в сети появились неподтвержденные данные о больших потерях среди профессиональных военных на Угледарском направлении и призванных по частичной мобилизации в Воронеже – в районе Макеевки, ДНР.
Военный эксперт, директор музея ПВО МО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру предположил, что, несмотря на действительно разное положение отдельных частей на этих участках фронта, новости могут оказаться информационным "вбросом" со стороны ВСУ и "их спецподразделений, которые хорошо подготавливают различные вбросы".