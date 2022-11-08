https://ukraina.ru/20221108/1040590683.html

В Госдуме потребовали изучить причастность Британии к теракту на Крымском мосту

В Госдуме потребовали изучить причастность Британии к теракту на Крымском мосту - 08.11.2022 Украина.ру

В Госдуме потребовали изучить причастность Британии к теракту на Крымском мосту

Депутат ГД от ЛДПР Андрей Луговой обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить причастность офицера британских спецслужб Кристофера Найджела Доннелли к взрыву на Крымском мосту. Об этом политик написал 7 ноября в своем телеграм-канале

2022-11-08T08:22

2022-11-08T08:22

2022-11-08T08:22

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госдума

теракт

крымский мост

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Депутат выразил уверенность, что в теракте на Крымском мосту есть британский след, и если причастность Доннелли будет доказана, заявил Луговой, его нужно признать террористом.Утром 8 октября на Крымском мост был подорван грузовой автомобиль, в результате частично обрушились два пролета автомобильной части моста. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова.На Крымском мосту во вторник, 8 ноября, временно приостановлено движение автомобилей в связи с ремонтом. Ожидается, что работы будут закончены к 16.00.

https://ukraina.ru/20221108/1040589743.html

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новости, госдума, теракт, крымский мост, британия