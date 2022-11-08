В Госдуме потребовали изучить причастность Британии к теракту на Крымском мосту - 08.11.2022 Украина.ру
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В Госдуме потребовали изучить причастность Британии к теракту на Крымском мосту
В Госдуме потребовали изучить причастность Британии к теракту на Крымском мосту - 08.11.2022 Украина.ру
В Госдуме потребовали изучить причастность Британии к теракту на Крымском мосту
Депутат ГД от ЛДПР Андрей Луговой обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить причастность офицера британских спецслужб Кристофера Найджела Доннелли к взрыву на Крымском мосту. Об этом политик написал 7 ноября в своем телеграм-канале
2022-11-08T08:22
2022-11-08T08:22
новости
госдума
теракт
крымский мост
британия
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Депутат выразил уверенность, что в теракте на Крымском мосту есть британский след, и если причастность Доннелли будет доказана, заявил Луговой, его нужно признать террористом.Утром 8 октября на Крымском мост был подорван грузовой автомобиль, в результате частично обрушились два пролета автомобильной части моста. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова.На Крымском мосту во вторник, 8 ноября, временно приостановлено движение автомобилей в связи с ремонтом. Ожидается, что работы будут закончены к 16.00.
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новости, госдума, теракт, крымский мост, британия
Новости, Госдума, теракт, Крымский мост, Британия

В Госдуме потребовали изучить причастность Британии к теракту на Крымском мосту

08:22 08.11.2022
 
© Кадр с камер наблюденияКрымский мост
Крымский мост
© Кадр с камер наблюдения
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Депутат ГД от ЛДПР Андрей Луговой обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить причастность офицера британских спецслужб Кристофера Найджела Доннелли к взрыву на Крымском мосту. Об этом политик написал 7 ноября в своем телеграм-канале
Депутат выразил уверенность, что в теракте на Крымском мосту есть британский след, и если причастность Доннелли будет доказана, заявил Луговой, его нужно признать террористом.
"Кристофер Найджел Доннелли неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов как активный участник и исполнитель антироссийских программ. Это офицер британских спецслужб, специалист по обороне, безопасности и иностранным делам, глава русского отдела НАТО. Полковник MI-6 в отставке, а ныне советник министра иностранных дел Литвы Доннелли является одним из вероятных участников теракта в Крыму. В октябре в СМИ попала переписка Доннелли с британским офицером Хью Уордом о планах по уничтожению моста", - написал Луговой.
Утром 8 октября на Крымском мост был подорван грузовой автомобиль, в результате частично обрушились два пролета автомобильной части моста. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова.
На Крымском мосту во вторник, 8 ноября, временно приостановлено движение автомобилей в связи с ремонтом. Ожидается, что работы будут закончены к 16.00.
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НовостиГосдуматерактКрымский мостБритания
 
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