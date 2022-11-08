В Греции отменили продажу порта, через который Киев получает западное оружие - 08.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221108/1040589743.html
В Греции отменили продажу порта, через который Киев получает западное оружие
В Греции отменили продажу порта, через который Киев получает западное оружие - 08.11.2022 Украина.ру
В Греции отменили продажу порта, через который Киев получает западное оружие
Тендер по продаже порта Александруполис в Греции, через который на Украину везут оружие с Запада, отменяется. Соответствующее заявление сделал на днях премьер страны Кириакос Мицотакис в интервью местному телеканалу ANT1
2022-11-08T08:05
2022-11-08T08:05
новости
греция
порт
оружие
киев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101944/76/1019447630_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_4572db57e12fe302decd20eab2260837.jpg.webp
Тендер на продажу 67% акций порта Александруполис был объявлен в начале марта 2022 года. Между тем, еще в октябре 2021 года Греция подписала соглашение с США, в рамках которого Вашингтон получил в свое распоряжение несколько новых военных баз, в том числе порт Александруполиса и военный лагерь рядом с ним.Ранее министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что военная база США в Александруполисе может быть предназначена для переброски войск в Восточную Европу и на Украину.
https://ukraina.ru/20221108/1040569861.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101944/76/1019447630_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_9649355689e873b71ed798548f5b199d.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, греция, порт, оружие, киев, украина
Новости, Греция, порт, оружие, Киев, Украина

В Греции отменили продажу порта, через который Киев получает западное оружие

08:05 08.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтраны мира. Греция
Страны мира. Греция - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать в
Тендер по продаже порта Александруполис в Греции, через который на Украину везут оружие с Запада, отменяется. Соответствующее заявление сделал на днях премьер страны Кириакос Мицотакис в интервью местному телеканалу ANT1
"Правительство решило, что в настоящее время Александруполис имеет такое большое стратегическое, геополитическое и энергетическое значение для нашей страны, что он должен оставаться в собственности греческого государства и конкретно [Фонда по использованию госимущества] HRADF, у которого также есть возможность развивать порт и использовать полностью его возможности", - сказал Мицотакис, подчеркнув, что правительство не видит причин для продажи объекта иностранному инвестору.
Тендер на продажу 67% акций порта Александруполис был объявлен в начале марта 2022 года. Между тем, еще в октябре 2021 года Греция подписала соглашение с США, в рамках которого Вашингтон получил в свое распоряжение несколько новых военных баз, в том числе порт Александруполиса и военный лагерь рядом с ним.
Ранее министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что военная база США в Александруполисе может быть предназначена для переброски войск в Восточную Европу и на Украину.
Майкл Бом
07:47
Майкл Бом ответил, как выборы в США повлияют на американскую помощь КиевуВо вторник, 8 ноября в США состоятся выборы в Конгресс. Скорее всего, в нижней палате представителей Сената республиканцы получат большинство. Их победа в Сенате – под вопросом. Как перемена власти повлияет на отношение Вашингтона к Украине, в интервью изданию Украина.ру ответил американский журналист Майкл Бом
 
НовостиГрецияпорторужиеКиевУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00План по "захвату Крыма", обстрелы ДНР, тайные переговоры Салливана. Главное на Украине на утро 8 ноября
08:54Путин пообещал посоветоваться с россиянами о поддержке мобилизованных
08:40На Крымском мосту приостановлено автомобильное движение
08:22В Госдуме потребовали изучить причастность Британии к теракту на Крымском мосту
08:10Хроника энергетической войны: последние события
08:05В Греции отменили продажу порта, через который Киев получает западное оружие
08:00Николай Доронин: В будущем есть риск столкновения России и США не только на Украине, но и в Арктике
08:00Ищенко объяснил, в каком случае удары по энергетике Украины приведут Россию к победе
07:51СМИ: Байден имеет все шансы потерять контроль над конгрессом США по итогам выборов 8 ноября
07:47Майкл Бом ответил, как выборы в США повлияют на американскую помощь Киеву
07:45Удар по западным спонсорам: Царев объяснил, зачем ВС РФ разрушают трансформаторы на Украине
07:37Большинство жителей США поддерживает Байдена в вопросе помощи Киеву - американский журналист
07:30"На блюдечке с голубой каемочкой": Домрин ответил, получит ли Киев замороженные российские активы
07:28За пару часов до выборов: Белый дом обвинил Трампа во лжи
07:25Украине и России нужна пауза, чтобы зафиксировать новую реальность - Норин
07:20В Белом доме не поняли шутку Пригожина о "вмешательстве в выборы" в США
07:15Сапоньков объяснил информацию об отводе войск с левого берега Днепра
07:07Военный эксперт оценил перспективы наступления российской армии на Николаев
07:00Украина пролила недостаточно крови по мнению Запада — Корнилов
07:00Сергей Михеев о деградации ООН, предстоящих выборах в Конгресс США и слухах о переговорах Москвы и Киева
Лента новостейМолния