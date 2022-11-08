В Греции отменили продажу порта, через который Киев получает западное оружие
Тендер по продаже порта Александруполис в Греции, через который на Украину везут оружие с Запада, отменяется. Соответствующее заявление сделал на днях премьер страны Кириакос Мицотакис в интервью местному телеканалу ANT1
"Правительство решило, что в настоящее время Александруполис имеет такое большое стратегическое, геополитическое и энергетическое значение для нашей страны, что он должен оставаться в собственности греческого государства и конкретно [Фонда по использованию госимущества] HRADF, у которого также есть возможность развивать порт и использовать полностью его возможности", - сказал Мицотакис, подчеркнув, что правительство не видит причин для продажи объекта иностранному инвестору.
Тендер на продажу 67% акций порта Александруполис был объявлен в начале марта 2022 года. Между тем, еще в октябре 2021 года Греция подписала соглашение с США, в рамках которого Вашингтон получил в свое распоряжение несколько новых военных баз, в том числе порт Александруполиса и военный лагерь рядом с ним.
Ранее министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что военная база США в Александруполисе может быть предназначена для переброски войск в Восточную Европу и на Украину.
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