https://ukraina.ru/20221108/1040589743.html

В Греции отменили продажу порта, через который Киев получает западное оружие

В Греции отменили продажу порта, через который Киев получает западное оружие - 08.11.2022 Украина.ру

В Греции отменили продажу порта, через который Киев получает западное оружие

Тендер по продаже порта Александруполис в Греции, через который на Украину везут оружие с Запада, отменяется. Соответствующее заявление сделал на днях премьер страны Кириакос Мицотакис в интервью местному телеканалу ANT1

2022-11-08T08:05

2022-11-08T08:05

2022-11-08T08:05

новости

греция

порт

оружие

киев

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101944/76/1019447630_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_4572db57e12fe302decd20eab2260837.jpg.webp

Тендер на продажу 67% акций порта Александруполис был объявлен в начале марта 2022 года. Между тем, еще в октябре 2021 года Греция подписала соглашение с США, в рамках которого Вашингтон получил в свое распоряжение несколько новых военных баз, в том числе порт Александруполиса и военный лагерь рядом с ним.Ранее министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что военная база США в Александруполисе может быть предназначена для переброски войск в Восточную Европу и на Украину.

https://ukraina.ru/20221108/1040569861.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, греция, порт, оружие, киев, украина