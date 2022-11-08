https://ukraina.ru/20221108/1040569861.html

Майкл Бом ответил, как выборы в США повлияют на американскую помощь Киеву

Майкл Бом ответил, как выборы в США повлияют на американскую помощь Киеву - 08.11.2022 Украина.ру

Майкл Бом ответил, как выборы в США повлияют на американскую помощь Киеву

Во вторник, 8 ноября в США состоятся выборы в Конгресс. Скорее всего, в нижней палате представителей Сената республиканцы получат большинство. Их победа в Сенате – под вопросом. Как перемена власти повлияет на отношение Вашингтона к Украине, в интервью изданию Украина.ру ответил американский журналист Майкл Бом

2022-11-08T07:47

2022-11-08T07:47

2022-11-08T07:47

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Ранее в интервью изданию Украина.ру на этот же вопрос ответил политолог-американист Александр Домрин. Он также уверен, что в целом ситуация не поменяется, однако одно различие все же будет."Республиканцы, на самом деле, продолжат оказывать финансовую военную помощь Украине и не будут обсуждать ее прекращение. Разница будет только в том, что правая партия, отражая настроения своих избирателей, поставит вопрос об ответственности: давайте посмотрим куда идут наши деньги, на что демократы эти миллиарды долларов потратили. Потому что много средств, направленных на Украину, элементарно разворовывается", - сказал эксперт.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221107/1040566320.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, журналист, майкл бом, выборы, сша, помощь, киев, украина