https://ukraina.ru/20221108/1040569861.html
Майкл Бом ответил, как выборы в США повлияют на американскую помощь Киеву
Майкл Бом ответил, как выборы в США повлияют на американскую помощь Киеву - 08.11.2022 Украина.ру
Майкл Бом ответил, как выборы в США повлияют на американскую помощь Киеву
Во вторник, 8 ноября в США состоятся выборы в Конгресс. Скорее всего, в нижней палате представителей Сената республиканцы получат большинство. Их победа в Сенате – под вопросом. Как перемена власти повлияет на отношение Вашингтона к Украине, в интервью изданию Украина.ру ответил американский журналист Майкл Бом
2022-11-08T07:47
2022-11-08T07:47
2022-11-08T07:47
новости
журналист
майкл бом
выборы
сша
помощь
киев
украина
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Ранее в интервью изданию Украина.ру на этот же вопрос ответил политолог-американист Александр Домрин. Он также уверен, что в целом ситуация не поменяется, однако одно различие все же будет."Республиканцы, на самом деле, продолжат оказывать финансовую военную помощь Украине и не будут обсуждать ее прекращение. Разница будет только в том, что правая партия, отражая настроения своих избирателей, поставит вопрос об ответственности: давайте посмотрим куда идут наши деньги, на что демократы эти миллиарды долларов потратили. Потому что много средств, направленных на Украину, элементарно разворовывается", - сказал эксперт.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221107/1040566320.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, журналист, майкл бом, выборы, сша, помощь, киев, украина
Новости, журналист, Майкл Бом, выборы, США, помощь, Киев, Украина
Майкл Бом ответил, как выборы в США повлияют на американскую помощь Киеву
Во вторник, 8 ноября в США состоятся выборы в Конгресс. Скорее всего, в нижней палате представителей Сената республиканцы получат большинство. Их победа в Сенате – под вопросом. Как перемена власти повлияет на отношение Вашингтона к Украине, в интервью изданию Украина.ру ответил американский журналист Майкл Бом
"Даже если республиканцы получат большинство голосов, консенсус по ситуации в Украине в Конгрессе в целом сохранится. Многие республиканцы, и тем более демократы поддерживают политику Джо Байдена по отношению к Украине и России, поэтому вряд ли динамика и расклад сил по украинско-российскому вопросу сильно поменяется", - сказал он.
Ранее в интервью изданию Украина.ру на этот же вопрос ответил политолог-американист Александр Домрин. Он также уверен, что в целом ситуация не поменяется, однако одно различие все же будет.
"Республиканцы, на самом деле, продолжат оказывать финансовую военную помощь Украине и не будут обсуждать ее прекращение. Разница будет только в том, что правая партия, отражая настроения своих избирателей, поставит вопрос об ответственности: давайте посмотрим куда идут наши деньги, на что демократы эти миллиарды долларов потратили. Потому что много средств, направленных на Украину, элементарно разворовывается", - сказал эксперт.
Полностью прочитать интервью можно здесь: