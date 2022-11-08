Майкл Бом ответил, как выборы в США повлияют на американскую помощь Киеву - 08.11.2022 Украина.ру
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Майкл Бом ответил, как выборы в США повлияют на американскую помощь Киеву
Майкл Бом ответил, как выборы в США повлияют на американскую помощь Киеву - 08.11.2022 Украина.ру
Майкл Бом ответил, как выборы в США повлияют на американскую помощь Киеву
Во вторник, 8 ноября в США состоятся выборы в Конгресс. Скорее всего, в нижней палате представителей Сената республиканцы получат большинство. Их победа в Сенате – под вопросом. Как перемена власти повлияет на отношение Вашингтона к Украине, в интервью изданию Украина.ру ответил американский журналист Майкл Бом
2022-11-08T07:47
2022-11-08T07:47
новости
журналист
майкл бом
выборы
сша
помощь
киев
украина
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Ранее в интервью изданию Украина.ру на этот же вопрос ответил политолог-американист Александр Домрин. Он также уверен, что в целом ситуация не поменяется, однако одно различие все же будет."Республиканцы, на самом деле, продолжат оказывать финансовую военную помощь Украине и не будут обсуждать ее прекращение. Разница будет только в том, что правая партия, отражая настроения своих избирателей, поставит вопрос об ответственности: давайте посмотрим куда идут наши деньги, на что демократы эти миллиарды долларов потратили. Потому что много средств, направленных на Украину, элементарно разворовывается", - сказал эксперт.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221107/1040566320.html
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новости, журналист, майкл бом, выборы, сша, помощь, киев, украина
Новости, журналист, Майкл Бом, выборы, США, помощь, Киев, Украина

Майкл Бом ответил, как выборы в США повлияют на американскую помощь Киеву

07:47 08.11.2022
 
© vladtime.ruМайкл Бом
Майкл Бом
© vladtime.ru
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Во вторник, 8 ноября в США состоятся выборы в Конгресс. Скорее всего, в нижней палате представителей Сената республиканцы получат большинство. Их победа в Сенате – под вопросом. Как перемена власти повлияет на отношение Вашингтона к Украине, в интервью изданию Украина.ру ответил американский журналист Майкл Бом
"Даже если республиканцы получат большинство голосов, консенсус по ситуации в Украине в Конгрессе в целом сохранится. Многие республиканцы, и тем более демократы поддерживают политику Джо Байдена по отношению к Украине и России, поэтому вряд ли динамика и расклад сил по украинско-российскому вопросу сильно поменяется", - сказал он.
Ранее в интервью изданию Украина.ру на этот же вопрос ответил политолог-американист Александр Домрин. Он также уверен, что в целом ситуация не поменяется, однако одно различие все же будет.
"Республиканцы, на самом деле, продолжат оказывать финансовую военную помощь Украине и не будут обсуждать ее прекращение. Разница будет только в том, что правая партия, отражая настроения своих избирателей, поставит вопрос об ответственности: давайте посмотрим куда идут наши деньги, на что демократы эти миллиарды долларов потратили. Потому что много средств, направленных на Украину, элементарно разворовывается", - сказал эксперт.
Полностью прочитать интервью можно здесь:
Майкл Бом интервью
Вчера, 15:22
Майкл Бом о выборах в Конгресс США, Илоне Маске и прекращении войны на Украине
 
НовостижурналистМайкл БомвыборыСШАпомощьКиевУкраина
 
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