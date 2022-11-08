https://ukraina.ru/20221108/1040569211.html

Сражение под Херсоном радикально не изменит соотношение сил на фронте - Норин

Сражение под Херсоном радикально не изменит соотношение сил на фронте - Норин - 08.11.2022 Украина.ру

Сражение под Херсоном радикально не изменит соотношение сил на фронте - Норин

Военный историк Евгений Норин заявил в интервью изданию Украина.ру, что людей из Херсонской области эвакуируют потому что российская армия готовится там к большому сражению

2022-11-08T04:05

2022-11-08T04:05

2022-11-08T04:05

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украина

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Если противник потеряет под Херсоном все резервы, это одно, считает Норин, но если ВСУ удастся занять Херсон - это станет катастрофой для российской армии. Это не Сталинград, подчеркивает эксперт, но это будет очень крупное сражение, которое повлияет на ход дальнейших событий.Полный текст интервью с военный историк читайте на сайте Украина.ру.Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов рассказал в интервью изданию Украина.ру, что при условии серьезного превосходства в живой силе украинская сторона может дойти до Херсона. Но организовать там снабжение группировки у ВСУ не получится, российская армия выиграет оборонительное сражение. По его мнению, российское командование рассчитывает завлечь ВСУ в безнадежное наступление, после чего добиться разгрома южной группировки и открыть путь на Николаев вдоль побережья до Одессы и Приднестровья.

https://ukraina.ru/20221107/1040548555.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина