https://ukraina.ru/20221108/1040569211.html
Сражение под Херсоном радикально не изменит соотношение сил на фронте - Норин
Сражение под Херсоном радикально не изменит соотношение сил на фронте - Норин - 08.11.2022 Украина.ру
Сражение под Херсоном радикально не изменит соотношение сил на фронте - Норин
Военный историк Евгений Норин заявил в интервью изданию Украина.ру, что людей из Херсонской области эвакуируют потому что российская армия готовится там к большому сражению
2022-11-08T04:05
2022-11-08T04:05
2022-11-08T04:05
новости
украина
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Если противник потеряет под Херсоном все резервы, это одно, считает Норин, но если ВСУ удастся занять Херсон - это станет катастрофой для российской армии. Это не Сталинград, подчеркивает эксперт, но это будет очень крупное сражение, которое повлияет на ход дальнейших событий.Полный текст интервью с военный историк читайте на сайте Украина.ру.Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов рассказал в интервью изданию Украина.ру, что при условии серьезного превосходства в живой силе украинская сторона может дойти до Херсона. Но организовать там снабжение группировки у ВСУ не получится, российская армия выиграет оборонительное сражение. По его мнению, российское командование рассчитывает завлечь ВСУ в безнадежное наступление, после чего добиться разгрома южной группировки и открыть путь на Николаев вдоль побережья до Одессы и Приднестровья.
https://ukraina.ru/20221107/1040548555.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина
Сражение под Херсоном радикально не изменит соотношение сил на фронте - Норин
Военный историк Евгений Норин заявил в интервью изданию Украина.ру, что людей из Херсонской области эвакуируют потому что российская армия готовится там к большому сражению
Я не знаю, будет ли это сражение решающим, но исход этой битвы задаст настроение дальнейшим событиям. Это не будет сражение, которое радикально поменяет соотношение сил на фронте, но оно однозначно повлияет на все дальнейшие операции.
Евгений Норин
Военный историк
Если противник потеряет под Херсоном все резервы, это одно, считает Норин, но если ВСУ удастся занять Херсон - это станет катастрофой для российской армии.
Это не Сталинград, подчеркивает эксперт, но это будет очень крупное сражение, которое повлияет на ход дальнейших событий.
Полный текст интервью с военный историк читайте
на сайте Украина.ру.
Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов рассказал
в интервью изданию Украина.ру, что при условии серьезного превосходства в живой силе украинская сторона может дойти до Херсона. Но организовать там снабжение группировки у ВСУ не получится, российская армия выиграет оборонительное сражение.
По его мнению, российское командование рассчитывает завлечь ВСУ в безнадежное наступление, после чего добиться разгрома южной группировки и открыть путь на Николаев вдоль побережья до Одессы и Приднестровья.