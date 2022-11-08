Сражение под Херсоном радикально не изменит соотношение сил на фронте - Норин - 08.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221108/1040569211.html
Сражение под Херсоном радикально не изменит соотношение сил на фронте - Норин
Сражение под Херсоном радикально не изменит соотношение сил на фронте - Норин - 08.11.2022 Украина.ру
Сражение под Херсоном радикально не изменит соотношение сил на фронте - Норин
Военный историк Евгений Норин заявил в интервью изданию Украина.ру, что людей из Херсонской области эвакуируют потому что российская армия готовится там к большому сражению
2022-11-08T04:05
2022-11-08T04:05
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103411/52/1034115266_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_9dcaa681fd0801ac0029f41158f02503.jpg.webp
Если противник потеряет под Херсоном все резервы, это одно, считает Норин, но если ВСУ удастся занять Херсон - это станет катастрофой для российской армии. Это не Сталинград, подчеркивает эксперт, но это будет очень крупное сражение, которое повлияет на ход дальнейших событий.Полный текст интервью с военный историк читайте на сайте Украина.ру.Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов рассказал в интервью изданию Украина.ру, что при условии серьезного превосходства в живой силе украинская сторона может дойти до Херсона. Но организовать там снабжение группировки у ВСУ не получится, российская армия выиграет оборонительное сражение. По его мнению, российское командование рассчитывает завлечь ВСУ в безнадежное наступление, после чего добиться разгрома южной группировки и открыть путь на Николаев вдоль побережья до Одессы и Приднестровья.
https://ukraina.ru/20221107/1040548555.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103411/52/1034115266_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_b60b451a6ff9345d85b64d2a4c811c24.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина
Новости, Украина

Сражение под Херсоном радикально не изменит соотношение сил на фронте - Норин

04:05 08.11.2022
 
© Роман ГнатюкХерсон билборд стела
Херсон билборд стела
© Роман Гнатюк
Читать в
Военный историк Евгений Норин заявил в интервью изданию Украина.ру, что людей из Херсонской области эвакуируют потому что российская армия готовится там к большому сражению
Я не знаю, будет ли это сражение решающим, но исход этой битвы задаст настроение дальнейшим событиям. Это не будет сражение, которое радикально поменяет соотношение сил на фронте, но оно однозначно повлияет на все дальнейшие операции.
Евгений Норин
Евгений Норин
Военный историк
Если противник потеряет под Херсоном все резервы, это одно, считает Норин, но если ВСУ удастся занять Херсон - это станет катастрофой для российской армии.
Это не Сталинград, подчеркивает эксперт, но это будет очень крупное сражение, которое повлияет на ход дальнейших событий.
Полный текст интервью с военный историк читайте на сайте Украина.ру.
Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов рассказал в интервью изданию Украина.ру, что при условии серьезного превосходства в живой силе украинская сторона может дойти до Херсона. Но организовать там снабжение группировки у ВСУ не получится, российская армия выиграет оборонительное сражение.
По его мнению, российское командование рассчитывает завлечь ВСУ в безнадежное наступление, после чего добиться разгрома южной группировки и открыть путь на Николаев вдоль побережья до Одессы и Приднестровья.
Пожар в здании управления железными дорогами в Донецке в результате украинского обстрела - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
Вчера, 09:51
Тяжелая ночь в Херсоне, удар по Донецку. Главное на Украине на утро 7 ноябряМинувшая ночь в Херсоне была тяжелой. На Украине начались экстренные и плановые отключения электроэнергии. ВСУ уничтожили здание управления Донецкой железной дороги
 
НовостиУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:45"У России есть серьёзная уязвимость": Ищенко объяснил разницу в позициях Москвы и Киева
04:30Корнилов доказал, что Зеленский действует не в интересах украинцев
04:15"Наименьшие репутационные потери": Ищенко объяснил, зачем РФ вернулась к участию в зерновой сделке
04:07"Деньги на то, чего нет": Домрин изучил финансовый план американской помощи Украине
04:05Сражение под Херсоном радикально не изменит соотношение сил на фронте - Норин
04:00Зеленский должен был покаяться: эксперт объяснил смысл возвращения России к зерновой сделке
02:38Настал день, которого Зеленский боялся. Промежуточные выборы в Конгресс США и их последствия для Украины
02:31Главное на 8 ноября: в России и в мире
02:24Херсон сегодня: тревожная тишина в ожидании определённости
01:00"Чтоб рубеж княжества Российского по Вислу реку был". Как русские войска осаждали Львов
21:00Военный эксперт рассказал о самом мощном ударе, который нанесла Россия по энергетике Украины
20:08Турция предложит продлить работу "зернового коридора" из Одессы в Стамбул на год
20:00По дронам пли! Тактический отряд "Сурикаты" в Донбассе. ВИДЕО
19:57В Донецке во время обстрела погибла девочка-подросток
19:48Зеленский объяснил, зачем забрал "Укрнафту" у Коломойского
19:34Вице-спикер Молдавии обратился в прокуратуру после угроз наемников с Украины
19:31Юрий Кнутов: Россия уже разгромила ВСУ, поэтому США и НАТО готовы стереть Херсон с лица земли
19:01"Победа невозможна, лучше договаривайтесь": В США предсказали скорую смену режима Зеленского
19:00Эвакуация из Херсона, удар по Коломойскому. Итоги 7 ноября на Украине
18:44Качиньский обвинил женщин Польши в спаде рождаемости из-за пьянства
Лента новостейМолния