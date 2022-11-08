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"Разблокировки не будет": Ищенко высказался об обещаниях Запада

"Разблокировки не будет": Ищенко высказался об обещаниях Запада - 08.11.2022 Украина.ру

"Разблокировки не будет": Ищенко высказался об обещаниях Запада

Политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру поделился мнением, что после истечения срока действия зерновой сделки ее будут продлевать, потому что президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану "всё равно надо зарабатывать"

2022-11-08T06:00

2022-11-08T06:00

2022-11-08T06:00

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Если на Украине останется какое-то зерно, тогда сделку будут продлевать. Если не останется, тогда Эрдоган будет думать, не стоит ли ему переключиться на российское зерно, и дальше молоть его в муку, считает Ищенко.Пока есть украинское зерно, уверен политолог, Эрдоган будет "бегать" вокруг президента Путина с тем, чтобы продолжать сделку. То, что касается всех обещаний Запада по поводу разблокировки экспорта российского зерна, российских удобрений – этого не будет, уверяет эксперт. Они будут покупать только то, что им надо. Все остальное они все равно будут блокировать, и ничего с этим не сделаешь.Полную версию интервью с Ростиславом Ищенко читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220819/1037882218.html

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новости, украина, политолог, россия, удобрения