"Разблокировки не будет": Ищенко высказался об обещаниях Запада
Политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру поделился мнением, что после истечения срока действия зерновой сделки ее будут продлевать, потому что президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану "всё равно надо зарабатывать"
Если на Украине останется какое-то зерно, тогда сделку будут продлевать. Если не останется, тогда Эрдоган будет думать, не стоит ли ему переключиться на российское зерно, и дальше молоть его в муку, считает Ищенко.
Пока есть украинское зерно, уверен политолог, Эрдоган будет "бегать" вокруг президента Путина с тем, чтобы продолжать сделку.
Скорее всего, мы тогда продлим ее на какое-то время, потому что какой смысл ссориться, пусть и с не очень союзным, но и не с враждебным государством, тем более, с первой армией НАТО в Европе. Зачем нам такой враг сейчас, когда у нас и так забот полон рот.
То, что касается всех обещаний Запада по поводу разблокировки экспорта российского зерна, российских удобрений – этого не будет, уверяет эксперт. Они будут покупать только то, что им надо. Все остальное они все равно будут блокировать, и ничего с этим не сделаешь.
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