"Разблокировки не будет": Ищенко высказался об обещаниях Запада - 08.11.2022 Украина.ру
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"Разблокировки не будет": Ищенко высказался об обещаниях Запада
"Разблокировки не будет": Ищенко высказался об обещаниях Запада - 08.11.2022 Украина.ру
"Разблокировки не будет": Ищенко высказался об обещаниях Запада
Политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру поделился мнением, что после истечения срока действия зерновой сделки ее будут продлевать, потому что президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану "всё равно надо зарабатывать"
2022-11-08T06:00
2022-11-08T06:00
новости
украина
политолог
россия
удобрения
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Если на Украине останется какое-то зерно, тогда сделку будут продлевать. Если не останется, тогда Эрдоган будет думать, не стоит ли ему переключиться на российское зерно, и дальше молоть его в муку, считает Ищенко.Пока есть украинское зерно, уверен политолог, Эрдоган будет "бегать" вокруг президента Путина с тем, чтобы продолжать сделку. То, что касается всех обещаний Запада по поводу разблокировки экспорта российского зерна, российских удобрений – этого не будет, уверяет эксперт. Они будут покупать только то, что им надо. Все остальное они все равно будут блокировать, и ничего с этим не сделаешь.Полную версию интервью с Ростиславом Ищенко читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220819/1037882218.html
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новости, украина, политолог, россия, удобрения
Новости, Украина, политолог, Россия, удобрения

"Разблокировки не будет": Ищенко высказался об обещаниях Запада

06:00 08.11.2022
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаРостислав Ищенко
Ростислав Ищенко - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
Политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру поделился мнением, что после истечения срока действия зерновой сделки ее будут продлевать, потому что президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану "всё равно надо зарабатывать"
Если на Украине останется какое-то зерно, тогда сделку будут продлевать. Если не останется, тогда Эрдоган будет думать, не стоит ли ему переключиться на российское зерно, и дальше молоть его в муку, считает Ищенко.
Пока есть украинское зерно, уверен политолог, Эрдоган будет "бегать" вокруг президента Путина с тем, чтобы продолжать сделку.
Скорее всего, мы тогда продлим ее на какое-то время, потому что какой смысл ссориться, пусть и с не очень союзным, но и не с враждебным государством, тем более, с первой армией НАТО в Европе. Зачем нам такой враг сейчас, когда у нас и так забот полон рот.
Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко
Политолог
То, что касается всех обещаний Запада по поводу разблокировки экспорта российского зерна, российских удобрений – этого не будет, уверяет эксперт. Они будут покупать только то, что им надо. Все остальное они все равно будут блокировать, и ничего с этим не сделаешь.
Полную версию интервью с Ростиславом Ищенко читайте на сайте Украина.ру.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ООН А. Гутеррешем - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 16:25
Генсек ООН высказался о возможности продовольственного кризиса без российских удобренийГенеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш, в рамках своего визита на Украину, призвал обеспечить доступ к продовольствию и удобрениям из России, поскольку без них может не хватить еды в 2023 году
 
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