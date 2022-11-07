https://ukraina.ru/20221107/1040576334.html

В Польше пьяный украинец угнал катафалк

В Польше пьяный украинец угнал катафалк - 07.11.2022 Украина.ру

В Польше пьяный украинец угнал катафалк

В Варшаве гражданин Украины угнал катафалк у бывшего работодателя. Об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе польской полиции

2022-11-07T17:14

2022-11-07T17:14

2022-11-07T17:14

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В Варшаве 30-летний гражданин Украины угнал катафалк марки Mercedes у бывшего работодателя. Мужчину остановили дорожные рабочие, задержали и вызвали полицию. Инцидент произошел накануне около 7 часов утра.У задержанного не было водительских прав, тест на алкоголь показал почти смертельную дозу - около 4 промилле. Мужчина вел себя агрессивно и отказывался выполнять приказы правоохранителей. Полицейские надели на него наручники. На место происшествия приехал владелец похоронного бюро. По его словам, бывший сотрудник знал, где лежат ключи, забрал и угнал автомобиль. Позже он узнал, что его катафалк разъезжает по улицам жилого района Таргувек в Варшаве.Задержанного доставили в следственный изолятор. Его обвинили в краже со взломом, вождении в нетрезвом виде. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Катафалк вернули хозяину. Дополнительно гражданина Украины привлекут к ответственности за вождение без прав.

https://ukraina.ru/20220902/1038387894.html

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новости, украинец, польша, угон, варшава