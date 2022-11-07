В США придумали новый сценарий по переговорам Украины и России - СМИ - 07.11.2022 Украина.ру
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В США придумали новый сценарий по переговорам Украины и России - СМИ
В США придумали новый сценарий по переговорам Украины и России - СМИ - 07.11.2022 Украина.ру
В США придумали новый сценарий по переговорам Украины и России - СМИ
В Брюсселе и Вашингтоне допускают начало мирных переговоров по Украине, но только при условии, что Херсон будет под контролем Киева, сообщает 7 ноября La Repubblica
2022-11-07T15:49
2022-11-07T15:49
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переговоры
сша
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По мнению автора статьи, в США впервые стали предлагать подобный сценарий. Автор также считает, что одной из причин может быть опасение Вашингтона, что Россия "применит ядерной оружие".Второй причиной газета называет "расширение влияния Китая на Москву".Ранее Wall Street Journal сообщила о том, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с российскими политиками.При этом в конце сентября Владимир Зеленский подписал постановление Совета национальной безопасности Украины (СНБО) о невозможности ведения любых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.Дальнейшие радикальные высказывания главы Офиса президента Андрея Ермака, его заместителя Михаила Подоляка и других киевских политиков только подтвердили это.Позиции России и США по поводу конфликта на Украине являются взаимоисключающими, поэтому переговоры между ними будут иметь смысл лишь в том случае, если из них будут убраны вопросы, по которым согласие сейчас в принципе невозможно. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Игорь Шатров.Шатров, являющийся руководителем экспертного совета Фонда стратегического развития, указал, что такими вопросами являются статус Крыма и четырёх новых субъектов РФ.
https://ukraina.ru/20221106/1040529230.html
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новости, переговоры, сша, нато, украина
Новости, переговоры, США, НАТО, Украина

В США придумали новый сценарий по переговорам Украины и России - СМИ

15:49 07.11.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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В Брюсселе и Вашингтоне допускают начало мирных переговоров по Украине, но только при условии, что Херсон будет под контролем Киева, сообщает 7 ноября La Repubblica
Не случайно Вашингтон и НАТО подтвердили направление Киеву партии ракет назначения ПВО против беспилотников. Главной установкой становится то, что возвращение Херсона, стратегической цели с точки зрения выхода к морю и контроля за водными ресурсами, может изменить ход конфликта, и после его завоевания можно начинать переговоры с позиции силы.
По мнению автора статьи, в США впервые стали предлагать подобный сценарий. Автор также считает, что одной из причин может быть опасение Вашингтона, что Россия "применит ядерной оружие".
Второй причиной газета называет "расширение влияния Китая на Москву".
Ранее Wall Street Journal сообщила о том, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с российскими политиками.
При этом в конце сентября Владимир Зеленский подписал постановление Совета национальной безопасности Украины (СНБО) о невозможности ведения любых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Дальнейшие радикальные высказывания главы Офиса президента Андрея Ермака, его заместителя Михаила Подоляка и других киевских политиков только подтвердили это.
Позиции России и США по поводу конфликта на Украине являются взаимоисключающими, поэтому переговоры между ними будут иметь смысл лишь в том случае, если из них будут убраны вопросы, по которым согласие сейчас в принципе невозможно. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Игорь Шатров.
Шатров, являющийся руководителем экспертного совета Фонда стратегического развития, указал, что такими вопросами являются статус Крыма и четырёх новых субъектов РФ.
Вчера, 08:25
США призвали Зеленского сымитировать открытость к переговорам с РФАдминистрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает президента Украины Владимира Зеленского показать открытость к переговорам с Россией. Об этом 5 ноября сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники
 
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