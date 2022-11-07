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СБУ обвинила митрополита УПЦ МП в разжигании религиозной вражды
СБУ обвинила митрополита УПЦ МП в разжигании религиозной вражды - 07.11.2022 Украина.ру
СБУ обвинила митрополита УПЦ МП в разжигании религиозной вражды
В СБУ объявили подозрение одному из митрополитов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в разжигании религиозной вражды. Об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе СБУ
2022-11-07T13:27
2022-11-07T13:27
2022-11-07T13:27
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В Винницкой области сотрудники СБУ объявили подозрение одному из митрополитов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в разжигании религиозной вражды. В отношении митрополита возбудили уголовное дело. Украинские силовики проводят расследование и экспертизы по фактам деятельности священнослужителя. В СБУ не назвали имя священнослужителя. Украинские журналисты предположили, что речь идет о митрополите Тульчинской епархии Ионафане (Елецких). 12 октября сотрудники СБУ обыскали квартиру Ионафана в Киеве и нашли "печатные материалы пророссийского содержания". Священника обвинили в поддержке политики Кремля и оправдании действий России на Украине. Ионафан опроверг информацию о результатах обысков по месту его проживания. По его словам, найденные силовиками предметы не имеют отношения ни к нему, ни к Тульчинской епархии. Эти действия носят заказной характер, и направлены на захват Тульчинского Христо-Рождественского кафедрального собора "в пользу привилегированной религиозной организации".В конце октября украинские силовики провели обыски в Кировоградской и Александровской епархиях УПЦ МП. Сотрудники СБУ изучили мобильные телефоны священников, нашли "антиукраинские материалы". С февраля 2022 года сотрудники СБУ возбудили 23 уголовных дела в отношении 33 священников УПЦ МП. Священнослужителей обвинили в сборе информации и корректировке огня.
https://ukraina.ru/20221031/1040355318.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, священники, сбу
Новости, Украина, священники, СБУ
СБУ обвинила митрополита УПЦ МП в разжигании религиозной вражды
В СБУ объявили подозрение одному из митрополитов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в разжигании религиозной вражды. Об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе СБУ
В Винницкой области сотрудники СБУ объявили подозрение одному из митрополитов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в разжигании религиозной вражды.
"Митрополит совершал умышленные действия, направленные на разжигание религиозной вражды и оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями. Соответствующие материалы были размещены на личном сайте священника", - сообщили в СБУ.
В отношении митрополита возбудили уголовное дело. Украинские силовики проводят расследование и экспертизы по фактам деятельности священнослужителя.
В СБУ не назвали имя священнослужителя. Украинские журналисты предположили, что речь идет о митрополите Тульчинской епархии Ионафане (Елецких). 12 октября сотрудники СБУ обыскали квартиру Ионафана в Киеве и нашли "печатные материалы пророссийского содержания". Священника обвинили в поддержке политики Кремля и оправдании действий России на Украине.
Ионафан опроверг информацию о результатах обысков по месту его проживания. По его словам, найденные силовиками предметы не имеют отношения ни к нему, ни к Тульчинской епархии. Эти действия носят заказной характер, и направлены на захват Тульчинского Христо-Рождественского кафедрального собора "в пользу привилегированной религиозной организации".
В конце октября украинские силовики провели обыски в Кировоградской и Александровской епархиях УПЦ МП. Сотрудники СБУ изучили мобильные телефоны священников, нашли "антиукраинские материалы".
С февраля 2022 года сотрудники СБУ возбудили 23 уголовных дела в отношении 33 священников УПЦ МП. Священнослужителей обвинили в сборе информации и корректировке огня.