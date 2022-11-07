https://ukraina.ru/20221107/1040554317.html

В Одессе полководцу Суворову накинули петлю на шею

В Одессе полководцу Суворову накинули петлю на шею - 07.11.2022 Украина.ру

В Одессе полководцу Суворову накинули петлю на шею

В Одессе на конный памятник русскому полководцу Александру Суворову накинули на шею петлю, сообщает Telegram-канал "Одесса как она есть" 7 ноября

2022-11-07T11:35

2022-11-07T11:35

2022-11-07T11:48

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одесса

памятник

александр суворов

вандалы

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Монумент был установлен в городе в 1913, копии памятника есть в Измаиле (Одесская область) и Тульчине (Винницкая область).Ранее одесские вандалы подобным образом поступили с памятником императрице Екатерине Великой. Постамент памятника Екатерине II в Одессе осквернили нецензурными надписями, табличку залили красной краской, в руку императрице вручили петлю, а на голову надели колпак палача.

https://ukraina.ru/20221106/1040536120.html

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новости, одесса, памятник, александр суворов, вандалы