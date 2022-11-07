https://ukraina.ru/20221107/1040554317.html
В Одессе полководцу Суворову накинули петлю на шею
В Одессе полководцу Суворову накинули петлю на шею - 07.11.2022 Украина.ру
В Одессе полководцу Суворову накинули петлю на шею
В Одессе на конный памятник русскому полководцу Александру Суворову накинули на шею петлю, сообщает Telegram-канал "Одесса как она есть" 7 ноября
2022-11-07T11:35
2022-11-07T11:35
2022-11-07T11:48
новости
одесса
памятник
александр суворов
вандалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101543/75/1015437511_0:457:2070:1621_1920x0_80_0_0_8562a9c66b6cec1d12bc3fca7f51f749.jpg
Монумент был установлен в городе в 1913, копии памятника есть в Измаиле (Одесская область) и Тульчине (Винницкая область).Ранее одесские вандалы подобным образом поступили с памятником императрице Екатерине Великой. Постамент памятника Екатерине II в Одессе осквернили нецензурными надписями, табличку залили красной краской, в руку императрице вручили петлю, а на голову надели колпак палача.
https://ukraina.ru/20221106/1040536120.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101543/75/1015437511_0:33:2070:1586_1920x0_80_0_0_4659047b41154d8cf1e5556de25a944e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, одесса, памятник, александр суворов, вандалы
Новости, Одесса, памятник, Александр Суворов, вандалы
В Одессе полководцу Суворову накинули петлю на шею
11:35 07.11.2022 (обновлено: 11:48 07.11.2022)
В Одессе на конный памятник русскому полководцу Александру Суворову накинули на шею петлю, сообщает Telegram-канал "Одесса как она есть" 7 ноября