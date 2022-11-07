В Одессе полководцу Суворову накинули петлю на шею - 07.11.2022 Украина.ру
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В Одессе полководцу Суворову накинули петлю на шею
В Одессе полководцу Суворову накинули петлю на шею - 07.11.2022 Украина.ру
В Одессе полководцу Суворову накинули петлю на шею
В Одессе на конный памятник русскому полководцу Александру Суворову накинули на шею петлю, сообщает Telegram-канал "Одесса как она есть" 7 ноября
2022-11-07T11:35
2022-11-07T11:48
новости
одесса
памятник
александр суворов
вандалы
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Монумент был установлен в городе в 1913, копии памятника есть в Измаиле (Одесская область) и Тульчине (Винницкая область).Ранее одесские вандалы подобным образом поступили с памятником императрице Екатерине Великой. Постамент памятника Екатерине II в Одессе осквернили нецензурными надписями, табличку залили красной краской, в руку императрице вручили петлю, а на голову надели колпак палача.
https://ukraina.ru/20221106/1040536120.html
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новости, одесса, памятник, александр суворов, вандалы
Новости, Одесса, памятник, Александр Суворов, вандалы

В Одессе полководцу Суворову накинули петлю на шею

11:35 07.11.2022 (обновлено: 11:48 07.11.2022)
 
© РИА Новости . Л. Либман / Перейти в фотобанкПамятник Александру Васильевичу Суворову
Памятник Александру Васильевичу Суворову - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости . Л. Либман
Перейти в фотобанк
Читать в
В Одессе на конный памятник русскому полководцу Александру Суворову накинули на шею петлю, сообщает Telegram-канал "Одесса как она есть" 7 ноября
Монумент был установлен в городе в 1913, копии памятника есть в Измаиле (Одесская область) и Тульчине (Винницкая область).
Ранее одесские вандалы подобным образом поступили с памятником императрице Екатерине Великой. Постамент памятника Екатерине II в Одессе осквернили нецензурными надписями, табличку залили красной краской, в руку императрице вручили петлю, а на голову надели колпак палача.
Памятник Екатерине II - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
Вчера, 13:48
В Одессе памятник Екатерине II оградили от вандаловПамятник российской императрице Екатерине II в Одессе после ряда актов вандализма оградили деревянным забором. Соответствующий снимок опубликовал 6 ноября телеграм-канал "Общественное. Одесса"
 
НовостиОдессапамятникАлександр Сувороввандалы
 
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