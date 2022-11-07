https://ukraina.ru/20221107/1040540481.html
На Западе обсуждают возможные условия мира между РФ и Украиной
На Западе обсуждают возможные условия мира между РФ и Украиной - 07.11.2022 Украина.ру
На Западе обсуждают возможные условия мира между РФ и Украиной
Западные страны в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Россией и Украиной. Об этом 6 ноября сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники
2022-11-07T07:10
2022-11-07T07:10
2022-11-07T07:18
новости
запад
вашингтон
переговоры
россия
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"В то время как, по словам дипломатов, в частном порядке западные столицы обсуждают возможные условия мира, публично почти все лидеры и высокопоставленные чиновники избегают заявлений, которые могут поставить Украину в рамки", - говорится в сообщении издания.В Европе также переживают по поводу любых действий, которые могут рассматриваться как "независимые дипломатические усилия в отношении России". По словам чиновников, между западными правительствами может возникнуть раскол по вопросу Украины, однако их лидеры откладывают рассмотрение вопросов, которые могут привести к разногласиям.Ранее газета Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запад, вашингтон, переговоры, россия
Новости, Запад, Вашингтон, переговоры, Россия
На Западе обсуждают возможные условия мира между РФ и Украиной
07:10 07.11.2022 (обновлено: 07:18 07.11.2022)
Западные страны в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Россией и Украиной. Об этом 6 ноября сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники
"В то время как, по словам дипломатов, в частном порядке западные столицы обсуждают возможные условия мира, публично почти все лидеры и высокопоставленные чиновники избегают заявлений, которые могут поставить Украину в рамки", - говорится в сообщении издания.
В Европе также переживают по поводу любых действий, которые могут рассматриваться как "независимые дипломатические усилия в отношении России".
По словам чиновников, между западными правительствами может возникнуть раскол по вопросу Украины, однако их лидеры откладывают рассмотрение вопросов, которые могут привести к разногласиям.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена
в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией.