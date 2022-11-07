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На Западе обсуждают возможные условия мира между РФ и Украиной

На Западе обсуждают возможные условия мира между РФ и Украиной - 07.11.2022 Украина.ру

На Западе обсуждают возможные условия мира между РФ и Украиной

Западные страны в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Россией и Украиной. Об этом 6 ноября сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники

2022-11-07T07:10

2022-11-07T07:10

2022-11-07T07:18

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"В то время как, по словам дипломатов, в частном порядке западные столицы обсуждают возможные условия мира, публично почти все лидеры и высокопоставленные чиновники избегают заявлений, которые могут поставить Украину в рамки", - говорится в сообщении издания.В Европе также переживают по поводу любых действий, которые могут рассматриваться как "независимые дипломатические усилия в отношении России". По словам чиновников, между западными правительствами может возникнуть раскол по вопросу Украины, однако их лидеры откладывают рассмотрение вопросов, которые могут привести к разногласиям.Ранее газета Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, вашингтон, переговоры, россия