На Западе обсуждают возможные условия мира между РФ и Украиной - 07.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221107/1040540481.html
На Западе обсуждают возможные условия мира между РФ и Украиной
На Западе обсуждают возможные условия мира между РФ и Украиной - 07.11.2022 Украина.ру
На Западе обсуждают возможные условия мира между РФ и Украиной
Западные страны в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Россией и Украиной. Об этом 6 ноября сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники
2022-11-07T07:10
2022-11-07T07:18
новости
запад
вашингтон
переговоры
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103240/88/1032408805_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_9ca3b15748935c9689260af1f890ffb5.jpg
"В то время как, по словам дипломатов, в частном порядке западные столицы обсуждают возможные условия мира, публично почти все лидеры и высокопоставленные чиновники избегают заявлений, которые могут поставить Украину в рамки", - говорится в сообщении издания.В Европе также переживают по поводу любых действий, которые могут рассматриваться как "независимые дипломатические усилия в отношении России". По словам чиновников, между западными правительствами может возникнуть раскол по вопросу Украины, однако их лидеры откладывают рассмотрение вопросов, которые могут привести к разногласиям.Ранее газета Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103240/88/1032408805_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_3bcf6cecfccc33425a29195871afdec7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запад, вашингтон, переговоры, россия
Новости, Запад, Вашингтон, переговоры, Россия

На Западе обсуждают возможные условия мира между РФ и Украиной

07:10 07.11.2022 (обновлено: 07:18 07.11.2022)
 
© Фото : Открытые источникифлаги Украина Россия
флаги Украина Россия - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Фото : Открытые источники
Читать в
Западные страны в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Россией и Украиной. Об этом 6 ноября сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники
"В то время как, по словам дипломатов, в частном порядке западные столицы обсуждают возможные условия мира, публично почти все лидеры и высокопоставленные чиновники избегают заявлений, которые могут поставить Украину в рамки", - говорится в сообщении издания.
В Европе также переживают по поводу любых действий, которые могут рассматриваться как "независимые дипломатические усилия в отношении России".
По словам чиновников, между западными правительствами может возникнуть раскол по вопросу Украины, однако их лидеры откладывают рассмотрение вопросов, которые могут привести к разногласиям.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией.
 
НовостиЗападВашингтонпереговорыРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:18Молчание равно соучастию: в Госдуме РФ дали оценку "ядерному шантажу"
09:11Напуган черным предметом: Байден чуть не рухнул со сцены
09:05Терроризм в интернете. Киев начал, Москва ответила, "прилетело" Залужному
09:03Одесско-русские корни: Пушков объяснил, почему Джонсон не захотел снова стать премьером
09:00Мы выйдем им в тыл? Военный эксперт о том, почему власти Херсона "пугают" людей наступлением ВСУ
08:56Советник президента США по нацбезопасности ведет переговоры с Кремлем — WSJ
08:51Такер Карлсон назвал тягчайшее преступление Джо Байдена
08:45Эксперт объяснил, как Россия уже нанесла поражение Украине, с которым смирился Запад
08:39"Натовских" солдат замучал голод и клопы - Le Figaro
08:38На Украине погиб житель Тайваня, примкнувший к "Карпатской сечи"*
08:30Там максимум кустарник. Военный эксперт о том, как Россия расправляется с ВСУ под Херсоном
08:27В России будут следить за беспилотниками
08:26Мэр латвийского города признал Крым российским
08:15Французский военный эксперт объяснил, почему Россия все равно побеждает в противостоянии с ВСУ
08:10Китай призвал Запад уступить России, обладающей "невероятным оружием"
08:03Популярные бренды возобновят поставки косметики в Россию
08:00Военный эксперт рассказал о серьезной проблеме, которая скоро нанесет ВСУ большой урон
07:50Украинских беженцев возмутили условия проживания в Болгарии - bTV
07:45Эксперт объяснил, что на самом деле начнется, если Белоруссия начнет воевать с ВСУ
07:38"Просто невероятно": иностранцев удивили цены на продукты в РФ после месяцев санкций
Лента новостейМолния