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Французский военный эксперт объяснил, почему Россия все равно побеждает в противостоянии с ВСУ

Французский военный эксперт объяснил, почему Россия все равно побеждает в противостоянии с ВСУ - 07.11.2022 Украина.ру

Французский военный эксперт объяснил, почему Россия все равно побеждает в противостоянии с ВСУ

Как бы там ни было, в противостоянии с ВСУ побеждает все равно Россия. Она не потеряла инициативу, а своими многочисленными контрнаступлениями украинские формирования загнали себя в ловушку. Об этом рассказал глава Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро в интервью изданию Украина.ру

2022-11-07T08:15

2022-11-07T08:15

2022-11-07T08:15

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Эксперт пояснил, что российские войска заманили ВСУ туда, где их видно, поэтому Киев под Херсоном потерял свои последние резервы.Так что начало ноября может стать концом для украинской армии, неудивительно, если в этот период начнется крупное российское наступление на Харьков, Славянск или Одессу, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, харьков, херсон