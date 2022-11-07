https://ukraina.ru/20221107/1040538819.html
Французский военный эксперт объяснил, почему Россия все равно побеждает в противостоянии с ВСУ
Французский военный эксперт объяснил, почему Россия все равно побеждает в противостоянии с ВСУ - 07.11.2022 Украина.ру
Французский военный эксперт объяснил, почему Россия все равно побеждает в противостоянии с ВСУ
Как бы там ни было, в противостоянии с ВСУ побеждает все равно Россия. Она не потеряла инициативу, а своими многочисленными контрнаступлениями украинские формирования загнали себя в ловушку. Об этом рассказал глава Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро в интервью изданию Украина.ру
2022-11-07T08:15
2022-11-07T08:15
2022-11-07T08:15
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Эксперт пояснил, что российские войска заманили ВСУ туда, где их видно, поэтому Киев под Херсоном потерял свои последние резервы.Так что начало ноября может стать концом для украинской армии, неудивительно, если в этот период начнется крупное российское наступление на Харьков, Славянск или Одессу, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, харьков, херсон
Новости, Россия, ВСУ, Харьков, Херсон
Французский военный эксперт объяснил, почему Россия все равно побеждает в противостоянии с ВСУ
Как бы там ни было, в противостоянии с ВСУ побеждает все равно Россия. Она не потеряла инициативу, а своими многочисленными контрнаступлениями украинские формирования загнали себя в ловушку. Об этом рассказал глава Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро в интервью изданию Украина.ру
Эксперт пояснил, что российские войска заманили ВСУ туда, где их видно, поэтому Киев под Херсоном потерял свои последние резервы.
"The New York Times взяли интервью у одного из украинских солдат, который сказал о больших потерях и о том, что российская армия ждала это контрнаступление и хорошо к нему подготовилась. То же самое касается и Харьковской области. Там тоже открытое пространство. Все военные историки знают, что линию Изюм — Купянск — Волчанск трудно удерживать. Российские ВКС смогут уничтожить там противника за пять минут, когда спадет "зеленка"", - указал Моро.
Так что начало ноября может стать концом для украинской армии, неудивительно, если в этот период начнется крупное российское наступление на Харьков, Славянск или Одессу, заключил собеседник издания.