Французский военный эксперт объяснил, почему Россия все равно побеждает в противостоянии с ВСУ - 07.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221107/1040538819.html
Французский военный эксперт объяснил, почему Россия все равно побеждает в противостоянии с ВСУ
Французский военный эксперт объяснил, почему Россия все равно побеждает в противостоянии с ВСУ - 07.11.2022 Украина.ру
Французский военный эксперт объяснил, почему Россия все равно побеждает в противостоянии с ВСУ
Как бы там ни было, в противостоянии с ВСУ побеждает все равно Россия. Она не потеряла инициативу, а своими многочисленными контрнаступлениями украинские формирования загнали себя в ловушку. Об этом рассказал глава Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро в интервью изданию Украина.ру
2022-11-07T08:15
2022-11-07T08:15
новости
россия
всу
харьков
херсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0d/1038676187_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce750770f12107b567342f54938035bf.jpg
Эксперт пояснил, что российские войска заманили ВСУ туда, где их видно, поэтому Киев под Херсоном потерял свои последние резервы.Так что начало ноября может стать концом для украинской армии, неудивительно, если в этот период начнется крупное российское наступление на Харьков, Славянск или Одессу, заключил собеседник издания.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0d/1038676187_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_03f17e7a66df581047454ccbacc4ef46.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, всу, харьков, херсон
Новости, Россия, ВСУ, Харьков, Херсон

Французский военный эксперт объяснил, почему Россия все равно побеждает в противостоянии с ВСУ

08:15 07.11.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области
ВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Как бы там ни было, в противостоянии с ВСУ побеждает все равно Россия. Она не потеряла инициативу, а своими многочисленными контрнаступлениями украинские формирования загнали себя в ловушку. Об этом рассказал глава Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро в интервью изданию Украина.ру
Эксперт пояснил, что российские войска заманили ВСУ туда, где их видно, поэтому Киев под Херсоном потерял свои последние резервы.
"The New York Times взяли интервью у одного из украинских солдат, который сказал о больших потерях и о том, что российская армия ждала это контрнаступление и хорошо к нему подготовилась. То же самое касается и Харьковской области. Там тоже открытое пространство. Все военные историки знают, что линию Изюм — Купянск — Волчанск трудно удерживать. Российские ВКС смогут уничтожить там противника за пять минут, когда спадет "зеленка"", - указал Моро.
Так что начало ноября может стать концом для украинской армии, неудивительно, если в этот период начнется крупное российское наступление на Харьков, Славянск или Одессу, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияВСУХарьковХерсон
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:18Молчание равно соучастию: в Госдуме РФ дали оценку "ядерному шантажу"
09:11Напуган черным предметом: Байден чуть не рухнул со сцены
09:05Терроризм в интернете. Киев начал, Москва ответила, "прилетело" Залужному
09:03Одесско-русские корни: Пушков объяснил, почему Джонсон не захотел снова стать премьером
09:00Мы выйдем им в тыл? Военный эксперт о том, почему власти Херсона "пугают" людей наступлением ВСУ
08:56Советник президента США по нацбезопасности ведет переговоры с Кремлем — WSJ
08:51Такер Карлсон назвал тягчайшее преступление Джо Байдена
08:45Эксперт объяснил, как Россия уже нанесла поражение Украине, с которым смирился Запад
08:39"Натовских" солдат замучал голод и клопы - Le Figaro
08:38На Украине погиб житель Тайваня, примкнувший к "Карпатской сечи"*
08:30Там максимум кустарник. Военный эксперт о том, как Россия расправляется с ВСУ под Херсоном
08:27В России будут следить за беспилотниками
08:26Мэр латвийского города признал Крым российским
08:15Французский военный эксперт объяснил, почему Россия все равно побеждает в противостоянии с ВСУ
08:10Китай призвал Запад уступить России, обладающей "невероятным оружием"
08:03Популярные бренды возобновят поставки косметики в Россию
08:00Военный эксперт рассказал о серьезной проблеме, которая скоро нанесет ВСУ большой урон
07:50Украинских беженцев возмутили условия проживания в Болгарии - bTV
07:45Эксперт объяснил, что на самом деле начнется, если Белоруссия начнет воевать с ВСУ
07:38"Просто невероятно": иностранцев удивили цены на продукты в РФ после месяцев санкций
Лента новостейМолния