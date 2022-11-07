https://ukraina.ru/20221107/1040535926.html

Мы окружены. Военный эксперт о том, нападет ли Украина на Приднестровье до конца года

Мы окружены. Военный эксперт о том, нападет ли Украина на Приднестровье до конца года - 07.11.2022 Украина.ру

Мы окружены. Военный эксперт о том, нападет ли Украина на Приднестровье до конца года

Приднестровье – это анклав, который трудно защитить. У него нет сообщения с РФ ни по суше, ни по морю, а воздух сейчас закрыт. Так что находящиеся там российские миротворцы уже сейчас находятся в окружении. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру

2022-11-07T07:30

2022-11-07T07:30

2022-11-07T07:30

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Пока Украину сдерживает фактор международно признанных границ, по которому это территория Молдавии, так как любые атаки украинской стороны на Приднестровье будут означать нападение на суверенную молдавскую территорию, указал специалист.Так что украинская сторона в любой момент может использовать фактор Приднестровья для открытия для России крайне неприятного второго фронта, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, приднестровье