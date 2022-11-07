https://ukraina.ru/20221107/1040535926.html
Мы окружены. Военный эксперт о том, нападет ли Украина на Приднестровье до конца года
Мы окружены. Военный эксперт о том, нападет ли Украина на Приднестровье до конца года - 07.11.2022 Украина.ру
Мы окружены. Военный эксперт о том, нападет ли Украина на Приднестровье до конца года
Приднестровье – это анклав, который трудно защитить. У него нет сообщения с РФ ни по суше, ни по морю, а воздух сейчас закрыт. Так что находящиеся там российские миротворцы уже сейчас находятся в окружении. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2022-11-07T07:30
2022-11-07T07:30
2022-11-07T07:30
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украина
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приднестровье
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Пока Украину сдерживает фактор международно признанных границ, по которому это территория Молдавии, так как любые атаки украинской стороны на Приднестровье будут означать нападение на суверенную молдавскую территорию, указал специалист.Так что украинская сторона в любой момент может использовать фактор Приднестровья для открытия для России крайне неприятного второго фронта, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, приднестровье
Новости, Украина, Россия, Приднестровье
Мы окружены. Военный эксперт о том, нападет ли Украина на Приднестровье до конца года
Приднестровье – это анклав, который трудно защитить. У него нет сообщения с РФ ни по суше, ни по морю, а воздух сейчас закрыт. Так что находящиеся там российские миротворцы уже сейчас находятся в окружении. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Пока Украину сдерживает фактор международно признанных границ, по которому это территория Молдавии, так как любые атаки украинской стороны на Приднестровье будут означать нападение на суверенную молдавскую территорию, указал специалист.
"Хотя мы видели провокации против Приднестровья, когда Украина пыталась захватить склады с оружием, взорвать вышки и устроила теракт в здании Госбезопасности в Тирасполе", - указал Анпилогов.
Так что украинская сторона в любой момент может использовать фактор Приднестровья для открытия для России крайне неприятного второго фронта, заключил собеседник издания.