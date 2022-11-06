https://ukraina.ru/20221106/1040535795.html
Американский портал назвал единственный способ завершить кризис на Украине
Американский портал назвал единственный способ завершить кризис на Украине - 06.11.2022 Украина.ру
Американский портал назвал единственный способ завершить кризис на Украине
Несмотря на громкие заявления западных политиков, единственным достойным выходом из украинского кризиса остаются переговоры Киева и Москвы. Таким мнением 5 ноября поделился автор портала 19fortyfive Дэниел Дэвис
2022-11-06T13:00
2022-11-06T13:00
2022-11-06T13:00
переговоры
украина
сша
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101819/98/1018199842_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_332ca2a3a211eaee75f593ba3c04ffce.jpg
Он заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского остается возможность вернуться к диалогу до зимы.По словам автора статьи, американские и украинские политики, обещающие режиму Зеленского скорую победу на поле боя, настраивают Киев на затягивание конфликта, что приведет только к страданию гражданского населения, однако не изменит стратегического баланса.Он подчеркнул, что условия для переговоров между Россией и Украиной не менялись с начала российской спецоперации, что лишь подтверждает, что Зеленскому пора вернуться к диалогу."Велика вероятность того, что боевые действия закончатся неким урегулированием путем переговоров, при котором каждая сторона получит то, чего хочет, и ни одна из сторон не получит всего, чего пожелает. Такого результата можно было достичь до февраля 2022 года. Это стало возможным еще раз в марте на стамбульских встречах. Мировое соглашение возможно и сейчас, до наступления зимы", — заявил Дэвис.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101819/98/1018199842_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_3212fcc6f28c5c5c8c0a241ef11ca995.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
переговоры, украина, сша, новости
Американский портал назвал единственный способ завершить кризис на Украине
Несмотря на громкие заявления западных политиков, единственным достойным выходом из украинского кризиса остаются переговоры Киева и Москвы. Таким мнением 5 ноября поделился автор портала 19fortyfive Дэниел Дэвис
Он заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского
остается возможность вернуться к диалогу до зимы.
По словам автора статьи, американские и украинские политики, обещающие режиму Зеленского скорую победу на поле боя, настраивают Киев на затягивание конфликта, что приведет только к страданию гражданского населения, однако не изменит стратегического баланса.
"Суровые, холодные реалии показывают, что, напротив, конца кризису не видно, и наиболее вероятным вариантом — хотя и непопулярным в западном мире — остается урегулирование путем переговоров", — пояснил Дэвис.
Он подчеркнул, что условия для переговоров между Россией и Украиной не менялись с начала российской спецоперации, что лишь подтверждает, что Зеленскому пора вернуться к диалогу.
"Велика вероятность того, что боевые действия закончатся неким урегулированием путем переговоров, при котором каждая сторона получит то, чего хочет, и ни одна из сторон не получит всего, чего пожелает. Такого результата можно было достичь до февраля 2022 года. Это стало возможным еще раз в марте на стамбульских встречах. Мировое соглашение возможно и сейчас, до наступления зимы", — заявил Дэвис.