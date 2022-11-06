Американский портал назвал единственный способ завершить кризис на Украине - 06.11.2022 Украина.ру
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Американский портал назвал единственный способ завершить кризис на Украине
Американский портал назвал единственный способ завершить кризис на Украине - 06.11.2022 Украина.ру
Американский портал назвал единственный способ завершить кризис на Украине
Несмотря на громкие заявления западных политиков, единственным достойным выходом из украинского кризиса остаются переговоры Киева и Москвы. Таким мнением 5 ноября поделился автор портала 19fortyfive Дэниел Дэвис
2022-11-06T13:00
2022-11-06T13:00
переговоры
украина
сша
новости
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Он заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского остается возможность вернуться к диалогу до зимы.По словам автора статьи, американские и украинские политики, обещающие режиму Зеленского скорую победу на поле боя, настраивают Киев на затягивание конфликта, что приведет только к страданию гражданского населения, однако не изменит стратегического баланса.Он подчеркнул, что условия для переговоров между Россией и Украиной не менялись с начала российской спецоперации, что лишь подтверждает, что Зеленскому пора вернуться к диалогу."Велика вероятность того, что боевые действия закончатся неким урегулированием путем переговоров, при котором каждая сторона получит то, чего хочет, и ни одна из сторон не получит всего, чего пожелает. Такого результата можно было достичь до февраля 2022 года. Это стало возможным еще раз в марте на стамбульских встречах. Мировое соглашение возможно и сейчас, до наступления зимы", — заявил Дэвис.
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Новости
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переговоры, украина, сша, новости
переговоры, Украина, США, Новости

Американский портал назвал единственный способ завершить кризис на Украине

13:00 06.11.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредвыборная агитация в Киеве
Предвыборная агитация в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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Несмотря на громкие заявления западных политиков, единственным достойным выходом из украинского кризиса остаются переговоры Киева и Москвы. Таким мнением 5 ноября поделился автор портала 19fortyfive Дэниел Дэвис
Он заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского остается возможность вернуться к диалогу до зимы.
По словам автора статьи, американские и украинские политики, обещающие режиму Зеленского скорую победу на поле боя, настраивают Киев на затягивание конфликта, что приведет только к страданию гражданского населения, однако не изменит стратегического баланса.

"Суровые, холодные реалии показывают, что, напротив, конца кризису не видно, и наиболее вероятным вариантом — хотя и непопулярным в западном мире — остается урегулирование путем переговоров", — пояснил Дэвис.

Он подчеркнул, что условия для переговоров между Россией и Украиной не менялись с начала российской спецоперации, что лишь подтверждает, что Зеленскому пора вернуться к диалогу.
"Велика вероятность того, что боевые действия закончатся неким урегулированием путем переговоров, при котором каждая сторона получит то, чего хочет, и ни одна из сторон не получит всего, чего пожелает. Такого результата можно было достичь до февраля 2022 года. Это стало возможным еще раз в марте на стамбульских встречах. Мировое соглашение возможно и сейчас, до наступления зимы", — заявил Дэвис.
 
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