https://ukraina.ru/20221106/1040535795.html

Американский портал назвал единственный способ завершить кризис на Украине

Американский портал назвал единственный способ завершить кризис на Украине - 06.11.2022 Украина.ру

Американский портал назвал единственный способ завершить кризис на Украине

Несмотря на громкие заявления западных политиков, единственным достойным выходом из украинского кризиса остаются переговоры Киева и Москвы. Таким мнением 5 ноября поделился автор портала 19fortyfive Дэниел Дэвис

2022-11-06T13:00

2022-11-06T13:00

2022-11-06T13:00

переговоры

украина

сша

новости

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Он заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского остается возможность вернуться к диалогу до зимы.По словам автора статьи, американские и украинские политики, обещающие режиму Зеленского скорую победу на поле боя, настраивают Киев на затягивание конфликта, что приведет только к страданию гражданского населения, однако не изменит стратегического баланса.Он подчеркнул, что условия для переговоров между Россией и Украиной не менялись с начала российской спецоперации, что лишь подтверждает, что Зеленскому пора вернуться к диалогу."Велика вероятность того, что боевые действия закончатся неким урегулированием путем переговоров, при котором каждая сторона получит то, чего хочет, и ни одна из сторон не получит всего, чего пожелает. Такого результата можно было достичь до февраля 2022 года. Это стало возможным еще раз в марте на стамбульских встречах. Мировое соглашение возможно и сейчас, до наступления зимы", — заявил Дэвис.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

переговоры, украина, сша, новости