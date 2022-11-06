Без света и воды, но с отравленным воздухом. Киев после ударов по энергетической инфраструктуре - 06.11.2022 Украина.ру
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Без света и воды, но с отравленным воздухом. Киев после ударов по энергетической инфраструктуре
Без света и воды, но с отравленным воздухом. Киев после ударов по энергетической инфраструктуре - 06.11.2022 Украина.ру
Без света и воды, но с отравленным воздухом. Киев после ударов по энергетической инфраструктуре
Украина.ру, 06.11.2022
2022-11-06T12:22
2022-11-06T12:22
эксклюзив
киев
спецоперация
энергетика
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Столица Украины в эти дни лишь отчасти испытывает то, что Донецк испытывает уже более восьми лет. Ряд районов города погружены во тьму и там прекратилось водоснабжение. Киевляне, не успевшие запастись питьевой водой, выстраиваются в очередь к бюветам, простаивая под осенним дождем по часу.В целом в Киеве без водоснабжения остались около 80 процентов жителей. Губернатор Киевской области Алексей Кулеба заявил на днях, что столица может остаться без света на целых две недели. Также по его словам, если в Киевской области ситуация в энергетической сфере станет критической, жителей могут начать эвакуировать в другие регионы. "Если мы поймем, что инфраструктура настолько повреждена, что быстро вопрос не решить, есть план по временной перевозке людей в регионы, где ситуация более стабильна", – заявил Кулеба.Возникла также нехватка оборудования для ремонта энергосистемы. "Большее количество оборудования, которое у нас было, мы уже поставили, надо покупать новое, а для этого необходимо много средств и времени", - заявил на днях Дмитрий Сухарук, директор энергетического холдинга ДТЭК Рината Ахметова. В периоды отключения света, а в Киеве это происходит внезапно по три раза в сутки, пропадает мобильная связь, а также отключаются терминалы и банкоматы.Власти Украины продолжают шоу для западных высокопоставленных интуристов, демонстрируя разрушения на севере Киевской области, причиненные ВСУ в период, когда там находилась российская армия. В четверг 3 ноября очередными интуристами стали президент и министр обороны Греции, у которых под это шоу Зеленский пытался выклянчить вооружение и денег. На днях анонсирован приезд еще одного интуриста в Киев – Стивена Кинга.Мэр Киева Виталий Кличко, известный своим умением путаться в мыслях, словах, терминах и цифрах, дает совершенно невообразимые оценки повреждений инфраструктуры города. В этот раз он заявил западным журналистам, что оценивает последствия от ударов инфраструктуре в миллиарды и триллионы долларов. Столь астрономические суммы, превышающие стоимость Украины в целом, озвучивают уже по привычке, поскольку Запад ожидаемо выделит лишь небольшой процент. Однако выше триллионов миллиардов уже сложно будет повышать, учитывая познания Кличко в математике, поэтому можно ему подсказать, что дальше еще есть квадриллионы, септиллионы, дециллиарды и тредециллионы. Все эти триллионы долларов Кличко нужны якобы для закупки теплых одеял и генераторов. С другой стороны, для удобства расчетов Кличко мог бы просто сказать, что инфраструктура Киева повреждена ровно на сумму общего бюджета стран НАТО плюс 10% на оформление.Также Кличко явно не понимает значения слова "геноцид", так как называет геноцидом удары дронов по энергетическим объектам. Подрывы ЛЭП, организованные киевскими властями на границе с российским Крымом в 2015 году геноцидом он, вероятно, не считал. Советник министра энергетики Украины и одна из зачинательниц Майдана Лана Зеркаль придумала также специальное слово, которое должно вызывать определенные негативные ассоциации с прошлым. По ее словам, ударами по объектам энергетической инфраструктуры РФ хочет устроить Киеву "холодокост". "От этого зависит наша жизнь, водоснабжение, возможность приготовить еду, отопление – всё зависит от наличия тока. Они хотят сделать на Украине холодокост и основной город, в котором они хотят это сделать – Киев. Они бьют по местам, которые тяжелее всего восстанавливать", - заявила Зеркаль. Очевидно, систематическое разрушение инфраструктуры Донецка, Луганска или Горловки в течение 8 лет зачинательница Майдана холодокостом не считает. Также, по словам Зеркаль, трансформаторы, которые требует Киев от Запада, "это такие огромные штуки", которые неизвестно как доставлять", а для доставки одного такого трансформатора из польского Жешува потребовалось строить специальную железнодорожную платформу.Тем временем из-за продуктов горения в воздухе в Киеве снова тяжело дышать, особенно на левом берегу Днепра и в Голосеевском районе. В четверг 3 ноября зафиксировано ухудшение качества воздуха. Концентрация вредных частиц в воздухе в 9,3 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового показателя. Киевлянам рекомендуют не открывать окна и ограничить время пребывания на улице, то есть сидеть в темных квартирах без воды. Специалисты выясняют причины такого резкого ухудшения, однако пока из-за чего это произошло неизвестно, так как не работает электронное оборудование. Впрочем, Киев уже стабильно занимает первые места по загрязненности воздуха в мире.Из-за отсутствия света, воды и слухов о вероятном новом наступлении со стороны Белоруссии, многие жители снова потянулись на запад страны. Преимущественно, это "недавние киевляне", переселившиеся из западных областей после Майдана. Как правило, у них не возникает никаких ассоциаций с судьбой Донецка, так как принцип "а нас за что" стал последнее время чуть ли не основой морали.
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эксклюзив, киев, спецоперация, энергетика
Эксклюзив, Киев, Спецоперация, энергетика

Без света и воды, но с отравленным воздухом. Киев после ударов по энергетической инфраструктуре

12:22 06.11.2022
 
© AP / Roman Hrytsyna
- РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© AP / Roman Hrytsyna
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор Ukraina.ru
Все материалы
Столица Украины в эти дни лишь отчасти испытывает то, что Донецк испытывает уже более восьми лет. Ряд районов города погружены во тьму и там прекратилось водоснабжение. Киевляне, не успевшие запастись питьевой водой, выстраиваются в очередь к бюветам, простаивая под осенним дождем по часу.
В целом в Киеве без водоснабжения остались около 80 процентов жителей. Губернатор Киевской области Алексей Кулеба заявил на днях, что столица может остаться без света на целых две недели. Также по его словам, если в Киевской области ситуация в энергетической сфере станет критической, жителей могут начать эвакуировать в другие регионы. "Если мы поймем, что инфраструктура настолько повреждена, что быстро вопрос не решить, есть план по временной перевозке людей в регионы, где ситуация более стабильна", – заявил Кулеба.
Возникла также нехватка оборудования для ремонта энергосистемы. "Большее количество оборудования, которое у нас было, мы уже поставили, надо покупать новое, а для этого необходимо много средств и времени", - заявил на днях Дмитрий Сухарук, директор энергетического холдинга ДТЭК Рината Ахметова. В периоды отключения света, а в Киеве это происходит внезапно по три раза в сутки, пропадает мобильная связь, а также отключаются терминалы и банкоматы.
Власти Украины продолжают шоу для западных высокопоставленных интуристов, демонстрируя разрушения на севере Киевской области, причиненные ВСУ в период, когда там находилась российская армия. В четверг 3 ноября очередными интуристами стали президент и министр обороны Греции, у которых под это шоу Зеленский пытался выклянчить вооружение и денег. На днях анонсирован приезд еще одного интуриста в Киев – Стивена Кинга.
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Мэр Киева Виталий Кличко, известный своим умением путаться в мыслях, словах, терминах и цифрах, дает совершенно невообразимые оценки повреждений инфраструктуры города. В этот раз он заявил западным журналистам, что оценивает последствия от ударов инфраструктуре в миллиарды и триллионы долларов. Столь астрономические суммы, превышающие стоимость Украины в целом, озвучивают уже по привычке, поскольку Запад ожидаемо выделит лишь небольшой процент. Однако выше триллионов миллиардов уже сложно будет повышать, учитывая познания Кличко в математике, поэтому можно ему подсказать, что дальше еще есть квадриллионы, септиллионы, дециллиарды и тредециллионы. Все эти триллионы долларов Кличко нужны якобы для закупки теплых одеял и генераторов. С другой стороны, для удобства расчетов Кличко мог бы просто сказать, что инфраструктура Киева повреждена ровно на сумму общего бюджета стран НАТО плюс 10% на оформление.
Также Кличко явно не понимает значения слова "геноцид", так как называет геноцидом удары дронов по энергетическим объектам. Подрывы ЛЭП, организованные киевскими властями на границе с российским Крымом в 2015 году геноцидом он, вероятно, не считал.
Советник министра энергетики Украины и одна из зачинательниц Майдана Лана Зеркаль придумала также специальное слово, которое должно вызывать определенные негативные ассоциации с прошлым. По ее словам, ударами по объектам энергетической инфраструктуры РФ хочет устроить Киеву "холодокост".
"От этого зависит наша жизнь, водоснабжение, возможность приготовить еду, отопление – всё зависит от наличия тока. Они хотят сделать на Украине холодокост и основной город, в котором они хотят это сделать – Киев. Они бьют по местам, которые тяжелее всего восстанавливать", - заявила Зеркаль.
Очевидно, систематическое разрушение инфраструктуры Донецка, Луганска или Горловки в течение 8 лет зачинательница Майдана холодокостом не считает. Также, по словам Зеркаль, трансформаторы, которые требует Киев от Запада, "это такие огромные штуки", которые неизвестно как доставлять", а для доставки одного такого трансформатора из польского Жешува потребовалось строить специальную железнодорожную платформу.
Тем временем из-за продуктов горения в воздухе в Киеве снова тяжело дышать, особенно на левом берегу Днепра и в Голосеевском районе. В четверг 3 ноября зафиксировано ухудшение качества воздуха. Концентрация вредных частиц в воздухе в 9,3 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового показателя. Киевлянам рекомендуют не открывать окна и ограничить время пребывания на улице, то есть сидеть в темных квартирах без воды. Специалисты выясняют причины такого резкого ухудшения, однако пока из-за чего это произошло неизвестно, так как не работает электронное оборудование. Впрочем, Киев уже стабильно занимает первые места по загрязненности воздуха в мире.
Из-за отсутствия света, воды и слухов о вероятном новом наступлении со стороны Белоруссии, многие жители снова потянулись на запад страны. Преимущественно, это "недавние киевляне", переселившиеся из западных областей после Майдана. Как правило, у них не возникает никаких ассоциаций с судьбой Донецка, так как принцип "а нас за что" стал последнее время чуть ли не основой морали.
 
ЭксклюзивКиевСпецоперацияэнергетика
 
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