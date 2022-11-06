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США призвали Зеленского сымитировать открытость к переговорам с РФ
США призвали Зеленского сымитировать открытость к переговорам с РФ - 06.11.2022 Украина.ру
США призвали Зеленского сымитировать открытость к переговорам с РФ
Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает президента Украины Владимира Зеленского показать открытость к переговорам с Россией. Об этом 5 ноября сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники
2022-11-06T08:25
2022-11-06T08:25
2022-11-06T08:25
украина
киев
сша
переговоры
новости
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Как пояснили собеседники издания, требования направлены не на то, чтобы подтолкнуть Киев к переговорам, а на то, чтобы "сохранить моральное достоинство в глазах своих международных сторонников".По их словам, это скорее "продуманная попытка обеспечить поддержку киевского правительства" со стороны других стран, которые опасаются затягивания конфликта.Накануне Зеленский заявил, что Украина готова "к честному и справедливому миру, формулу которого неоднократно озвучивала ранее". До этого президент России Владимир Путин заверял, что Москва готова к переговорам с Украиной. При этом он отмечал, что Киев принял решение отказаться от диалога.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037662199_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_3f47765e535029e123a2ba42cad112ed.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, киев, сша, переговоры, новости
Украина, Киев, США, переговоры, Новости
США призвали Зеленского сымитировать открытость к переговорам с РФ
Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает президента Украины Владимира Зеленского показать открытость к переговорам с Россией. Об этом 5 ноября сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники
Как пояснили
собеседники издания, требования направлены не на то, чтобы подтолкнуть Киев к переговорам, а на то, чтобы "сохранить моральное достоинство в глазах своих международных сторонников".
По их словам, это скорее "продуманная попытка обеспечить поддержку киевского правительства" со стороны других стран, которые опасаются затягивания конфликта.
Накануне Зеленский
заявил, что Украина готова "к честному и справедливому миру, формулу которого неоднократно озвучивала ранее".
До этого президент России Владимир Путин
заверял, что Москва готова к переговорам с Украиной. При этом он отмечал, что Киев принял решение отказаться от диалога.