США призвали Зеленского сымитировать открытость к переговорам с РФ - 06.11.2022 Украина.ру
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США призвали Зеленского сымитировать открытость к переговорам с РФ
США призвали Зеленского сымитировать открытость к переговорам с РФ - 06.11.2022 Украина.ру
США призвали Зеленского сымитировать открытость к переговорам с РФ
Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает президента Украины Владимира Зеленского показать открытость к переговорам с Россией. Об этом 5 ноября сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники
2022-11-06T08:25
2022-11-06T08:25
украина
киев
сша
переговоры
новости
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Как пояснили собеседники издания, требования направлены не на то, чтобы подтолкнуть Киев к переговорам, а на то, чтобы "сохранить моральное достоинство в глазах своих международных сторонников".По их словам, это скорее "продуманная попытка обеспечить поддержку киевского правительства" со стороны других стран, которые опасаются затягивания конфликта.Накануне Зеленский заявил, что Украина готова "к честному и справедливому миру, формулу которого неоднократно озвучивала ранее". До этого президент России Владимир Путин заверял, что Москва готова к переговорам с Украиной. При этом он отмечал, что Киев принял решение отказаться от диалога.
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украина, киев, сша, переговоры, новости
Украина, Киев, США, переговоры, Новости

США призвали Зеленского сымитировать открытость к переговорам с РФ

08:25 06.11.2022
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает президента Украины Владимира Зеленского показать открытость к переговорам с Россией. Об этом 5 ноября сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники
Как пояснили собеседники издания, требования направлены не на то, чтобы подтолкнуть Киев к переговорам, а на то, чтобы "сохранить моральное достоинство в глазах своих международных сторонников".
По их словам, это скорее "продуманная попытка обеспечить поддержку киевского правительства" со стороны других стран, которые опасаются затягивания конфликта.
Накануне Зеленский заявил, что Украина готова "к честному и справедливому миру, формулу которого неоднократно озвучивала ранее".
До этого президент России Владимир Путин заверял, что Москва готова к переговорам с Украиной. При этом он отмечал, что Киев принял решение отказаться от диалога.
 
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