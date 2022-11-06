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США призвали Зеленского сымитировать открытость к переговорам с РФ

США призвали Зеленского сымитировать открытость к переговорам с РФ - 06.11.2022 Украина.ру

США призвали Зеленского сымитировать открытость к переговорам с РФ

Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает президента Украины Владимира Зеленского показать открытость к переговорам с Россией. Об этом 5 ноября сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники

2022-11-06T08:25

2022-11-06T08:25

2022-11-06T08:25

украина

киев

сша

переговоры

новости

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Как пояснили собеседники издания, требования направлены не на то, чтобы подтолкнуть Киев к переговорам, а на то, чтобы "сохранить моральное достоинство в глазах своих международных сторонников".По их словам, это скорее "продуманная попытка обеспечить поддержку киевского правительства" со стороны других стран, которые опасаются затягивания конфликта.Накануне Зеленский заявил, что Украина готова "к честному и справедливому миру, формулу которого неоднократно озвучивала ранее". До этого президент России Владимир Путин заверял, что Москва готова к переговорам с Украиной. При этом он отмечал, что Киев принял решение отказаться от диалога.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, киев, сша, переговоры, новости