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Решено. Мэр Одессы решил прекратить борьбу за памятник Екатерине Великой

Решено. Мэр Одессы решил прекратить борьбу за памятник Екатерине Великой - 05.11.2022 Украина.ру

Решено. Мэр Одессы решил прекратить борьбу за памятник Екатерине Великой

Мэр Одессы Геннадий Труханов решил поддержать снос памятника Екатерине II после электронного опроса горожан. Об этом он 5 ноября сообщил в своем Telegram-канале

2022-11-05T13:08

2022-11-05T13:08

2022-11-05T13:08

новости

одесса

геннадий труханов

памятник

екатерина ii

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Такая резкая перемена позиции градоначальника связана, вероятно с общественным давлением. Ранее он систематически выступал против сноса памятника, за что подвергался жесткой критике со стороны националистов.Труханову в горсовете принадлежит самая большая фракция – "Доверяй делам" - таким образом, результат голосования очевиден. Сам мэр ранее заявлял, что убирать памятники бессмысленно и глупо.После его многочисленных высказываний в защиту монумента на сайте президента Украины появилась петиция, призывающая Владимира Зеленского снять мэра Одессы с должности, но он ответил, что это не в его компетенции.Несколько дней назад на памятник императрице снова напали националистически настроенные вандалы: постамент осквернили нецензурными надписями, табличку залили красной краской, на голову Екатерине надели красный колпак палача, а в руку вручили удавку.

https://ukraina.ru/20221029/1040279867.html

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2022

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новости, одесса, геннадий труханов, памятник, екатерина ii