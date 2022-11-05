Решено. Мэр Одессы решил прекратить борьбу за памятник Екатерине Великой - 05.11.2022 Украина.ру
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Решено. Мэр Одессы решил прекратить борьбу за памятник Екатерине Великой
Решено. Мэр Одессы решил прекратить борьбу за памятник Екатерине Великой - 05.11.2022 Украина.ру
Решено. Мэр Одессы решил прекратить борьбу за памятник Екатерине Великой
Мэр Одессы Геннадий Труханов решил поддержать снос памятника Екатерине II после электронного опроса горожан. Об этом он 5 ноября сообщил в своем Telegram-канале
2022-11-05T13:08
2022-11-05T13:08
новости
одесса
геннадий труханов
памятник
екатерина ii
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Такая резкая перемена позиции градоначальника связана, вероятно с общественным давлением. Ранее он систематически выступал против сноса памятника, за что подвергался жесткой критике со стороны националистов.Труханову в горсовете принадлежит самая большая фракция – "Доверяй делам" - таким образом, результат голосования очевиден. Сам мэр ранее заявлял, что убирать памятники бессмысленно и глупо.После его многочисленных высказываний в защиту монумента на сайте президента Украины появилась петиция, призывающая Владимира Зеленского снять мэра Одессы с должности, но он ответил, что это не в его компетенции.Несколько дней назад на памятник императрице снова напали националистически настроенные вандалы: постамент осквернили нецензурными надписями, табличку залили красной краской, на голову Екатерине надели красный колпак палача, а в руку вручили удавку.
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новости, одесса, геннадий труханов, памятник, екатерина ii
Новости, Одесса, Геннадий Труханов, памятник, Екатерина II

Решено. Мэр Одессы решил прекратить борьбу за памятник Екатерине Великой

13:08 05.11.2022
 
© РИА Новости . Сергей Поляков / Перейти в фотобанкВ Одессе открыт памятник Екатерине ІІ
В Одессе открыт памятник Екатерине ІІ - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости . Сергей Поляков
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Мэр Одессы Геннадий Труханов решил поддержать снос памятника Екатерине II после электронного опроса горожан. Об этом он 5 ноября сообщил в своем Telegram-канале
Со своей стороны я уже обратился в профильную комиссию горсовета с просьбой провести заседание и подготовить соответствующий проект решения. Лично я буду голосовать "За" демонтаж памятника и перенос его в парк Имперского и Советского прошлого, об идее создания которого я рассказывал несколько месяцев назад.
Такая резкая перемена позиции градоначальника связана, вероятно с общественным давлением. Ранее он систематически выступал против сноса памятника, за что подвергался жесткой критике со стороны националистов.
Труханову в горсовете принадлежит самая большая фракция – "Доверяй делам" - таким образом, результат голосования очевиден. Сам мэр ранее заявлял, что убирать памятники бессмысленно и глупо.
После его многочисленных высказываний в защиту монумента на сайте президента Украины появилась петиция, призывающая Владимира Зеленского снять мэра Одессы с должности, но он ответил, что это не в его компетенции.
Несколько дней назад на памятник императрице снова напали националистически настроенные вандалы: постамент осквернили нецензурными надписями, табличку залили красной краской, на голову Екатерине надели красный колпак палача, а в руку вручили удавку.
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