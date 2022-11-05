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Решено. Мэр Одессы решил прекратить борьбу за памятник Екатерине Великой
Решено. Мэр Одессы решил прекратить борьбу за памятник Екатерине Великой - 05.11.2022 Украина.ру
Решено. Мэр Одессы решил прекратить борьбу за памятник Екатерине Великой
Мэр Одессы Геннадий Труханов решил поддержать снос памятника Екатерине II после электронного опроса горожан. Об этом он 5 ноября сообщил в своем Telegram-канале
2022-11-05T13:08
2022-11-05T13:08
2022-11-05T13:08
новости
одесса
геннадий труханов
памятник
екатерина ii
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Такая резкая перемена позиции градоначальника связана, вероятно с общественным давлением. Ранее он систематически выступал против сноса памятника, за что подвергался жесткой критике со стороны националистов.Труханову в горсовете принадлежит самая большая фракция – "Доверяй делам" - таким образом, результат голосования очевиден. Сам мэр ранее заявлял, что убирать памятники бессмысленно и глупо.После его многочисленных высказываний в защиту монумента на сайте президента Украины появилась петиция, призывающая Владимира Зеленского снять мэра Одессы с должности, но он ответил, что это не в его компетенции.Несколько дней назад на памятник императрице снова напали националистически настроенные вандалы: постамент осквернили нецензурными надписями, табличку залили красной краской, на голову Екатерине надели красный колпак палача, а в руку вручили удавку.
https://ukraina.ru/20221029/1040279867.html
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новости, одесса, геннадий труханов, памятник, екатерина ii
Новости, Одесса, Геннадий Труханов, памятник, Екатерина II
Решено. Мэр Одессы решил прекратить борьбу за памятник Екатерине Великой
Мэр Одессы Геннадий Труханов решил поддержать снос памятника Екатерине II после электронного опроса горожан. Об этом он 5 ноября сообщил в своем Telegram-канале
Со своей стороны я уже обратился в профильную комиссию горсовета с просьбой провести заседание и подготовить соответствующий проект решения. Лично я буду голосовать "За" демонтаж памятника и перенос его в парк Имперского и Советского прошлого, об идее создания которого я рассказывал несколько месяцев назад.
Такая резкая перемена позиции градоначальника связана, вероятно с общественным давлением. Ранее он систематически выступал против сноса памятника, за что подвергался жесткой критике со стороны националистов.
Труханову
в горсовете принадлежит самая большая фракция – "Доверяй делам" - таким образом, результат голосования очевиден. Сам мэр ранее заявлял, что убирать памятники бессмысленно и глупо.
После его многочисленных высказываний в защиту монумента на сайте президента Украины появилась петиция, призывающая Владимира Зеленского
снять мэра Одессы с должности, но он ответил, что это не в его компетенции.
Несколько дней назад на памятник императрице снова напали националистически настроенные вандалы: постамент осквернили нецензурными надписями, табличку залили красной краской, на голову Екатерине надели красный колпак палача, а в руку вручили удавку.