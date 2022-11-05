https://ukraina.ru/20221105/1040520909.html

Темнота, закрытие предприятий и рост бандитизма. Как живет родина украинского президента - Кривой Рог

Темнота, закрытие предприятий и рост бандитизма. Как живет родина украинского президента - Кривой Рог - 05.11.2022 Украина.ру

Темнота, закрытие предприятий и рост бандитизма. Как живет родина украинского президента - Кривой Рог

Украина.ру, 05.11.2022

2022-11-05T12:57

2022-11-05T12:57

2022-11-05T12:57

эксклюзив

украина

спецоперация

кривой рог

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В Кривом Роге, родном городе украинского президента Владимира Зеленского, вечером 2 ноября снова пропало электричество. Был нанесен удар дроном-камикадзе по объекту энергетической инфраструктуры в северной части города. Несколько дней назад было попадание по нефтебазе в городе, что вызвало длительный пожар.В этот раз даже мэр города Александр Вилкул был вынужден признать попадание, хотя традиционно власти заявляют, что все дроны и ракеты были сбиты, а пожары и разрушения запрещают снимать. "Несколько районов города без света и воды. Потери уточняются. Начинаем восстановительные работы", — написал мэр Кривого Рога.В свое время Александр Вилкул прошел в мэры, эксплуатируя пророссийские взгляды, хотя и был ставленником олигарха Рината Ахметова. В этом году он буквально брызжет русофобией, пытаясь заслужить доверие радикальных националистов, которых сотнями нагнали в этот прифронтовой город. По его инициативе в конце октября в городе были переименованы 184 топонима, причем с нарушением законодательства и без каких-либо общественных слушаний. Так, в Кривом Рогу появилась улица Байдена, Джохара Дудаева, СБУ и Джавелина.Еще одну уроженку Кривого Рога, Елену Зеленскую западные СМИ и разведки сейчас постоянно используют в роли трагической актрисы, вымаливающей денег на войну. Ради этого пиара нужны были и фотосессии у именитых западных фотографов в трагическом образе, который должен оттенять амплуа комика у ее супруга. Сейчас она в Лиссабоне на открытии Web Summit, технологической конференции, где рассказывает, что Россия и Иран поставили технологии на "службу злу", приведя в пример удар дрона по ее родному городу. Смысл ее послания свелся к тому, что есть плохие айтишники, которые помогают РФ, а есть хорошие и вот "хорошие" должны дать ей денег на генераторы и тяжелое вооружение.Отопительный сезон в Кривом Роге должен был начаться 1 ноября, как анонсировали власти города, но до сих пор тепло в дома так и не дошло. В мэрии утверждают, что отопление включили, но нужно несколько дней, прежде чем оно дойдет до жильцов. Таким вот нехитрым способом горожан пытаются обмануть, чтобы насчитать им в платежках крупную сумму, не оказав заявленных услуг. Теперь у жителей не будет возможности даже греться обогревателями.В ночь на 3 ноября компания "Укрэнерго" дала команду ограничить подачу электроэнергии в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях. Это касается всех категорий потребителей. Особенно трудно придется внутренним переселенцам, которых сейчас массово вывозят в Кривой Рог с севера Херсонской области, где следует ожидать какой-нибудь крупной военной провокации ВСУ в районе Каховской дамбы. Хотя вывозят жителей в город бесплатно, но в самом городе им зачастую приходится самостоятельно искать себе жилье.Жители города уже несколько недель жалуются мэру на неприятный вкус йода и гнилостный запах, который издает вода из-под крана. Вилкул заявляет, что это лишь водоросли и ничего плохого в этом нет. На днях Вилкул похвастался, что жители на 46% сократили потребление электроэнергии в сравнении с прошлым годом, но, очевидно, что связано это, как с принудительным отключением света, так и с выездом из города почти 40% жителей. Энергетический кризис связан не только с отсутствием света, но и нехваткой горючего, которое поставляется преимущественно для нужд ВСУ.С середины ноября проезд в маршрутках Кривого Рога подорожает сразу с 10 до 17 гривен, что лишит мобильности большую часть жителей этого самого растянутого украинского города. Для горожан, большая часть которых потеряла работу, цена проезда - это уже большой удар по скудному бюджету. Одно из крупнейших предприятий города "Арселор-Миттал" (бывшая "Криворожсталь") в августе на три месяца снова приостановил работу. Причина – уменьшение спроса на железорудную продукцию в Европе и рост расходов на ее транспортировку в страны ЕС."В то же время мы вынуждены отказаться от выплат работникам среднего заработка, но мы понимаем, что для тех, кто остается работать в Кривом Роге, заработок на заводе является единственным источником доходов", - заявили в руководстве предприятия.По сообщениям профсоюза предприятия около 26 тысяч работников вскоре могут совсем потерять работу. На отчетной конференции профсоюза 28 октября подчеркивалось, что предприятие сейчас работает лишь на 10-15% мощности.При отсутствии оплачиваемой работы, да еще и без света, столица Кривбаса становится всё менее пригодной для нормального существования. На темных улицах, несмотря на комендантский час, всё чаще можно встретить обычные банды подростков или бывших работников промышленных предприятий, которые вынуждены выживать в этих условиях банальным грабежом.

https://ukraina.ru/20221104/1040512088.html

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эксклюзив, украина, спецоперация, кривой рог