https://ukraina.ru/20221104/1040467238.html
"Гегемон теряет силы": Гаспарян назвал главный страх США
"Гегемон теряет силы": Гаспарян назвал главный страх США - 04.11.2022 Украина.ру
"Гегемон теряет силы": Гаспарян назвал главный страх США
Гегемон теряет силы. Таким мнением о США поделился политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру
2022-11-04T06:30
2022-11-04T06:30
2022-11-04T06:30
армен гаспарян
новости
эксперт
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103417/39/1034173969_107:0:1814:960_1920x0_80_0_0_1757cb3a1865cc13be268dc8c661be79.jpg
"Но это самое страшное для них (CША - ред.), что может быть, потому что страшен ведь не уход из Афганистана был, а страшно было гаденькое хихиканье экспертов по этому поводу – полные ехидства слова. Страшно не то, что [президент Джо] Байден танцует вальс с Альцгеймером, страшно, что все это видят. Страшно то, что это наблюдает весь мир. Для гегемона это катастрофа абсолютная. Гегемон должен быть монолитным, гегемон должен нестись вперед, быть мощью, пафосом – всем, чем угодно, чем в данный момент Соединенные Штаты не являются", - сказал Гаспарян.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103417/39/1034173969_320:0:1600:960_1920x0_80_0_0_3a63891700a2ff5daa99563db908d884.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
армен гаспарян, новости, эксперт, сша
Армен Гаспарян, Новости, эксперт, США
"Гегемон теряет силы": Гаспарян назвал главный страх США
Гегемон теряет силы. Таким мнением о США поделился политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру
"Но это самое страшное для них (CША - ред.), что может быть, потому что страшен ведь не уход из Афганистана был, а страшно было гаденькое хихиканье экспертов по этому поводу – полные ехидства слова. Страшно не то, что [президент Джо] Байден
танцует вальс с Альцгеймером, страшно, что все это видят. Страшно то, что это наблюдает весь мир. Для гегемона это катастрофа абсолютная. Гегемон должен быть монолитным, гегемон должен нестись вперед, быть мощью, пафосом – всем, чем угодно, чем в данный момент Соединенные Штаты не являются", - сказал Гаспарян.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
.