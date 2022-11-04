"Гегемон теряет силы": Гаспарян назвал главный страх США - 04.11.2022 Украина.ру
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"Гегемон теряет силы": Гаспарян назвал главный страх США
"Гегемон теряет силы": Гаспарян назвал главный страх США - 04.11.2022 Украина.ру
"Гегемон теряет силы": Гаспарян назвал главный страх США
Гегемон теряет силы. Таким мнением о США поделился политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру
2022-11-04T06:30
2022-11-04T06:30
армен гаспарян
новости
эксперт
сша
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"Но это самое страшное для них (CША - ред.), что может быть, потому что страшен ведь не уход из Афганистана был, а страшно было гаденькое хихиканье экспертов по этому поводу – полные ехидства слова. Страшно не то, что [президент Джо] Байден танцует вальс с Альцгеймером, страшно, что все это видят. Страшно то, что это наблюдает весь мир. Для гегемона это катастрофа абсолютная. Гегемон должен быть монолитным, гегемон должен нестись вперед, быть мощью, пафосом – всем, чем угодно, чем в данный момент Соединенные Штаты не являются", - сказал Гаспарян.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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60
армен гаспарян, новости, эксперт, сша
Армен Гаспарян, Новости, эксперт, США

"Гегемон теряет силы": Гаспарян назвал главный страх США

06:30 04.11.2022
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Гегемон теряет силы. Таким мнением о США поделился политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру
"Но это самое страшное для них (CША - ред.), что может быть, потому что страшен ведь не уход из Афганистана был, а страшно было гаденькое хихиканье экспертов по этому поводу – полные ехидства слова. Страшно не то, что [президент Джо] Байден танцует вальс с Альцгеймером, страшно, что все это видят. Страшно то, что это наблюдает весь мир. Для гегемона это катастрофа абсолютная. Гегемон должен быть монолитным, гегемон должен нестись вперед, быть мощью, пафосом – всем, чем угодно, чем в данный момент Соединенные Штаты не являются", - сказал Гаспарян.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
Армен ГаспарянНовостиэкспертСША
 
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