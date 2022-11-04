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"Гегемон теряет силы": Гаспарян назвал главный страх США

"Гегемон теряет силы": Гаспарян назвал главный страх США - 04.11.2022 Украина.ру

"Гегемон теряет силы": Гаспарян назвал главный страх США

Гегемон теряет силы. Таким мнением о США поделился политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

2022-11-04T06:30

2022-11-04T06:30

2022-11-04T06:30

армен гаспарян

новости

эксперт

сша

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"Но это самое страшное для них (CША - ред.), что может быть, потому что страшен ведь не уход из Афганистана был, а страшно было гаденькое хихиканье экспертов по этому поводу – полные ехидства слова. Страшно не то, что [президент Джо] Байден танцует вальс с Альцгеймером, страшно, что все это видят. Страшно то, что это наблюдает весь мир. Для гегемона это катастрофа абсолютная. Гегемон должен быть монолитным, гегемон должен нестись вперед, быть мощью, пафосом – всем, чем угодно, чем в данный момент Соединенные Штаты не являются", - сказал Гаспарян.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

армен гаспарян, новости, эксперт, сша