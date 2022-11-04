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Эксперт предположил, как может возобновиться диалог России и США
Эксперт предположил, как может возобновиться диалог России и США - 04.11.2022 Украина.ру
Эксперт предположил, как может возобновиться диалог России и США
Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов рассказал в интервью изданию Украина.ру о возможных перспективах отношений США и России и поделился мнением о том, при каких условиях напряжение между странами может снизиться
2022-11-04T05:55
2022-11-04T05:55
2022-11-04T05:55
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россия
сша
диалог
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По его словам, ситуация для восстановления российско-американских отношений сейчас не очень благоприятная, тем более что в Москве нет посла США и пока неизвестно, когда новый дипломат будет утвержден и сможет приехать.Обе стороны, считает эксперт, заинтересованы в снижении рисков прямой военной конфронтации, которая может в неблагоприятных обстоятельствах выйти на уровень ядерного столкновения.Страны могут обсудить прямо сегодня укрепление стратегической стабильности и возобновление контроля над ядерными вооружениями, несмотря на острые разногласия по основным международным вопросам и продолжение конфликта на Украине, считает Кортунов. Впоследствии, по его мнению, этот диалог можно расширить до рассмотрения проблем европейской безопасности и взаимодействия России и НАТО. И в итоге вернуться к повестке дня о гарантиях безопасности, которая обсуждалась Россией и Западом еще год назад и была забыта после 24 февраля. Если удастся такой диалог восстановить, это будет большим достижением, заключил эксперт.Полное интервью с Андреем Кортуновым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221101/1040358795.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, украина, россия, сша, диалог, конфликт
Эксперт предположил, как может возобновиться диалог России и США
Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов рассказал в интервью изданию Украина.ру о возможных перспективах отношений США и России и поделился мнением о том, при каких условиях напряжение между странами может снизиться
По его словам, ситуация для восстановления российско-американских отношений сейчас не очень благоприятная, тем более что в Москве нет посла США и пока неизвестно, когда новый дипломат будет утвержден и сможет приехать.
Конечно, это не означает, что ничего сделать нельзя. Первое, что могут сделать Москва и Вашингтон, это восстановить диалог по ядерному вопросу, возобновить контакты по линии Госдепа и МИДа.
Андрей Кортунов
Генеральный директор Российского совета по международным делам
Обе стороны, считает эксперт, заинтересованы в снижении рисков прямой военной конфронтации, которая может в неблагоприятных обстоятельствах выйти на уровень ядерного столкновения.
Страны могут обсудить прямо сегодня укрепление стратегической стабильности и возобновление контроля над ядерными вооружениями, несмотря на острые разногласия по основным международным вопросам и продолжение конфликта на Украине, считает Кортунов.
Впоследствии, по его мнению, этот диалог можно расширить до рассмотрения проблем европейской безопасности и взаимодействия России и НАТО. И в итоге вернуться к повестке дня о гарантиях безопасности, которая обсуждалась Россией и Западом еще год назад и была забыта после 24 февраля. Если удастся такой диалог восстановить, это будет большим достижением, заключил эксперт.
Полное интервью с Андреем Кортуновым читайте
на сайте Украина.ру.