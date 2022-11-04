https://ukraina.ru/20221104/1040431504.html

"Сдвинут на второй план": эксперт рассказал о возможных изменениях во внешней политике США

"Сдвинут на второй план": эксперт рассказал о возможных изменениях во внешней политике США - 04.11.2022 Украина.ру

"Сдвинут на второй план": эксперт рассказал о возможных изменениях во внешней политике США

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов объяснил в интервью изданию Украина.ру, как итоги выборов могут сказаться на позиции США по Украине

2022-11-04T04:00

2022-11-04T04:00

2022-11-04T04:00

новости

украина

конгресс сша

выборы

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По его мнению, существенных изменений курса не будет, так как в США по украинской теме имеется устойчивый двухпартийный консенсус. Кроме того, многие решения касающиеся помощи Киеву на будущий год будут приняты Конгрессом нынешнего состава, где у демократов есть большинство, считает эксперт. Он также отметил, что все возможные изменения, касающиеся характера, объёмов и финансовой поддержки Украины, если и произойдут, то это случится осенью 2024 года.По мнению эксперта, возможно республиканцы будут обращать больше внимания на внутренние проблемы, которые существуют в Штатах. В этом смысле вся внешнеполитическая повестка администрации Джо Байдена, включая украинское измерение могут быть чуть сдвинуты на второй план.Полное интервью с Андреем Кортуновым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221102/1040387838.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, конгресс сша, выборы