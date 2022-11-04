"Сдвинут на второй план": эксперт рассказал о возможных изменениях во внешней политике США - 04.11.2022 Украина.ру
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"Сдвинут на второй план": эксперт рассказал о возможных изменениях во внешней политике США
"Сдвинут на второй план": эксперт рассказал о возможных изменениях во внешней политике США - 04.11.2022 Украина.ру
"Сдвинут на второй план": эксперт рассказал о возможных изменениях во внешней политике США
Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов объяснил в интервью изданию Украина.ру, как итоги выборов могут сказаться на позиции США по Украине
2022-11-04T04:00
2022-11-04T04:00
новости
украина
конгресс сша
выборы
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По его мнению, существенных изменений курса не будет, так как в США по украинской теме имеется устойчивый двухпартийный консенсус. Кроме того, многие решения касающиеся помощи Киеву на будущий год будут приняты Конгрессом нынешнего состава, где у демократов есть большинство, считает эксперт. Он также отметил, что все возможные изменения, касающиеся характера, объёмов и финансовой поддержки Украины, если и произойдут, то это случится осенью 2024 года.По мнению эксперта, возможно республиканцы будут обращать больше внимания на внутренние проблемы, которые существуют в Штатах. В этом смысле вся внешнеполитическая повестка администрации Джо Байдена, включая украинское измерение могут быть чуть сдвинуты на второй план.Полное интервью с Андреем Кортуновым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221102/1040387838.html
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новости, украина, конгресс сша, выборы
Новости, Украина, Конгресс США, выборы

"Сдвинут на второй план": эксперт рассказал о возможных изменениях во внешней политике США

04:00 04.11.2022
 
© AP / J. Scott Applewhite
- РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© AP / J. Scott Applewhite
Читать в
Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов объяснил в интервью изданию Украина.ру, как итоги выборов могут сказаться на позиции США по Украине
По его мнению, существенных изменений курса не будет, так как в США по украинской теме имеется устойчивый двухпартийный консенсус. Кроме того, многие решения касающиеся помощи Киеву на будущий год будут приняты Конгрессом нынешнего состава, где у демократов есть большинство, считает эксперт.
Он также отметил, что все возможные изменения, касающиеся характера, объёмов и финансовой поддержки Украины, если и произойдут, то это случится осенью 2024 года.
Тем не менее определённые нюансы могут возникнуть. Например, республиканцы скорее всего поднимут вопрос перераспределения ответственности между США и европейскими союзниками по НАТО в пользу последних: чтобы Европа взяла на себя больше обязательств по поддержке Украины, которые сейчас лежат на Америке.
Андрей Кортунов
Андрей Кортунов
Генеральный директор Российского совета по международным делам
По мнению эксперта, возможно республиканцы будут обращать больше внимания на внутренние проблемы, которые существуют в Штатах. В этом смысле вся внешнеполитическая повестка администрации Джо Байдена, включая украинское измерение могут быть чуть сдвинуты на второй план.
Полное интервью с Андреем Кортуновым читайте на сайте Украина.ру.
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