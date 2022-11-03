Секретарь Совбеза Белоруссии предложил немедленно "остановить бойню" на Украине
13:38 03.11.2022 (обновлено: 13:39 03.11.2022)
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Конфликт на Украине нужно немедленно прекратить мирным путем. Россия предпринимает попытки урегулирования, политической руководство Украины их игнорирует, а Запад подливает масла в огонь. Об этом 3 ноября заявил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович
Вольфович призвал к скорейшему мирному урегулированию конфликта на Украине. Он назвал происходящее бойней и столкновением интересов по вине коллективного Запада во главе с США. Иностранцы, считает он, столкнули лбами два братских народа.
"Это немедленно надо остановить и решить мирным путем, - сказал он. - К сожалению, те попытки, которые сегодня предпринимает Российская Федерация, не воспринимаются нормально политическим руководством Украины. А коллективный Запад вместо того, чтобы образумить [Владимира] Зеленского, наоборот, подливает масла в огонь".
Секретари Советов безопасности стран СНГ также считают необходимым завершить конфликт на Украине мирным путем. "Необходимо искать пути и способы, как остановить эту бойню, по-другому это не назовешь", добавил Александр Вольфович.
Встреча секретарей Советов безопасности стран СНГ состоялась 3 ноября в Москве.
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