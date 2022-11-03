https://ukraina.ru/20221103/1040474430.html

Секретарь Совбеза Белоруссии предложил немедленно "остановить бойню" на Украине

Секретарь Совбеза Белоруссии предложил немедленно "остановить бойню" на Украине - 03.11.2022 Украина.ру

Секретарь Совбеза Белоруссии предложил немедленно "остановить бойню" на Украине

Конфликт на Украине нужно немедленно прекратить мирным путем. Россия предпринимает попытки урегулирования, политической руководство Украины их игнорирует, а Запад подливает масла в огонь. Об этом 3 ноября заявил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович

2022-11-03T13:38

2022-11-03T13:38

2022-11-03T13:39

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Вольфович призвал к скорейшему мирному урегулированию конфликта на Украине. Он назвал происходящее бойней и столкновением интересов по вине коллективного Запада во главе с США. Иностранцы, считает он, столкнули лбами два братских народа. Секретари Советов безопасности стран СНГ также считают необходимым завершить конфликт на Украине мирным путем. "Необходимо искать пути и способы, как остановить эту бойню, по-другому это не назовешь", добавил Александр Вольфович.Встреча секретарей Советов безопасности стран СНГ состоялась 3 ноября в Москве.

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