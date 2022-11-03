https://ukraina.ru/20221103/1040469415.html

Теракт на Запорожской АЭС, отказ от обязательств, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 3 ноября

Теракт на Запорожской АЭС, отказ от обязательств, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 3 ноября - 03.11.2022 Украина.ру

Теракт на Запорожской АЭС, отказ от обязательств, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 3 ноября

На Запорожской АЭС готовили теракт. ВСУ продолжают наносить удары по приграничным регионам России. На Украине заявили, что не брали на себя никаких дополнительных обязательств по "зерновой сделке"

2022-11-03T12:27

2022-11-03T12:27

2022-11-03T12:27

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 62 удара по этому региону России."На донецком направлении противник применял – артиллерию 155, 152 и 122 мм, на ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 мм, на горловском – РСЗО HIMARS, артиллерию 152 и 122 мм, танки, выпустив 263 единицы различных боеприпасов", - указывалось в сообщении представительства.Под огнём украинской артиллерии оказались районы одиннадцати населённых пунктов республики: столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Зайцево, Горловка (Калининский и Никитовский район), Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Минеральное, Яковлевка, Макеевка (Червоногвардейский район), Старомихайловка, Еленовка."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Кировском и Петровском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц, в Кировском районе Донецка и ранее освобожденном Широкино", - сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии было повреждены 14 домостроений в Куйбышевском, Петровском и Киевском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, Еленовке, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.Утром 3 ноября ВСУ нанесли масштабный удар по Донецку. В 08:55 мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о начале обстрела Куйбышевского и Кировского района. Позже ВСУ начали обстреливать и Киевский район. А ещё некоторого время спустя стало известно об обстреле Ворошиловского района.Позже Кулемзин выложил фото последствий обстрелов.Как стало известно, в результате обстрела маршрутки были ранены три женщины, одна из них - тяжело.Жителей Донецка призвали переместиться в укрытия.Как сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики капитан Иван Филипоненко, за минувшие сутки ВСУ обстреляли Северодонецк и Сватово с применением американских РСЗО HIMARS, выпустив 4 ракеты."В результате обстрелов в населённом пункте Северодонецк разрушено здание станции технического обслуживания", - сообщил Филипоненко.Тем временем Вооружённые силы Украины пытались и штурмовать укрепления в Херсонской области."Попытки прорывов линии обороны не прекращаются. Сегодня ночью была обстреляна администрация Голой Пристани. Пострадавших нет", - сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Кроме того, ВСУ нанесли ракетный удар и по Мелитополю."Сегодня ранним утром в районе 05:40-05:50 в городе прогремело 6 мощных взрывов.Это боевики Зеленского в очередной раз попытались нарушить мирную жизнь освобождённого от нацистов города, пытаясь в бессильной злобе запугать мелитопольцев. ПВО России несколько раз успешно пресекла ракетные удары нацистов", - сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Обстановка в приграничных с Украиной регионах РФ остаётся напряжённой.Попытка теракта на Запорожской АЭСКроме сообщения об обстреле Мелитополе, Рогов рассказал и о пресечённом теракте на Запорожской АЭС. По его словам, согласно имеющимся сведениям, Украина готовила взрыв с весны — на территории атомной станции обнаружили схрон со взрывчаткой, оставленный ВСУ ещё в феврале-марте."На Запорожской АЭС предотвращен теракт, заказчиком которого является режим Зеленского", - заявил Рогов.Предполагалось, что подрыв должен был осуществить один из сотрудников АЭС, которого завербует СБУ, отметил Рогов."Целью диверсии являлось желание уничтожить тепломагистраль, связывающую атомную станцию с Энергодаром, тем самым оставив население города этой зимой без тепла", — подчеркнул Рогов.Позже эту информацию подтвердил Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Украинские неонацистские войска продолжают обстрелы из западного оружия Запорожской АЭС, что может привести к глобальной катастрофе. Надо сказать, что мы получили информацию о предотвращении нашими спецслужбами террористического акта на Запорожской атомной электростанции", - отметил он.Позже советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что , Запорожская АЭС перешла на обеспечение собственных нужд за счет дизель генераторов, после того как Украина обесточила две линии ведущих к станции. Ранее сообщалось, что два энергоблока Запорожской АЭС переведены в состояние "горячего останова", что позволило возобновить подачу теплоснабжения в Энергодаре."Они просто отключили две линии, которые запитывали реакторы. В результате этих действий реакторы теперь будем вынуждены расхолаживать, что называется на жилах, на дизель-установках. Теперь с подачей тепла (в Энергодар – Ред.) придется подождать", — сказал Карчаа.По его словам, подобные действия Киева несут очень серьезную угрозу ядерной безопасности.Отказ от обязательствУкраина не давала никаких дополнительных обязательств по "зерновой сделке", заявил"Никаких новых обязательств, которые бы выходили за границы уже существующих в "зерновой сделке" наше государство не брало", - заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.Он заявил, что РФ вернулась в "зерновую сделку" "благодаря активной дипломатии Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана", заявив, что позиция Турции, Украины и ООН была "позицией силы, а не уступок".Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире испанской радиостанции Cadena SER, отвечая на вопрос о гарантиях заявил, что гарантии являются "всего лишь способом России сохранить лицо". Он отметил, что РФ вернулась в "продуктовую сделку" не потому, что "кто-то ей дал какие-то гарантии, а потому что было очень много закулисной дипломатии со стороны генсека ООН и президента Турции".Ранее Минобороны России сообщило, что Украина предоставила письменные гарантии, что не будет использовать зерновой коридор для ведения боевых действий."Благодаря участию международной организации, а также содействию Турции удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против России, направленные в Совместный координационный центр 1 ноября 2022 года", — гласило сообщение Минобороны РФ.Новые заявления украинских дипломатов подтверждают недоговороспособность украинского руководства и являются вызовом не только России, но и Турции, при активном посредничестве которой РФ вернулась в "зерновую сделку".

https://ukraina.ru/20221103/1040456800.html

https://ukraina.ru/20221102/1040444978.html

https://ukraina.ru/20221102/1040433649.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив