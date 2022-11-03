https://ukraina.ru/20221103/1040456800.html

Желание Зеленского, эвакуация с Херсонщины. Главное на Украине на утро 3 ноября

Желание Зеленского, эвакуация с Херсонщины. Главное на Украине на утро 3 ноября - 03.11.2022 Украина.ру

Желание Зеленского, эвакуация с Херсонщины. Главное на Украине на утро 3 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании посетить Крым. Население продолжают эвакуировать с правобережной части Херсонской области

2022-11-03T09:41

2022-11-03T09:41

2022-11-03T09:41

хроники

эксклюзив

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О своём желании поехать в Крым, чтобы увидеть море Зеленский заявил в интервью Чешскому телевидению."Я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море", – сказал президент Украины.Так он ответил на вопрос, что сделает в первую очередь, если Украина одержит победу в конфликте с Россией.Говоря о возможных сроках такой поездки, Зеленский отметил, что это точно произойдет не зимой."Что делать зимой на море? Я поеду туда, когда будет тепло", – указал он.Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в 2023 году Крым может перейти под контроль Украины.В Крыму прокомментировали желание Зеленского посетить полуостров."Если Зеленский не успеет сбежать за границу, то он действительно сможет приехать в Крым, но только в автомобиле для перевозки военных преступников. Из окна автозака он сможет увидеть и Крым, и море, и Крымский мост", - заявил в комментарии РИА "Новости" депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.По словам Шеремета, что бы ни заявлял Зеленский, Крым был, есть и навсегда останется частью России, а все попытки агрессии в отношении полуострова будут жёстко пресечены.Советник главы Крыма Олег Крючков также отреагировал на желание Зеленского."Ждём. Камера давно готова", - отметил он в своём телеграм-канале.Глава крымского парламента Владимир Константинов также заявил, что на полуострове ждут Зеленского."Зеленский засобирался в Крым. С нетерпением ждëм его приезда. Специальное помещение и трёхразовое питание обеспечим. Вот с видом на море не получится. Впрочем, зачем украинскому президенту вид на море? Хватит ему карты Европы на стене. С Украиной, конечно. Без Крыма и вообще без выхода к морям. Зато отопление, электричество и воду гарантируем, а также услуги нарколога. Многие оставшиеся в Киеве ещё завидовать будут", - отметил Константинов в комментарии РИА "Новости".Она также сообщил, что в Крыму продолжат выявлять имущество иностранных граждан, совершающих в отношении России недружественные действия. По всем таким объектам, включая квартиру Зеленского, уже работает антитеррористическая комиссия, указал Константинов."Работа по формированию перечня предприятий и имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, подлежащего национализации, будет продолжена. По всем таким объектам, включая квартиру Зеленского, сейчас работает антитеррористическая комиссия. Когда будет проведена работа, мы сообщим", - заявил спикер парламента Крыма.Ранее сообщалось, что крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с киевской властью, в их числе - бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", а также строительный гипермаркет "Новацентр" и торговый комплекс.В ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. Отмечалось, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. Речь шла о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма.Эвакуация с ХерсонщиныВывоз людей с правобережной части Херсонской области продолжается, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Эвакуация жителей города Херсона продолжается. Я ещё раз говорю людям, что максимально выезжаем на левый берег. Переправы в плане заезда гражданских лиц в Херсон не работают, а выезд из Херсона организован" - заявил Стремоусов в эфире "Соловьев Live".Ситуация в регионе остается неспокойной. Сейчас жителей Херсонской области вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра - по данным региональных властей, в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. При этом эвакуируют и население левобережной части Херсонской области, находящейся близко к Днепру.Так, 1 ноября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире программы "Соловьёв Live” заявил, что руководство Херсонской области приняло непростое решение об эвакуации жителей населённых пунктов из 15-километровой зоны на левом берегу Днепра от Каховки до Голой Пристани.Причиной эвакуации Сальдо назвал возможные повреждения плотины Каховской ГЭС, что может вызвать затопление левобережья Днепра ниже по течению."Есть сведения, что возможен массированный ракетный удар (украинских вооружённых формирований) по Каховской плотине, а если она рухнет, то левый берег будет затоплен, что принесёт значительные проблемы как жителям, так и коммунальным службам", - заявил тогда глава области.Всего, по оценкам врио губернатора, примерно до 70 тысяч человек планируется временно отселить вглубь Херсонской области, а также в другие регионы Российской Федерации.При этом в регионе не прекращаются обстрелы.В ночь на 3 июня Украина снова обстреляла Херсон. Как сообщил утром 3 июня представитель экстренных служб Херсонской области, подразделения ПВО ночью сбили четыре ракеты HIMARS, выпущенные ВСУ."Киевский режим в 01:03 продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру города Херсон, выпустив четыре ракеты HIMARS, подразделениями ПВО все ракеты сбиты", - заявил представитель экстренных служб региона.Как заявил за несколько часов до этого Стремоусов, ВСУ также обстреливали буксир, эвакуировавший население."Неизвестные обстреляли буксир, который эвакуировал мирное население на Левобережье в Херсонской области. Накануне вечером неизвестные люди обстреляли буксир РБТ-1 "Ридса", который эвакуировал мирное население на левый берег. Все произошло при подходе к набережной Голая Пристань", - завил Стремоусов.Обстановка в регионе остаётся напряжённой.

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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