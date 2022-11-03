https://ukraina.ru/20221103/1040456193.html

Обогрев кошками и мошеннические схемы. Чем живет Тернополь во время энергетического кризиса

Обогрев кошками и мошеннические схемы. Чем живет Тернополь во время энергетического кризиса - 03.11.2022 Украина.ру

Обогрев кошками и мошеннические схемы. Чем живет Тернополь во время энергетического кризиса

Украина.ру, 03.11.2022

2022-11-03T09:33

2022-11-03T09:33

2022-11-03T09:33

эксклюзив

тернополь

украина

спецоперация

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В Тернополе в эти дни в квартирах до сих пор стоит холод. Жители обогреваются исключительно электрическими приборами, что создает дополнительную нагрузку на электросети. Власти области обещают дать тепло 4 ноября, но городские власти советуют спасаться от холода с помощью котов и кошек. Коты – животные тёплые и могут функционировать в качестве грелки. Правда, сомнительно, чтобы чиновники городской администрации в своих особняках обогревались, обложив себя мяукающими и урчащими грелками. С другой стороны, вероятно, этой зимой многие бродячие коты и кошки обретут себе дом и пропитание.Кроме того, власти города советуют жителям запасаться теплыми одеялами и спальными мешками, а также договориться с соседями о графике поочередного включения электроприборов. Правда, вряд ли такая договоренность будет работать на практике, поскольку проследить, кто ночью включил электрочайник вне очереди, практически невозможно. Для себя, любимых, работники горсовета Тернополя заказали только подарочных полотенец с надписью "Привет из Тернополя" на сумму 100 000 гривен, естественно, у компании, приближенной к мэру города.В Тернополь и на западную Украину в целом с весны эвакуировались сотни предприятий и десятки тысяч внутренних переселенцев. Через этот регион идет и основная часть международной гуманитарной помощи, оседая по дороге в руках аферистов. Относительно стабильная ситуация способствует увеличению поступлений в местные бюджеты. Только за 10 месяцев текущего года налогоплательщики Тернополя заплатили в бюджеты всех уровней 9,3 миллиарда гривен, что на 13% больше, чем в прошлом году.Из-за отсутствия отопления в Тернополе перенесли и время школьных каникул. Они начались с 31 октября, то есть на неделю позже, когда в нетопленных классах сидеть стало уже невыносимо и опасно для здоровья детей. Старшие классы переводят опять на дистанционное обучение, но у школьников теперь появился новый предлог прогуливать и дистанционные занятия, так как вместе с отключением света в ряде районов города пропадает Интернет и мобильная связь. Со 2 ноября сразу в девяти микрорайонах города нет и воды.В городе ежедневно происходят аварийные отключения электроэнергии, но, как жалуются жители, в них нет никакой системности. Несмотря на опубликованные графики отключений, электроэнергию выключают хаотично. Один дом может сидеть без света сутками, а соседний – гореть всеми огнями. В одном доме супермаркет может внезапно отключаться, после чего покупателей выпроваживают, так как отключаются кассы, но аптека в этом же доме может работать и даже не выключать электронные рекламные табло.Отсутствие отопления и рост фактической безработицы ведет в Тернополе к процветанию различных мошеннических схем. В городе такие схемы, как правило, связаны с псевдобанкирами, которые сначала предлагают доверчивым гражданам некие выплаты от международных организаций (ООН и Красного креста), но затем для их "оформления" оставляют людей совсем без денег. В сельской местности, куда ринулись многие горожане из холодных квартир, мошеннические схемы предполагают продажу несуществующих дров "по предоплате". Несмотря на аресты, развивается в Тернополе и подпольный бизнес по продаже липовых справок, позволяющих откосить от мобилизации в ВСУ или выехать заграницу. Расценки за липовые справки начинаются от тысячи долларов. Способствует этому бизнесу и дальнейшее расширение кладбищ города для погибших военнослужащих, что является наглядным свидетельством тяжелых потерь в ВСУ.Во вторник 1 ноября на кладбищах Тернополя городские власти и местные националисты отмечали годовщину провозглашения Западно-украинской народной республики (ЗУНР) в 1918 году на развалинах Австро-Венгерской империи. По словам мэра Тернополя Сергея Надала, тогда, более 100 лет назад, "Украина победила московские орды", хотя умолчал, почему западно-украинские земли оказались частью Польши. Примечательно, что чествование ЗУНР, в отличие от чествований Донецко-Криворожской республики, на Украине не считается проявлением сепаратизма.Уровень национализма в Тернополе традиционно зашкаливает. Националистические и русофобские лозунги здесь на каждом шагу, только вот сейчас по вечерам их уже не видно без освещения. Долгими осенними вечерами в холодных квартирах и без отопления у горожан появляется больше времени задуматься над курсом развития страны и оправданности русофобских настроений.

https://ukraina.ru/20221015/1039746855.html

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эксклюзив, тернополь, украина, спецоперация