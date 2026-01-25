Медведев ответил на критику Зеленского в адрес Европы
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкПрактически все террористические атаки в России связаны с деятельностью украинских спецслужб, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© telegram ukr_2025_ru
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на критические высказывания Владимира Зеленского в адрес европейских стран. Об этом 25 января он написал в соцсети Х
В своём аккаунте Медведев заявил, что, по его мнению, руководство Европейского союза регулярно сталкивается с неуважением со стороны Зеленского.
"Разнос, который европейцы получили в Давосе от неблагодарной нарко-свиньи, назвавшей их слабыми и скупыми, должен был закончиться поркой. Но это не первый раз, когда импотентам из ЕС плюют в лицо - сначала их американские хозяева, а теперь их отсталый пасынок", - заявил Медведев.
Ранее в январе зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что лидеры европейских государств наконец могут осознать, что значит выдвинутый президентом США Дональдом Трампом лозунг MAGA. Подробнее в материале Медведев озадачен тупостью лидеров Европы
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Что обсуждали в Абу-Даби, атаки на мирных жителей. Хроника событий на утро 25 января
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на