Медведев ответил на критику Зеленского в адрес Европы - 25.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260125/medvedev-otvetil-na-kritiku-zelenskogo-v-adres-evropy-1074779755.html
Медведев ответил на критику Зеленского в адрес Европы
Медведев ответил на критику Зеленского в адрес Европы - 25.01.2026 Украина.ру
Медведев ответил на критику Зеленского в адрес Европы
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на критические высказывания Владимира Зеленского в адрес европейских стран. Об этом 25 января он написал в соцсети Х
2026-01-25T12:32
2026-01-25T12:32
новости
владимир зеленский
дмитрий медведев
трамп и зеленский
сша
давос
россия
ес
совбез
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/18/1073570651_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_ce05f72c91cd9a7dd89d2ef07b9931d2.jpg
В своём аккаунте Медведев заявил, что, по его мнению, руководство Европейского союза регулярно сталкивается с неуважением со стороны Зеленского."Разнос, который европейцы получили в Давосе от неблагодарной нарко-свиньи, назвавшей их слабыми и скупыми, должен был закончиться поркой. Но это не первый раз, когда импотентам из ЕС плюют в лицо - сначала их американские хозяева, а теперь их отсталый пасынок", - заявил Медведев.Ранее в январе зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что лидеры европейских государств наконец могут осознать, что значит выдвинутый президентом США Дональдом Трампом лозунг MAGA. Подробнее в материале Медведев озадачен тупостью лидеров ЕвропыБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Что обсуждали в Абу-Даби, атаки на мирных жителей. Хроника событий на утро 25 январяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
сша
давос
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/18/1073570651_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_b3971f36f91fe5870d4bce55a566612b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, дмитрий медведев, трамп и зеленский, сша, давос, россия, ес, совбез, украина.ру
Новости, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, Трамп и Зеленский, США, Давос, Россия, ЕС, Совбез, Украина.ру

Медведев ответил на критику Зеленского в адрес Европы

12:32 25.01.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкПрактически все террористические атаки в России связаны с деятельностью украинских спецслужб, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Практически все террористические атаки в России связаны с деятельностью украинских спецслужб, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на критические высказывания Владимира Зеленского в адрес европейских стран. Об этом 25 января он написал в соцсети Х
В своём аккаунте Медведев заявил, что, по его мнению, руководство Европейского союза регулярно сталкивается с неуважением со стороны Зеленского.
"Разнос, который европейцы получили в Давосе от неблагодарной нарко-свиньи, назвавшей их слабыми и скупыми, должен был закончиться поркой. Но это не первый раз, когда импотентам из ЕС плюют в лицо - сначала их американские хозяева, а теперь их отсталый пасынок", - заявил Медведев.
Ранее в январе зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что лидеры европейских государств наконец могут осознать, что значит выдвинутый президентом США Дональдом Трампом лозунг MAGA. Подробнее в материале Медведев озадачен тупостью лидеров Европы
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Что обсуждали в Абу-Даби, атаки на мирных жителей. Хроника событий на утро 25 января
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВладимир ЗеленскийДмитрий МедведевТрамп и ЗеленскийСШАДавосРоссияЕССовбезУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:43На Красноармейском направлении идут позиционные бои
13:39Украинские СМИ сообщают о том, что в Киеве на Троещине ставят «палатки для ночлега»
13:20Бог на стороне больших калибров: как СВО меняет представление о боеприпасах
13:15Чем Россия может заменить экспорт нефти: Ищенко о топливных войнах и ресурсной кладовой
13:04Стивен Уиткофф - Трамп номер два, главный переговорщик США. В чем его секрет
13:01Пресс-секретарь Кремля высказался о позиции России в мире
13:00Зеленский в Литве, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 25 января
12:32Медведев ответил на критику Зеленского в адрес Европы
12:09Конгрессвумен США пригласила Кирилла Дмитриева на саммит в Вашингтоне. Главное к этому часу
12:00NYT: Трамп отчитывал премьер-министра Дании на протяжении 45 минут
12:00"Вокруг Булгакова": дамский магазин Коровьева (продолжение темы)
11:44Губернатор Гладков сообщил о последствиях атаки дрона в Белгородской области
11:40Перебрали с русофобией: как Эстония лишилась чемпионата Европы
11:32Стали известны подробности удара ВС РФ по Ладыжинской ТЭС
11:26ВС РФ нанесли массированный удар по Украине. Повреждены объекты энергетики
10:49Стали известны подробности обстановки на Сумском направлении
10:39В Минобороны раскрыли количество сбитых украинских БПЛА за ночь
10:25Что обсуждали в Абу-Даби, атаки на мирных жителей. Хроника событий на утро 25 января
10:13Главу ЕК обвинили в сокрытии коррупционных скандалов на Украине
09:58Военкор: Ситуация для ВСУ на Краснолиманском направлении резко ухудшилась
Лента новостейМолния