Медведев ответил на критику Зеленского в адрес Европы

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на критические высказывания Владимира Зеленского в адрес европейских стран. Об этом 25 января он написал в соцсети Х

В своём аккаунте Медведев заявил, что, по его мнению, руководство Европейского союза регулярно сталкивается с неуважением со стороны Зеленского."Разнос, который европейцы получили в Давосе от неблагодарной нарко-свиньи, назвавшей их слабыми и скупыми, должен был закончиться поркой. Но это не первый раз, когда импотентам из ЕС плюют в лицо - сначала их американские хозяева, а теперь их отсталый пасынок", - заявил Медведев.Ранее в январе зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что лидеры европейских государств наконец могут осознать, что значит выдвинутый президентом США Дональдом Трампом лозунг MAGA. Подробнее в материале Медведев озадачен тупостью лидеров ЕвропыБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Что обсуждали в Абу-Даби, атаки на мирных жителей. Хроника событий на утро 25 январяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

