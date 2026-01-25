Бог на стороне больших калибров: как СВО меняет представление о боеприпасах

https://ukraina.ru/20260125/bog-na-storone-bolshikh-kalibrov-kak-svo-menyaet-predstavlenie-o-boepripasakh-1074782104.html

Применение вооружений в СВО имеет свои принципиальные особенности, главным и неоспоримым из которых является постоянное возрастание потребности войск в повышении могущества боеприпасов

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0b/1060992503_0:224:3179:2012_1920x0_80_0_0_64546568fde90182bf94fb07a8a53ffa.jpg

Могущество боеприпаса — показатель эффективности его действия по отношению к цели. Например, могущество фугасных снарядов определяется площадью зоны разрушения; бронебойных — толщиной пробиваемой брони при заданном угле встречи; осколочных — площадью зоны осколочного поражения, определяемой количеством, массой и скоростью разлёта осколков; для всех боеприпасов — вероятностью поражения цели.Бог войны — артиллерия — играет огромную роль при ведении боевых действий в зоне проведения спецоперации. По всем классическим правилам она делится на артиллерию непосредственной поддержки, то есть находящуюся в распоряжении общевойскового командира от командира роты до командира полка (миномёты 82 мм и 120 мм, артиллерийские установки до 122 мм), а также артиллерию общей поддержки войск (152 мм, 203,2 мм и более), которая, как правило, остаётся в подчинении старшего начальника и только поддерживает подчинённые войска в необходимые периоды боя.Такие принципы применения артиллерии родились в период Первой мировой войны, развивались в период Великой Отечественной войны и с таким подходом к применению артиллерии мы вошли в СВО. В принципе всё так и осталось, однако калибры подскочили. Видно, что калибр 122 мм себя изжил, есть ли смысл продлевать ему жизнь, если в мотострелковых (танковых) полках и бригадах для непосредственной поддержки войск применяются 152-мм системы, а как средство общей поддержки применяются 152-мм, 203,2-мм и 240-мм артиллерийские системы, а также реактивная артиллерия.СВО наглядно демонстрирует, как растут калибры всех видов вооружений, и это требование диктует могущество снаряда (патрона). Начнём со стрелковых боеприпасов. Другими словами — оружия ближнего боя. Основной наш 5,45-мм патрон, по мнению авторитетных военных спецов и аналитиков, уже исчерпал свои потенциальные возможности и в стрелковом бою уступает образцам вооружений, созданным под натовский 5,56-мм патрон, за счёт его повышенной мощности и по основному параметру: начальной скорости пули и всем другим параметрам, связанным с ней, таким, как дальность прямого выстрела (настильность огня), кучность боя, бронебойность, эффективная дальность стрельбы и так далее. Получается, что противник, вооружённый такими образцами, как М-16 и М-4, в стрелковом бою может иметь превосходство над нашими бойцами на дальностях выше 300–400 метров.Повторяется история со штуцерами периода Крымской войны 1853–1856 годов, когда англо-французские пехотные части, вооружённые нарезными штуцерами, имели превосходство по дальности боя над нашей пехотой, имевшей штуцера в малом количестве.Полную аналитическую выкладку в этом вопросе дал мой боевой товарищ, полковник запаса Рустем Клупов, за плечами которого не одна горячая точка. Он отметил, что из всей линейки отечественного оружия под патрон 5,45 мм удерживает свою позицию на высоте только РПК-74, обеспечивающий за счёт длины ствола начальную скорость пули 960 м/с и имеющий востребованность в СВО при применении его с оптическим прицелом как оружие повышенной точности. Считается, что эта конструкция "выжала" из нашего стандартного патрона все его возможности. Наша пуля считается более разрушительной для живой ткани, чем 5,56-мм пуля, но менее устойчивой на траектории при лёгком рикошете, почему ещё с войны в Афганистане известно, что крупный кустарник может заставить 5,45-мм пулю рикошетить.Ещё один приоритет 5,45-мм патрона перед 5,56-мм в том, что наш обходится дешевле в производстве и легче по массе, что делает его приоритетным в производстве и перевозке большими партиями, хотя по обоим параметрам можно поспорить при учёте боевых характеристик. Так что, кажется, назрел вопрос о глобальной смене патрона для отечественного штурмового оружия в сторону увеличения калибра и могущества в диапазоне 6–7 мм.Однако это ещё не всё. Военные эксперты уверены в том, что РПК в период СВО имеет тенденцию к вытеснению и уступает место более мощному 7,62-мм ПК/ПКМ, который заменил РПК в мотострелковых и парашютно-десантных отделениях, хотя создавался как ротный пулемёт и по штату состоял в пулемётных взводах мотострелковых рот. Надо признать, что ПК является достаточно большим, тяжёлым и громоздким для манёвренного боя, особенно с полным боекомплектом и повышенным запасом боекомплекта. СВО выдвигает требование к созданию лёгкого ручного пулемёта с примерными характеристиками ПК для повышения манёвренности пехоты без снижения его огневой мощи.А вот ротный ПК в зоне проведения спецоперации всё чаще заменяется уже 12,7-мм НСВ "Утёс" и, что немаловажно, отечественными крупнокалиберными пулемётами КОРД (Ковровские оружейники — Дегтярёвцы), имеющими не только станок, но и сошки. 12,7-мм патрон имеет большую разрушительную силу и высокую бронебойность. Эффективность применения вооружений под 12,7-мм патрон может достигать до 2000 метров по пехоте, расположенной открыто на местности, а пулей БС — также по лёгкой бронетехнике с толщиной брони до 20 мм на расстоянии до 750 м при угле встречи 20 градусов.Примерно такую же тенденцию имеет эволюция снайперского оружия, однако по ряду причин большие калибры в снайперском деле не всегда приветствуются. Многие профессиональные снайперы считают увеличение калибра свыше 7,62 мм нецелесообразным, а использование крупнокалиберного снайперского оружия возможным только для решения отдельных специализированных задач.Стоит также отметить, что калибр 14,5 мм не показал себя на сухопутном театре военных действий спецоперации, вероятно по причине громоздкости пулемёта (КПВТ — 52 кг) и относительно низкого боевого потенциала 14,5-мм пули в сравнении с 30-мм боеприпасом, пришедшим ему на смену. Возможно, 14,5-мм пулемёты КПВ отлично справятся с задачами борьбы с безэкипажными катерами-камикадзе (БЭК) на флоте.В 2025 году концерн "Калашников" представил малогабаритный автомат АМ-17. Работа над ним велась с 2017 года. Масштабное производство и тестирование образца началось в 2018 году, а в 2024-м он был принят на вооружение ВС РФ. Автомат испытали и в зоне проведения спецоперации. С учётом всех замечаний от действующих военнослужащих АМ-17 был качественно доработан.— То, что автомат был испытан в зоне СВО, — крайне важно, — рассказывает лейтенант, кавалер ордена Мужества, участник Второй чеченской кампании и СВО Роман Леденёв. — Вообще легко представить, что автомат с патроном калибра 5,45 миллиметра может быть слабоват против современных индивидуальных средств защиты на дистанции от 100 до 300 метров, ведь уже на 200 метрах у такого оружия начинает теряться кучность. Соглашусь, но подчеркну, что в населённых пунктах с плотной городской застройкой, а также непосредственно внутри помещений это не имеет большого значения.В СВО на легкобронированной технике и вертолётах огневой поддержки прижилась 30-мм автоматическая пушка семейства 2А42/72. В войсках очень много положительных откликов об этом изделии, наверное, это единственный экземпляр, отвечающий сегодняшним требованиям СВО, но 57-мм 2А91 уже в ближайшее время может прийти на замену тридцатке. 30-мм ВОГ-17, 40-мм ВОГ-25 и 82-мм мины стали "родными" боеприпасами для БПЛА и используются ими эффективнее, чем штатные АГС и 2Б14 миномёт "Поднос", и по дальности, и по точности. ПГ-7 без маршевого двигателя "морковка" — самый популярный боеприпас для FPV-дронов. Они должны найти своё штатное место в системе огневого поражения противника, АГС сделать ротным средством огневого поражения, 2Б14 миномёт "Поднос" (2Б9 "Василёк") оставить только в горных батальонах, а во всех пехотных миномётных батареях заменить на 120-мм миномёт 2С12 "Сани". Об этом не раз рассказывали мне командиры старшего офицерского звена, с кем доводилось общаться в зоне СВО.Если говорить о новинках РСЗО, много говорилось об установке "Сарма". Окончательный вариант показали 19 сентября 2025 года во время визита президента России Владимира Путина на "Мотовилихинские заводы". Установка размещена на шасси бронированного грузовика КамАЗ-63501. Машина перевозит шесть пусковых направляющих для 300-мм ракет и рассчитана на быстрый выход на позицию с последующим отходом после выполнения задачи.По оценке военных экспертов "Сарма" должна усилить линейку дальнобойных российских РСЗО, сделав ставку на точность и скорость манёвра. Именно поэтому систему уже сопоставляют с американским "Хаймарсом": обе установки относятся к категории мобильных и предназначены для точечных ударов. Разница в боеприпасах и параметрах: американская пусковая установка использует пакет из шести 227-мм ракет семейства MLRS с дальностью поражения до 70 км, тогда как "Сарма" работает ракетами калибра 300 мм и, по имеющимся данным, способна бить до 120 км.На фоне этого сравнения возникает вопрос: зачем нужна новая машина, если в зоне СВО уже применяется "Торнадо-С" с 12 направляющими. Ответ лежит в изменившейся тактике. Крупные скопления техники и личного состава в ближней тактической зоне встречаются реже, а приоритет всё чаще смещается в сторону точного удара по конкретному объекту. "Сарма" при этом заметно легче: масса системы оценивается примерно в 25 тонн, что почти вдвое меньше, чем у "Торнадо-С". Четырёхосный КамАЗ в таком варианте выигрывает по манёвренности у тяжёлой платформы БМ 9А54, на которой базируется "Торнадо-С". Сокращённый боекомплект рассматривается как логичное решение для сценария "быстрый выход — один или несколько залпов — отход". Отдельно отмечается и экономический фактор: новая машина заявляется как более доступная в производстве и эксплуатации.Впрочем, официальных заявлений Минобороны России о принятии "Сармы" на вооружение пока не звучало. При этом в СМИ проходила информация о закупке нескольких дивизионов. На этом фоне допускается, что установка уже проходит опытную эксплуатацию в зоне боевых действий.Отдельно подчёркивается: информация о появлении новых систем на линии соприкосновения, как правило, не афишируется. В конце прошлого года сообщалось о боевом применении "Торнадо-С", в том числе по важным объектам инфраструктуры. Не исключается, что схожие точечные удары могли отрабатываться и новой установкой.С началом специальной военной операции на Украине российские заводы значительно увеличили производство автоматов, пистолетов-пулемётов, беспилотных летательных аппаратов и другого военного вооружения. Некоторые виды оружия и техники обрели вторую жизнь благодаря модернизации и использованию новых средств защиты. Если Великую Отечественную наша армия начинала с трёхлинеек вроде "мосинки", то завершала её уже с автоматическим оружием — пистолетами-пулемётами Шпагина и Судаева, а также различными снайперскими системами. Так и сейчас история повторяется.Читайте также: "Азов"* и мобилизованные аутисты не остановят катастрофу. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

