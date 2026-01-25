https://ukraina.ru/20260125/chem-rossiya-mozhet-zamenit-eksport-nefti-ischenko-o-toplivnykh-voynakh-i-resursnoy-kladovoy-1074781801.html
Чем Россия может заменить экспорт нефти: Ищенко о топливных войнах и ресурсной кладовой
Чем Россия может заменить экспорт нефти: Ищенко о топливных войнах и ресурсной кладовой - 25.01.2026 Украина.ру
Чем Россия может заменить экспорт нефти: Ищенко о топливных войнах и ресурсной кладовой
Со второй половины XX века высокие цены на энергоресурсы, особенно на нефть, играют важную роль в экономике. Так было в позднем СССР и так есть в Российской... Украина.ру, 25.01.2026
2026-01-25T13:15
2026-01-25T13:15
2026-01-25T13:16
новости
россия
ростислав ищенко
украина.ру
украина
ссср
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/19/1074781498_18:0:1920:1070_1920x0_80_0_0_3825fd231724a57c6734036494a22fb4.png
Со второй половины XX века высокие цены на энергоресурсы, особенно на нефть, играют важную роль в экономике. Так было в позднем СССР и так есть в Российской Федерации. Рынок нефти пытались и пытаются регулировать различными методами, включая откровенно преступные, к примеру война в Персидском заливе, кампания США в Ираке и захваты танкеров у берегов Венесуэлы. Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал, насколько Россия сегодня зависит от цен на нефть, насколько мы можем влиять на ценообразование на мировом рынке, а также о том, каким, помимо нефти, может быть главный экспортный ресурс России.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
украина
ссср
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/19/1074781498_493:0:1920:1070_1920x0_80_0_0_af7e6d3892bcf088bb128efc7c968c3d.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, ростислав ищенко, украина.ру, украина, ссср, видео, видео
Новости, Россия, Ростислав Ищенко, Украина.ру, Украина, СССР, Видео
Со второй половины XX века высокие цены на энергоресурсы, особенно на нефть, играют важную роль в экономике. Так было в позднем СССР и так есть в Российской Федерации. Рынок нефти пытались и пытаются регулировать различными методами, включая откровенно преступные, к примеру война в Персидском заливе, кампания США в Ираке и захваты танкеров у берегов Венесуэлы.
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал, насколько Россия сегодня зависит от цен на нефть, насколько мы можем влиять на ценообразование на мировом рынке, а также о том, каким, помимо нефти, может быть главный экспортный ресурс России.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру