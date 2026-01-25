Чем Россия может заменить экспорт нефти: Ищенко о топливных войнах и ресурсной кладовой - 25.01.2026 Украина.ру
Чем Россия может заменить экспорт нефти: Ищенко о топливных войнах и ресурсной кладовой
Чем Россия может заменить экспорт нефти: Ищенко о топливных войнах и ресурсной кладовой
Со второй половины XX века высокие цены на энергоресурсы, особенно на нефть, играют важную роль в экономике. Так было в позднем СССР и так есть в Российской Федерации. Рынок нефти пытались и пытаются регулировать различными методами, включая откровенно преступные, к примеру война в Персидском заливе, кампания США в Ираке и захваты танкеров у берегов Венесуэлы. Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал, насколько Россия сегодня зависит от цен на нефть, насколько мы можем влиять на ценообразование на мировом рынке, а также о том, каким, помимо нефти, может быть главный экспортный ресурс России.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Чем Россия может заменить экспорт нефти: Ищенко о топливных войнах и ресурсной кладовой

13:15 25.01.2026 (обновлено: 13:16 25.01.2026)
 
Со второй половины XX века высокие цены на энергоресурсы, особенно на нефть, играют важную роль в экономике. Так было в позднем СССР и так есть в Российской Федерации. Рынок нефти пытались и пытаются регулировать различными методами, включая откровенно преступные, к примеру война в Персидском заливе, кампания США в Ираке и захваты танкеров у берегов Венесуэлы.
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал, насколько Россия сегодня зависит от цен на нефть, насколько мы можем влиять на ценообразование на мировом рынке, а также о том, каким, помимо нефти, может быть главный экспортный ресурс России.
