https://ukraina.ru/20260125/chem-rossiya-mozhet-zamenit-eksport-nefti-ischenko-o-toplivnykh-voynakh-i-resursnoy-kladovoy-1074781801.html

Чем Россия может заменить экспорт нефти: Ищенко о топливных войнах и ресурсной кладовой

Чем Россия может заменить экспорт нефти: Ищенко о топливных войнах и ресурсной кладовой - 25.01.2026 Украина.ру

Чем Россия может заменить экспорт нефти: Ищенко о топливных войнах и ресурсной кладовой

Со второй половины XX века высокие цены на энергоресурсы, особенно на нефть, играют важную роль в экономике. Так было в позднем СССР и так есть в Российской... Украина.ру, 25.01.2026

2026-01-25T13:15

2026-01-25T13:15

2026-01-25T13:16

новости

россия

ростислав ищенко

украина.ру

украина

ссср

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/19/1074781498_18:0:1920:1070_1920x0_80_0_0_3825fd231724a57c6734036494a22fb4.png

Со второй половины XX века высокие цены на энергоресурсы, особенно на нефть, играют важную роль в экономике. Так было в позднем СССР и так есть в Российской Федерации. Рынок нефти пытались и пытаются регулировать различными методами, включая откровенно преступные, к примеру война в Персидском заливе, кампания США в Ираке и захваты танкеров у берегов Венесуэлы. Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал, насколько Россия сегодня зависит от цен на нефть, насколько мы можем влиять на ценообразование на мировом рынке, а также о том, каким, помимо нефти, может быть главный экспортный ресурс России.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

украина

ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, ростислав ищенко, украина.ру, украина, ссср, видео, видео