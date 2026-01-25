https://ukraina.ru/20260125/perebrali-s-rusofobiey-kak-estoniya-lishilas-chempionata-evropy-1074777900.html

Перебрали с русофобией: как Эстония лишилась чемпионата Европы

Международная федерация фехтования (FIE) перенесла чемпионат Европы по фехтованию из Эстонии во Францию, где он пройдет в июле текущего года. Причиной этого решения стала позиция официального Таллина, который отказался пустить в страну фехтовальщиков из России и Белоруссии

"Решение было принято еще 14 января, но нас уведомили об этом только сегодня. FIE установила правило об обязательном допуске всех спортсменов 4 ноября. Правительство должно было письменно подтвердить, что никто не будет подвергаться дискриминации по признаку национальности и что у каждого будет возможность участвовать в соревнованиях", — сообщил журналистам генеральный секретарь Эстонской федерации фехтования Айвар Паалберг.Эстонские власти не стали отказываться от дискриминации русских, которая является краеугольным камнем политической системы, сложившейся в этом государстве с начала девяностых годов. Они до последнего надеялись, что это сойдет им с рук — как это неоднократно бывало раньше. Однако ситуация в спортивном мире постепенно меняется, и прибалтийские ксенофобы убедились в этом на практике."Всех заранее предупредили, что, если страна не сможет обеспечить равноправное участие всех спортсменов на своих соревнованиях, турниры у нее будут забираться и переноситься в другие страны. Это было озвучено, и именно эта политика сейчас и реализуется. За это большая благодарность", — рассказал президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.Это не первый прецедент реального наказания за дискриминационное отношение к спортсменам из России и Белоруссии. Подобное уже случалось несколько лет назад — Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) пригрозила снять рейтинговые очки с представительного международного турнира в Уимблдоне, когда его организаторы отказались допускать к соревнованиям теннисистов с российским и белорусским гражданством.Британская ассоциация лаун-тенниса пошла на попятную. Ее руководители отменили дискриминационный запрет и признались, что стали играть в политику под давлением британского правительства. Россиян и белорусов пустили на теннисные корты, хотя это вызвало истерическую реакцию у дипломатов с Украины, которые пытались заручиться поддержкой своих британских коллег."Решение Уимблдона позволить выступать российским и белорусским игрокам является аморальным. Уимблдон решил пойти навстречу двум соучастникам преступления. Я призываю правительство Великобритании отказать их игрокам в визах", — возмущенно заявил тогдашний глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.Конечно, эти события не изменили общую ситуацию. Спортивные организации по-прежнему ориентируются на политизированную позицию Международного олимпийского комитета, который продолжает дискриминировать представителей России и Белоруссии — несмотря на то, что подобная политика нарушает устав МОК и противоречит базовым принципам олимпийского движения.Решение Международной федерации фехтования, которая наказала Таллин, является чем-то вроде тихого бунта против олимпийского руководства. Потому что спортивные чиновники из разных стран мира явно устали от абсурдной ситуации двойных стандартов, применяющихся сейчас в отношении Москвы и Минска.Односторонний характер антироссийских санкций в мировом спорте выглядит совершенно неприлично. "Запрещать" США и Израиль никто не собирается — несмотря на то, что они систематически устраивают акты агрессии против других государств планеты.Больше того, Международный олимпийский комитет активно преследует тех спортсменов, которые не хотят выступать на одних соревнованиях с израильтянами — в знак протеста против массовых убийств гражданского населения в Секторе Газа. Алжирский дзюдоист Фетхи Нурин был дисквалифицирован на десять лет только за то, что он снялся с соревнований на Олимпиаде в Токио, чтобы избежать возможного поединка с соперником из Израиля Тохаром Бутбулем."Международный олимпийский комитет придерживается принципа индивидуальной ответственности. Спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств. Если имеют место быть случаи дискриминации со стороны спортсмена или иного официального лица, мы будем работать с национальным олимпийским комитетом и соответствующей международной федерацией, чтобы обеспечить оперативные меры, как это было во время Олимпийских игр в Токио", — заявил по этому поводу официальный представитель МОК.Такая позиция является полностью лицемерной, поскольку те же самые спортивные бюрократы преследуют российских и белорусских спортсменов именно по принципу коллективной ответственности — несмотря на то, что это является прямым нарушением фундаментальной основы прав человека.Кроме того, Международный олимпийский комитет игнорирует действия украинцев, которые систематически пытаются оскорбить россиян и белорусов на международных соревнованиях. На эти действия просто не обращают внимания, поощряя шовинистические выходки. Хотя они вызывают в спортивном сообществе растущее раздражение.Апофеозом олимпийского цинизма является свежее заявление олимпийских функционеров, отказавшихся отстранить США от предстоящих Олимпийских игр в Милане и Кортине — несмотря на неспровоцированное нападение на Венесуэлу, в результате которого погибли более ста человек."МОК твердо убежден, что спорт должен оставаться маяком надежды, силой, объединяющей весь мир в мирной конкуренции. На каждых Олимпийских играх МОК должен учитывать текущий политический контекст и последние события в мире, с чем он успешно справляется. Главной миссией МОК является способность объединять спортсменов независимо от их происхождения. По этой причине МОК не может напрямую вмешиваться в политические вопросы или конфликты между странами, поскольку это выходит за рамки нашей компетенции", — сообщили журналистам в штаб-квартире Международного олимпийского комитета.Рассчитывать на справедливость при таком подходе нельзя. И хотя наказание Эстонии указывает на определенные успехи в борьбе со спортивной дискриминацией русских, важно осознавать, что до победы над ней еще далеко.Читайте также: Вымрут да исчезнут. Куда ведут Прибалтику ошибочные решения политической элиты

