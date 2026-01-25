NYT: Трамп отчитывал премьер-министра Дании на протяжении 45 минут - 25.01.2026 Украина.ру
NYT: Трамп отчитывал премьер-министра Дании на протяжении 45 минут
NYT: Трамп отчитывал премьер-министра Дании на протяжении 45 минут - 25.01.2026 Украина.ру
NYT: Трамп отчитывал премьер-министра Дании на протяжении 45 минут
Президент США Дональд Трамп на протяжении 45 минут обсуждал вопрос Гренландии с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и фактически отчитывал её. Об этом 25 января пишет американская газета New York Times со ссылкой на европейских чиновников
2026-01-25T12:00
2026-01-25T12:02
Согласно публикации, ещё до инаугурации Дональд Трамп публично не исключал силового варианта для установления контроля над Гренландией. Позже у него состоялся жёсткий телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, в ходе которого он откровенно изложил свою позицию."У Фредериксен состоялся бурный телефонный разговор с Трампом. Трамп отчитывал её в течение 45 минут", — говорится в статье.В комментарии для издания Фредериксен охарактеризовала стиль общения Трампа как предельно прямой, отметив, что и сама предпочитает подобную манеру. Однако детали состоявшегося в январе диалога она раскрывать отказалась, сославшись на принцип конфиденциальности таких переговоров.Ценность Гренландии для США заключается в ее уникальном положении и богатых ресурсах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор технических наук, старший научный сотрудник Центра арктических исследований Института Европы РАН Сергей Гриняев. Подробнее в материале Ключ к Арктике и торговым путям: аналитик назвал истинные причины борьбы за ГренландиюБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Что обсуждали в Абу-Даби, атаки на мирных жителей. Хроника событий на утро 25 январяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
NYT: Трамп отчитывал премьер-министра Дании на протяжении 45 минут

12:00 25.01.2026 (обновлено: 12:02 25.01.2026)
 
Президент США Дональд Трамп на протяжении 45 минут обсуждал вопрос Гренландии с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и фактически отчитывал её. Об этом 25 января пишет американская газета New York Times со ссылкой на европейских чиновников
Согласно публикации, ещё до инаугурации Дональд Трамп публично не исключал силового варианта для установления контроля над Гренландией. Позже у него состоялся жёсткий телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, в ходе которого он откровенно изложил свою позицию.
"У Фредериксен состоялся бурный телефонный разговор с Трампом. Трамп отчитывал её в течение 45 минут", — говорится в статье.
В комментарии для издания Фредериксен охарактеризовала стиль общения Трампа как предельно прямой, отметив, что и сама предпочитает подобную манеру. Однако детали состоявшегося в январе диалога она раскрывать отказалась, сославшись на принцип конфиденциальности таких переговоров.
Ценность Гренландии для США заключается в ее уникальном положении и богатых ресурсах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор технических наук, старший научный сотрудник Центра арктических исследований Института Европы РАН Сергей Гриняев. Подробнее в материале Ключ к Арктике и торговым путям: аналитик назвал истинные причины борьбы за Гренландию
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Что обсуждали в Абу-Даби, атаки на мирных жителей. Хроника событий на утро 25 января
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
