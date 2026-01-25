https://ukraina.ru/20260125/stiven-uitkoff---tramp-nomer-dva-glavnyy-peregovorschik-ssha-ego-semeynaya-istoriya-1074778771.html

Стивен Уиткофф - Трамп номер два, главный переговорщик США. В чем его секрет

Стивен Уиткофф - Трамп номер два, главный переговорщик США. В чем его секрет - 25.01.2026 Украина.ру

Стивен Уиткофф - Трамп номер два, главный переговорщик США. В чем его секрет

"Point man" - "ключевая персона" по американским внешнеполитическим проблемам, так называют Стивена Уиткоффа.

2026-01-25T13:04

2026-01-25T13:04

2026-01-25T13:09

сша

россия

нью-йорк

стив уиткофф

дональд трамп

джаред кушнер

цру

нато

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/19/1074781165_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_6c81ec92d6d5a87b1a25de689fb98634.jpg

Уиткофф сегодня является главным переговорщиком Дональда Трампа.Он активно участвует в переговорах в Москве по окончанию войны на Украине.Он работал над перемирием в Газе, участвовал в переговорах по ядерной программе и "12 дневной войне" в Иране.В администрации Трампа он занимает должность специального посланника США на Ближнем Востоке и специального посланника миротворческих миссий.Кто же такой Стивен Уиикофф, как он появился рядом с Трампом и каков его метод ведения дел?Как вообще так получилось, что "партнёр по гольфу" и личный друг Трампа стал главным дипломатом в команде президента США?И даже больше, чем главным дипломатом. Стивена Уиткоффа называют "тень Трампа" или "Трамп номер два".Молодой адвокатСтивен Уиткофф родился в мелкобуржуазной еврейской семье в Бронксе, Нью-Йорк.Его отец руководил фирмой по продаже женской одежды.Уиткофф получил образование, стал доктором права и занялся работой в сфере недвижимости.Как адвокат по недвижимости, он и познакомился с Трампом. Фирма, в которой он работал, вела дела Трампа.Легенда гласит, что однажды в 4 часа утра молодой адвокат, засидевшийся на работе, пошёл в ближайший супермаркет купить что-то поесть, и увидел там одинокого посетителя. Это был Дональд Трамп. И у него не оказалось с собой денег!Тогда Стивен Уиткофф купил пару булочек для Дональда Трампа. И пошёл дальше работать над договорами.Но дружба между ними началась гораздо позже, лет через 10 после знакомства.К тому времени Уиткофф уже сам стал владельцем фирмы, которая управляла недвижимостью в Нью-Йорке. Его сын вспоминал, что папа мог покинуть праздничный семейный обед и отправиться вместе с сантехником на починку водопровода у арендаторов, "потому что он сам и был членом бригады сантехников".Впоследствии Стивен значительно разбогател, и не в последнюю очередь благодаря тому, что последовал советам Трампа в сфере недвижимости.Он оставил рынок квартир, переключился на офисные здания. Основную часть капитала Уиткофф, как и Трамп, заработал в конце 90-х. Тогда недвижимость из-за кризиса сильно упала в цене.Девелоперы Уиткофф и Трамп скупили много подешевевших зданий и офисов. И часть продали впоследствии с большой прибылью. Часть осталась в их собственности и приносит доход до сих пор.С тех пор "бригадир сантехников" из Бронкса постоянно увеличивал своё состояние, покупал небоскребы и строил казино.Сегодня он владеет, например, зданием на Либерти стрит, 33 в Нью-Йорке и сдаёт 13 этажей в аренду Федеральному резервному банку Нью-Йорка (важнейший из банков ФРС).В 2025 году журнал "Форбс" оценил состояние Уиткоффа в 2 миллиарда долларов.Дружба с ТрампомУиткоффа объединяет с Трампом не только общий бизнес. И не только любовь к гольфу.Хотя Уиткофф - его постоянный партнёр по игре в гольф. Он даже выстроил собственный гольф-клуб рядом с гольф-клубом Трампа во Флориде. А по роскоши поместье Уиткоффа лишь немного уступает Мар-о-Лаго Трампа.Объединяет их та роль, которую Уиткофф добровольно взял на себя: он верный оруженосец, который никогда, ни при каких обстоятельствах не предал Трампа.Он верно и безукоризненно выполняет его поручения. И видимо, у Стивена добродушный характер, иначе он не смог бы долго находиться рядом со взбалмошным, импульсивным Трампом.Какие отношения у них в разношёрстной яркой "команде второго срока" президента - можно только догадываться. Противоречий много, так как Трамп собрал чрезвычайно разных людей.Но представить, что Уиткофф кому-то поставил синяк под глазом, как Бессент - Илону Маску, конечно, нереально.Да и когда он успеет? Он же всё время летает в самолётах в разные точки земного шара.С собой он берет всегда две тетради для записей: одна для общей информации, другая - для конфиденциальной.Миссия в РоссииУиткофф не имеет специальной должности "посланника в России", но де-факто он таковым является.В Кремле он появляется, держа в руках блокнот с печатью президента США. Это знак: у Стива Уиткоффа в руках личное послание президента США президенту России.Уже шесть раз побывал Уиткофф в России. Это рекорд для представителя США за последние десятилетия.Но Уиткофф - именно представитель. Он не политик, а представитель деловой среды. И это только помогает ему в переговорах."Он аутсайдер, и это делает его отличным дилмэйкером", - сказал об Уиткоффе сенатор республиканец Морено.СпецпосланникиВообще же это интересный феномен администрации Трампа: работа на дипломатическом треке через спецпосланников.Трамп, наученный горьким опытом в первом президентском сроке, делегировал теперь важнейшие дипломатические функции личным назначенцам.У президентов США всегда была такая возможность. Ничего нового Трамп не создал. Но он первый, кто использует спецпосланников так широко и так демонстративно.Трамп фактически управляет государственными делами первостепенной важности через близких друзей и членов семьи.Причём если Стивен Уиткофф имеет две официальные должности (созданные специально под него, этих должностей раньше не было). То зять Трампа, Джаред Кушнер, никакой официальной должности сейчас не имеет, но присутствует вместе с Уиткоффом на встречах на самом высоком уровне.Причин для этого несколько.Джаред не самым лучшим образом показал себя в первой администрации Трампа. Ему было предъявлено много обвинений в "конфликте интересов", то есть в банальном лоббировании интересов своих бизнес друзей.Говорят, что Джаред - "уши Трампа" и представитель семьи. Но это вряд ли нужно на встречах Уиткоффа. Стивен Уиткофф неоднократно доказал свою полную преданность Трампу. Может, даже больше, чем Джаред, который преследует интересы не только своей семьи.Значит, присутствие Джареда нужно для чего-то другого.С одной стороны, Джаред является представителем некоторых влиятельных кругов в Израиле и в мировом сионистском движении.С другой стороны, после окончания первого срока президентства Трампа, Кушнер основал фонд "Аффинити Партнерс", в котором находятся, в основном, деньги суверенных фондов Саудовской Аравии.Кушнер может быть представителем и "ключевым интермедиатором" самых разных кругов. И семья Трампа в этих кругах может оказаться совсем не на первом месте.Стивен Уиткофф же вполне может считаться даже более близким членом семейства Трамп, чем Джаред Кушнер.Теоретически Кушнер может уйти из семьи. А Стивен Уиткофф - нет. Это невозможно! Он 40 лет следует за Трампом верной тенью.Кстати, сегодня в Белом доме Уиикофф занимает кабинет, который на прошлом сроке принадлежал дочери Трампа Иванке, жене Джареда Кушнера."Это один из самых порядочных людей, которых я знаю. Он предан всей нашей семье", - говорит про Уиткоффа Дональд младший, сын Трампа.Сплошной пряникКаковы же методы Стивена Уиткоффа в ведении переговоров? Они очень простые: скрытность и стремление встать на сторону собеседника и посмотреть на всё его глазами.Самое главное - молчание. Что в нашем сегодняшнем мире редкость.На вопрос "Как вы ведёте переговоры?" сам Уиткофф отвечал:- Вы знаете, как я работаю. Я не сливаю информацию.Как говорят, у него есть ещё один не такой афишируемый принцип: давить на слабые стороны соперников.Впрочем, в Москве, как пишут в США, Уиткофф представлял не "метод кнута и пряника", а метод "сплошного пряника".Достаточно даже просто посмотреть на лучащееся от счастья лицо Стивена, когда он видит президента России.И дело совсем не в прекрасных угощениях, которыми потчуют здесь Уиткоффа (тут все вспоминают "посикунчики", которые Стив поедал в ресторане возле Кремля)."Я не сливаю информацию"В Кремле Уиткофф "пришёлся ко двору" по нескольким причинам.Во-первых, метод Уиткоффа, метод "сухой бизнес-логики" - это то, что сейчас особенно нужно. На фоне потока бессмысленных заявлений и откровенных угроз европейских политиков.Его метод характеризуют как "откровенный, прямой и агрессивный". Впрочем, в Москве Уиткофф никакой агрессии не проявляет.В отличие, например, от его разговоров с премьером Израиля Нетаньяху. Как сообщала "Нью-Йорк Таймс", он звонил Нетаньяху по громкой связи из Катара и настаивал: президент Трамп хочет, чтобы соглашение по заложникам было заключено.В итоге Нетаньяху должен был согласиться на обмен: 33 заложника Израиля обменяли на 1 тысячу палестинских заключённых.Во-вторых, всем в Кремле импонирует главный принцип Уиткоффа: "я не сливаю информацию".Этим грешат практически все западные политики. Чего стоит только один "казус Макрона", когда Эммануэль обнародовал видео, где он ведёт по громкой связи беседу с Владимиром Путиным, а журналисты рядом, открыв рты, ловят каждое слово президента России.Кстати, недавно Эммануэль опять отличился: опубликовал видео своей беседы с президентом Трампом, который хвалил Макрона и беседовал с Зеленским (с подачи Эммануэля).Эх, Эмма! Ну что за капризный, несносный характер у президента Франции. Что за безумная и нелепая жажда внимания. Не зря супруга пыталась заехать ему в глаз (знаменитая сцена в самолёте).Но не будем отвлекаться. Таких, как Эммануэль, сегодня в западном политикуме - практически все. Ничего удивительного.Понабирали самовлюбленных актёров на роли президентов. Получили сплошных нарциссических личностей, привлекающих внимание к своим драгоценным персонам любой ценой.Скандал с прослушкойПри этом есть же ещё огромная проблема: везде проникают глаза и уши западных спецслужб.Всех политиков Запада "слушают" ЦРУ, и другие спецслужбы.Когда выяснилось, что канцлера ФРГ Ангелу Меркель десятилетиями прослушивали американские службы, немцы лишь вяло повозмущались и затихли.Не так давно произошёл эпизод и с Уиткоффом, который его очевидно шокировал.Американской стороной была подслушана и опубликована телефонная беседа между помощником президента России Юрием Ушаковым и Стивом Уиткоффом.Докладывать Трампу после встреч в Кремле Уиткофф ездит теперь в посольство США, чтобы поговорить по спецсвязи.Общие взглядыУиткофф - человек сдержанный, скромный, он не стремится на передний план. Хотя и не отказывается от выступлений и интервью, где держится вполне уверенно.Но он представитель старой школы бизнеса: "деньги любят тишину".У спецпредставителя Трампа наладилось взаимопонимание с президентом России, это очевидно.Дело не только в психологических особенностях. Видимо, Уиткофф и Владимир Путин смотрят на многие проблемы похожим образом.А поскольку Уиткофф - верный оруженосец и "тень Трампа", то это значит, что есть взаимопонимание между президентами России и США.Критика: "Жертва дезинформации"Есть ли критика? Да, его постоянно обвиняют в том, что он "нарушает дипломатический протокол" (конечно, ведь огромная дипломатическая армия США осталась не у дел)."Эти нелепые тайные встречи" - называют сенаторы США (разумеется, демократы) дипломатические успехи Уиткоффа.Когда после первых встреч с Владимиром Путиным Уиткофф назвал президента России "суперумным человеком", начались нападки с Украины: "он пал жертвой российской дезинформации".Уиткофф также сказал, что "НАТО провоцировало конфликт на Украине" и что "большинство восточных украинцев хотят жить под властью России."Это конечно, вызвало просто шквал критики. "Уиткофф распространяет русские нарративы!"Но самое главное, в чём обвиняют Уиткоффа: конфликт интересов. Якобы он продолжает преследовать свои бизнес интересы, особенно во время переговоров на Ближнем Востоке.Уиткофф дружен с королевскими семьями арабского мира. Какое-то время он был совладельцем отеля "Парк Лейн" в Нью-Йорке совместно с суверенным фондом Абу-даби.У него дружеские отношения с премьер-министром Катара, шейхом Мохаммедом аль-Тани. Премьер Катара прилетал даже на свадьбу сына Уиткоффа во Флориду.Но трудно сказать, преследует ли он свои бизнес интересы или наоборот, использует свои связи для достижения дипломатических договорённостей.Его уже называют "special envoy for everything" - специальный посланник для всего.Фактически функции скромного американского миллиардера сегодня сравнимы с функциями Госсекретаря США (если не превосходят их).Вот такой "феномен спецпосланника", "Трампа номер два" в мировой политике.О том, что из себя представляет глава украинского режима - в статье Евгении Кондаковой "Владимир Зеленский – "жулик" и "тиран", переодевшийся по указке Трампа, – отмечает день рождения"

сша

россия

нью-йорк

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

сша, россия, нью-йорк, стив уиткофф, дональд трамп, джаред кушнер, цру, нато, эксклюзив