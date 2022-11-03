В Крыму антитеррористическая комиссия займется квартирой Зеленского - 03.11.2022 Украина.ру
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В Крыму антитеррористическая комиссия займется квартирой Зеленского
В Крыму антитеррористическая комиссия займется квартирой Зеленского - 03.11.2022 Украина.ру
В Крыму антитеррористическая комиссия займется квартирой Зеленского
В Крыму продолжат выявлять имущество иностранных граждан, которые совершают в отношении РФ недружественные действия, включая квартиру президента Украины Владимира Зеленского, сейчас работает антитеррористическая комиссия, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов
2022-11-03T07:49
2022-11-03T07:49
новости
крым
владимир зеленский
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Ранее крымский парламент принял решение, согласно которому имущество украинских олигархов, которые связаны с действующим киевским режимом, будет национализировано.
https://ukraina.ru/20221101/1040331562.html
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новости, крым, владимир зеленский
Новости, Крым, Владимир Зеленский

В Крыму антитеррористическая комиссия займется квартирой Зеленского

07:49 03.11.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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В Крыму продолжат выявлять имущество иностранных граждан, которые совершают в отношении РФ недружественные действия, включая квартиру президента Украины Владимира Зеленского, сейчас работает антитеррористическая комиссия, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов
"Работа по формированию перечня предприятий и имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, подлежащего национализации, будет продолжена. По всем таким объектам, включая квартиру Зеленского, сейчас работает антитеррористическая комиссия. Когда будет проведена работа, мы сообщим", - сказал Константинов.
Ранее крымский парламент принял решение, согласно которому имущество украинских олигархов, которые связаны с действующим киевским режимом, будет национализировано.
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НовостиКрымВладимир Зеленский
 
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