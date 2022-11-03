В Крыму антитеррористическая комиссия займется квартирой Зеленского

"Работа по формированию перечня предприятий и имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, подлежащего национализации, будет продолжена. По всем таким объектам, включая квартиру Зеленского, сейчас работает антитеррористическая комиссия. Когда будет проведена работа, мы сообщим", - сказал Константинов.