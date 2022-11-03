https://ukraina.ru/20221103/1040444292.html
Главное на 3 ноября: в России и в мире
Главное на 3 ноября: в России и в мире
Главное на 3 ноября: в России и в мире
Владимир Путин обсудит с членами правительства инструменты поддержки инвестиций, в Запорожской области начнется подключение к газоснабжению жилых домов и социальных объектов, а в Германии обсуждают потолок цен на российскую нефть. Подробнее о главных событиях дня читайте в подборке Украина.ру
2022-11-03T06:10
2022-11-03T06:10
2022-11-03T06:10
эксклюзив
анонс
главное
россия
владимир путин
инвестиции
запорожская область
германия
нефть
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РоссияВладимир Путин проведет совещание с членами правительстваВстреча будет проходить в формате видеоконференцсвязи. Основной темой станет обсуждение инструментов поддержки инвестиций в текущих условиях. С докладом выступит министр экономического развития Максим Решетников.Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретится с коллегами из СНГЕжегодная встреча секретарей советов безопасности стран - участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) состоится в Москве 3 ноября.На ней, как сообщили в пресс-службе аппарата российского Совбеза, планируется обсудить взаимодействие стран Содружества "по актуальным проблемам национальной, региональной и международной безопасности".Мосгорсуд рассмотрит ходатайства следствия об отмене ареста бывшего замминистра просвещения РФ М.РаковойПо данным источника, судья рассмотрит ходатайство СК об отмене (изменении) меры пресечения ректора "Шанинки" С.Зуева и других участников уголовного дела о мошенничестве и замене его запретом определенных действий.Марину Ракову взяли под стражу в Тверском суде в октябре прошлого года. Она подозревается в хищении 50 миллионов рублей, когда занимала пост министра просвещения и реализовывала программу "Образование".В Крыму простятся с погибшей журналисткой – руководителем регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму Светланой БабаевойСветлана Бабаева погибла из-за несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой 28 октября.Трагедия произошла на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму.В Энергодаре Запорожской области начнется подключение к газоснабжению жилых домов и социальных объектовПо словам Главы города Александра Волги, с четверга в период с 8:00 по 17:00 в выходные и праздничные дни специалисты ГУП "Мелитопольгаз" будут проверять техническое состояние всего оборудования и газопроводов. Ближнее зарубежьеВ Туркменистане состоится заседание Совета руководителей палат государств-участников СНГВ Таджикистане пройдет заседание Совета командующих Пограничными войсками государств-участников СНГВ Армении пройдет заседание Консультативного совета СНГ по труду, занятости и социальной защите населенияМирВ Малайзии состоится 7-я встреча в рамках Российско-сингапурского бизнес-диалогаЦель мероприятия – развитие экономического сотрудничества Российской Федерации со странами региона Юго-Восточной Азии, расширение взаимного доступа на рынки товаров и услуг.Начнется пастырский визит папы Римского Франциска в БахрейнЭто будет первый Папа, который приедет в эту страну Персидского залива. Поездка Папы Франциска приурочена к "Форуму диалога", посвященному сосуществованию между Востоком и Западом; она состоится по приглашению гражданских и церковных властей страны.Состоится визит спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри в ВеликобританиюВ Бельгии пройдет заседание по делимитации армяно-азербайджанской границыДелегацию Азербайджана на переговорах возглавит заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, армянскую делегацию - Мгер Григорян.Первая встреча по делимитации и демаркации границ состоялась 24 мая этого года на Нахчыванском участке азербайджано-армянской границы.Премьер-министр Италии Джорджи Мелони посетит БельгиюЭто будет ее первая зарубежная поездка в качестве председателя Совета министров Италии. Отмечается, что 7-8 ноября Мелони посетит 27-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27) в Египте, а 15-16 ноября - саммит G20, который пройдет на Бали.В Германии запланирована встреча глав МИД G7Главы внешнеполитических ведомств стран G7 на встрече в Германии, которая запланирована на 3–4 ноября, обсудят введение предельных цен на нефть из России. Об этом сообщил и. о. заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Говард Соломон.
https://ukraina.ru/20221102/1040407366.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, анонс, главное, россия, владимир путин, инвестиции, запорожская область, германия, нефть
Эксклюзив, анонс, главное, Россия, Владимир Путин, инвестиции, Запорожская область, Германия, нефть
Главное на 3 ноября: в России и в мире
Владимир Путин обсудит с членами правительства инструменты поддержки инвестиций, в Запорожской области начнется подключение к газоснабжению жилых домов и социальных объектов, а в Германии обсуждают потолок цен на российскую нефть. Подробнее о главных событиях дня читайте в подборке Украина.ру
Россия
Владимир Путин проведет совещание с членами правительства
Встреча будет проходить в формате видеоконференцсвязи. Основной темой станет обсуждение инструментов поддержки инвестиций в текущих условиях.
С докладом выступит министр экономического развития Максим Решетников.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретится с коллегами из СНГ
Ежегодная встреча секретарей советов безопасности стран - участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) состоится в Москве 3 ноября.
На ней, как сообщили в пресс-службе аппарата российского Совбеза, планируется обсудить взаимодействие стран Содружества "по актуальным проблемам национальной, региональной и международной безопасности".
Мосгорсуд рассмотрит ходатайства следствия об отмене ареста бывшего замминистра просвещения РФ М.Раковой
По данным источника, судья рассмотрит ходатайство СК об отмене (изменении) меры пресечения ректора "Шанинки" С.Зуева и других участников уголовного дела о мошенничестве и замене его запретом определенных действий.
Марину Ракову взяли под стражу в Тверском суде в октябре прошлого года. Она подозревается в хищении 50 миллионов рублей, когда занимала пост министра просвещения и реализовывала программу "Образование".
В Крыму простятся с погибшей журналисткой – руководителем регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму Светланой Бабаевой
Светлана Бабаева погибла из-за несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой 28 октября.
Трагедия произошла на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму.
В Энергодаре Запорожской области начнется подключение к газоснабжению жилых домов и социальных объектов
По словам Главы города Александра Волги, с четверга в период с 8:00 по 17:00 в выходные и праздничные дни специалисты ГУП "Мелитопольгаз" будут проверять техническое состояние всего оборудования и газопроводов.
"Несмотря на все провокации киевского режима, наш Энергодар будет обеспечен теплом и газом", - пообещал мэр.
Ближнее зарубежье
В Туркменистане состоится заседание Совета руководителей палат государств-участников СНГ
В Таджикистане пройдет заседание Совета командующих Пограничными войсками государств-участников СНГ
В Армении пройдет заседание Консультативного совета СНГ по труду, занятости и социальной защите населения
Мир
В Малайзии состоится 7-я встреча в рамках Российско-сингапурского бизнес-диалога
Цель мероприятия – развитие экономического сотрудничества Российской Федерации со странами региона Юго-Восточной Азии, расширение взаимного доступа на рынки товаров и услуг.
Начнется пастырский визит папы Римского Франциска в Бахрейн
Это будет первый Папа, который приедет в эту страну Персидского залива. Поездка Папы Франциска приурочена к "Форуму диалога", посвященному сосуществованию между Востоком и Западом; она состоится по приглашению гражданских и церковных властей страны.
Состоится визит спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри в Великобританию
В Бельгии пройдет заседание по делимитации армяно-азербайджанской границы
Делегацию Азербайджана на переговорах возглавит заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, армянскую делегацию - Мгер Григорян.
Первая встреча по делимитации и демаркации границ состоялась 24 мая этого года на Нахчыванском участке азербайджано-армянской границы.
Премьер-министр Италии Джорджи Мелони посетит Бельгию
Это будет ее первая зарубежная поездка в качестве председателя Совета министров Италии.
Отмечается, что 7-8 ноября Мелони посетит 27-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27) в Египте, а 15-16 ноября - саммит G20, который пройдет на Бали.
В Германии запланирована встреча глав МИД G7
Главы внешнеполитических ведомств стран G7 на встрече в Германии, которая запланирована на 3–4 ноября, обсудят введение предельных цен на нефть из России. Об этом сообщил и. о. заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Говард Соломон.