https://ukraina.ru/20221103/1040444292.html

Главное на 3 ноября: в России и в мире

Главное на 3 ноября: в России и в мире

Главное на 3 ноября: в России и в мире

Владимир Путин обсудит с членами правительства инструменты поддержки инвестиций, в Запорожской области начнется подключение к газоснабжению жилых домов и социальных объектов, а в Германии обсуждают потолок цен на российскую нефть. Подробнее о главных событиях дня читайте в подборке Украина.ру

2022-11-03T06:10

2022-11-03T06:10

2022-11-03T06:10

эксклюзив

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инвестиции

запорожская область

германия

нефть

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РоссияВладимир Путин проведет совещание с членами правительстваВстреча будет проходить в формате видеоконференцсвязи. Основной темой станет обсуждение инструментов поддержки инвестиций в текущих условиях. С докладом выступит министр экономического развития Максим Решетников.Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретится с коллегами из СНГЕжегодная встреча секретарей советов безопасности стран - участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) состоится в Москве 3 ноября.На ней, как сообщили в пресс-службе аппарата российского Совбеза, планируется обсудить взаимодействие стран Содружества "по актуальным проблемам национальной, региональной и международной безопасности".Мосгорсуд рассмотрит ходатайства следствия об отмене ареста бывшего замминистра просвещения РФ М.РаковойПо данным источника, судья рассмотрит ходатайство СК об отмене (изменении) меры пресечения ректора "Шанинки" С.Зуева и других участников уголовного дела о мошенничестве и замене его запретом определенных действий.Марину Ракову взяли под стражу в Тверском суде в октябре прошлого года. Она подозревается в хищении 50 миллионов рублей, когда занимала пост министра просвещения и реализовывала программу "Образование".В Крыму простятся с погибшей журналисткой – руководителем регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму Светланой БабаевойСветлана Бабаева погибла из-за несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой 28 октября.Трагедия произошла на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму.В Энергодаре Запорожской области начнется подключение к газоснабжению жилых домов и социальных объектовПо словам Главы города Александра Волги, с четверга в период с 8:00 по 17:00 в выходные и праздничные дни специалисты ГУП "Мелитопольгаз" будут проверять техническое состояние всего оборудования и газопроводов. Ближнее зарубежьеВ Туркменистане состоится заседание Совета руководителей палат государств-участников СНГВ Таджикистане пройдет заседание Совета командующих Пограничными войсками государств-участников СНГВ Армении пройдет заседание Консультативного совета СНГ по труду, занятости и социальной защите населенияМирВ Малайзии состоится 7-я встреча в рамках Российско-сингапурского бизнес-диалогаЦель мероприятия – развитие экономического сотрудничества Российской Федерации со странами региона Юго-Восточной Азии, расширение взаимного доступа на рынки товаров и услуг.Начнется пастырский визит папы Римского Франциска в БахрейнЭто будет первый Папа, который приедет в эту страну Персидского залива. Поездка Папы Франциска приурочена к "Форуму диалога", посвященному сосуществованию между Востоком и Западом; она состоится по приглашению гражданских и церковных властей страны.Состоится визит спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри в ВеликобританиюВ Бельгии пройдет заседание по делимитации армяно-азербайджанской границыДелегацию Азербайджана на переговорах возглавит заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, армянскую делегацию - Мгер Григорян.Первая встреча по делимитации и демаркации границ состоялась 24 мая этого года на Нахчыванском участке азербайджано-армянской границы.Премьер-министр Италии Джорджи Мелони посетит БельгиюЭто будет ее первая зарубежная поездка в качестве председателя Совета министров Италии. Отмечается, что 7-8 ноября Мелони посетит 27-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27) в Египте, а 15-16 ноября - саммит G20, который пройдет на Бали.В Германии запланирована встреча глав МИД G7Главы внешнеполитических ведомств стран G7 на встрече в Германии, которая запланирована на 3–4 ноября, обсудят введение предельных цен на нефть из России. Об этом сообщил и. о. заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Говард Соломон.

https://ukraina.ru/20221102/1040407366.html

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эксклюзив, анонс, главное, россия, владимир путин, инвестиции, запорожская область, германия, нефть