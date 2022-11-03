Подняв количество военнослужащих, мы сможем кардинально изменить ситуацию – Царев
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка мобилизованных перед отправкой в войска
РФ нужно кардинально увеличивать количество Вооруженных сил, потому то только так можно изменить ситуацию на фронте, сказал депутат Верховной Рады Украины с четвертого по седьмой созывы Олег Царев в интервью Украина.ру
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил о том, что мобилизация в России завершена, триста тысяч россиян призваны на военную службу, восемьдесят семь тысяч мобилизованных уже направлены в районы боевых действий.
Нам кардинально надо увеличивать количество Вооруженных сил. При этом я не сторонник мобилизации. Я сторонник того, чтобы призывать наших силовиков. У нас большое количество ветеранов и военных пенсионеров. Они выходят на пенсию достаточно рано. У нас около пяти миллионов силовиков. Ну, будет на одну пятую меньше. Мы как-то переживем. И, подняв количество военнослужащих, мы сможем кардинально изменить ситуацию.
Он подчеркнул, что мобилизацию надо проводить очень точечно и правильно, а также надо компьютеризировать военкоматы.
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