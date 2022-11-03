https://ukraina.ru/20221103/1040431636.html

Подняв количество военнослужащих, мы сможем кардинально изменить ситуацию – Царев

Подняв количество военнослужащих, мы сможем кардинально изменить ситуацию – Царев - 03.11.2022 Украина.ру

Подняв количество военнослужащих, мы сможем кардинально изменить ситуацию – Царев

РФ нужно кардинально увеличивать количество Вооруженных сил, потому то только так можно изменить ситуацию на фронте, сказал депутат Верховной Рады Украины с четвертого по седьмой созывы Олег Царев в интервью Украина.ру

2022-11-03T05:23

2022-11-03T05:23

2022-11-03T05:23

новости

россия

мобилизация

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил о том, что мобилизация в России завершена, триста тысяч россиян призваны на военную службу, восемьдесят семь тысяч мобилизованных уже направлены в районы боевых действий.Он подчеркнул, что мобилизацию надо проводить очень точечно и правильно, а также надо компьютеризировать военкоматы.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221101/1040397280.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, мобилизация