Подняв количество военнослужащих, мы сможем кардинально изменить ситуацию – Царев - 03.11.2022 Украина.ру
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Подняв количество военнослужащих, мы сможем кардинально изменить ситуацию – Царев
Подняв количество военнослужащих, мы сможем кардинально изменить ситуацию – Царев - 03.11.2022 Украина.ру
Подняв количество военнослужащих, мы сможем кардинально изменить ситуацию – Царев
РФ нужно кардинально увеличивать количество Вооруженных сил, потому то только так можно изменить ситуацию на фронте, сказал депутат Верховной Рады Украины с четвертого по седьмой созывы Олег Царев в интервью Украина.ру
2022-11-03T05:23
2022-11-03T05:23
новости
россия
мобилизация
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил о том, что мобилизация в России завершена, триста тысяч россиян призваны на военную службу, восемьдесят семь тысяч мобилизованных уже направлены в районы боевых действий.Он подчеркнул, что мобилизацию надо проводить очень точечно и правильно, а также надо компьютеризировать военкоматы.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221101/1040397280.html
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новости, россия, мобилизация
Новости, Россия, мобилизация

Подняв количество военнослужащих, мы сможем кардинально изменить ситуацию – Царев

05:23 03.11.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка мобилизованных перед отправкой в войска
Подготовка мобилизованных перед отправкой в войска - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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РФ нужно кардинально увеличивать количество Вооруженных сил, потому то только так можно изменить ситуацию на фронте, сказал депутат Верховной Рады Украины с четвертого по седьмой созывы Олег Царев в интервью Украина.ру
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил о том, что мобилизация в России завершена, триста тысяч россиян призваны на военную службу, восемьдесят семь тысяч мобилизованных уже направлены в районы боевых действий.
Нам кардинально надо увеличивать количество Вооруженных сил. При этом я не сторонник мобилизации. Я сторонник того, чтобы призывать наших силовиков. У нас большое количество ветеранов и военных пенсионеров. Они выходят на пенсию достаточно рано. У нас около пяти миллионов силовиков. Ну, будет на одну пятую меньше. Мы как-то переживем. И, подняв количество военнослужащих, мы сможем кардинально изменить ситуацию.
Олег Царев интервью
Олег Царев
депутат Верховной Рады Украины с четвертого по седьмой созывы
Он подчеркнул, что мобилизацию надо проводить очень точечно и правильно, а также надо компьютеризировать военкоматы.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Президент РФ В. Путин провел совещание с руководством минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 18:13
Шойгу разъяснил нюансы по мобилизации, Медведев пригрозил ядерным оружием. Итоги 1 ноября
 
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Заголовок открываемого материала
05:30Крайняя мера: эксперт объяснил, в каком случае Россия начнет топить корабли в "зерновом коридоре"
05:23Подняв количество военнослужащих, мы сможем кардинально изменить ситуацию – Царев
05:15"Мы должны добиться любым путём того, чего хотим": Дробницкий о задаче России к 2024 году
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