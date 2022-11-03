https://ukraina.ru/20221103/1040430179.html
"Подошли к самому краю": экс-депутат Украины о том, когда киевский режим будет полностью обесточен
"Подошли к самому краю": экс-депутат Украины о том, когда киевский режим будет полностью обесточен - 03.11.2022 Украина.ру
"Подошли к самому краю": экс-депутат Украины о том, когда киевский режим будет полностью обесточен
Украина может быть полностью обесточена в ближайшее время, если ВС РФ будут продолжать бить по украинской энергетике, сказал депутат Верховной Рады Украины с четвертого по седьмой созывы Олег Царев в интервью Украина.ру
2022-11-03T04:37
2022-11-03T04:37
2022-11-03T04:37
новости
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0a/1039582111_0:62:960:602_1920x0_80_0_0_0a07b493da9f4d90588d99c781ef214a.jpg
С 10 октября российские вооруженные силы наносят удары по украинской инфраструктуре от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Целями становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи. В результате по всей стране отмечаются масштабные перебои с подачей электричества.Утром 31 октября на всей территории киевского режима прозвучала воздушная тревога, после чего ракетные удары были нанесены с моря и с воздуха по системам военного управления и энергетики. Целями стали как минимум четыре гидроэлектростанции - Днепровская, Кременчугская, Каневская и Днестровская.По его словам, у России остались не охваченными объекты киевской инфраструктуры внутри Киева и подстанции, которые питают атомную станцию.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221101/1040383027.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0a/1039582111_107:0:960:640_1920x0_80_0_0_6bae53dd103329f0eb7d5207970d9a48.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина
"Подошли к самому краю": экс-депутат Украины о том, когда киевский режим будет полностью обесточен
Украина может быть полностью обесточена в ближайшее время, если ВС РФ будут продолжать бить по украинской энергетике, сказал депутат Верховной Рады Украины с четвертого по седьмой созывы Олег Царев в интервью Украина.ру
С 10 октября российские вооруженные силы наносят удары по украинской инфраструктуре от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Целями становятся объекты энергетики, оборонного комплекса, военного управления и связи. В результате по всей стране отмечаются масштабные перебои с подачей электричества.
Утром 31 октября на всей территории киевского режима прозвучала воздушная тревога, после чего ракетные удары были нанесены с моря и с воздуха по системам военного управления и энергетики. Целями стали как минимум четыре гидроэлектростанции - Днепровская, Кременчугская, Каневская и Днестровская.
Мы подошли к такой ситуации - мы били-били, наносили удары - что сейчас в какой-то момент времени может произойти такой резкий обвал. Мы подошли к самому краю. Если будут продолжаться удары сегодня или завтра, послезавтра – может случиться, в зависимости от того, насколько они будут массовыми, насколько удачными - в зависимости от этого, (обвал – Ред.) может произойти сегодня, а может произойти через неделю. Но это будет носить массовый характер.
Олег Царев
депутат Верховной Рады Украины с четвертого по седьмой созывы
По его словам, у России остались не охваченными объекты киевской инфраструктуры внутри Киева и подстанции, которые питают атомную станцию.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.