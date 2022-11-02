https://ukraina.ru/20221102/1040433649.html

Угроза ядерного терроризма, обстрел ЗАЭС, уничтожение националистов. Главное на Украине на 16:00 2 ноября

Угроза ядерного терроризма, обстрел ЗАЭС, уничтожение националистов. Главное на Украине на 16:00 2 ноября - 02.11.2022 Украина.ру

Угроза ядерного терроризма, обстрел ЗАЭС, уничтожение националистов. Главное на Украине на 16:00 2 ноября

Украина.ру, 02.11.2022

2022-11-02T16:00

2022-11-02T16:00

2022-11-02T16:34

всу

днр

лнр

удары

мария захарова

бомба

минобороны

истребитель

конашенков

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Россия предупредила об угрозе ядерного терроризма со стороны киевского режима. ВСУ обстреляли Энергодар и Запорожскую АЭС. Российские военные предотвратили прорыв украинских войск на нескольких направлениях, подбили истребитель, уничтожили склад боеприпасов и пункт управления.Россия считает реальной угрозу ядерного терроризма со стороны киевского режима и предупреждает об опасности создавшейся ситуации. Об этом заявила в среду на брифинге директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.«Угроза ядерного терроризма со стороны киевского режима реальна и крайне опасна», — отметила она.Коснувшись вопроса о том, примет ли Москва выводы экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые по запросу Киева приступили к проверке двух ядерных объектов на Украине и вскоре намерены завершить ее, официальный представитель дипведомства подчеркнула, что российская сторона «с нетерпением ждет результатов посещения украинских объектов инспекторами МАГАТЭ» и выскажется на этот счет после того, как получит и изучит соответствующий доклад генерального директора агентства Рафаэля Гросси.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить «грязную бомбу» и обвинить в этом Москву.Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявляли, что их страны отвергают утверждения России.«Грязная бомба» представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях.Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной «грязной бомбы» радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что нагнетание тезиса о возможности применения ядерного оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные России страны.Путин заявил, что он лично поручил министру обороны Сергею Шойгу обзвонить его зарубежных коллег и предупредить их об угрозе создания на Украине «грязной бомбы».При этом Захарова на брифинге подчеркнула, что Москва по-прежнему ждет от Киева явных сигналов о стремлении возобновить переговорный процесс с учетом новых территориальных реалий.«По-прежнему ждем от киевского режима ясных, недвусмысленных сигналов о своем стремлении возобновить переговорный процесс с учетом новых территориальных реалий и ситуации на земле», — отметила дипломат, комментируя возможности и перспективы переговорного процесса с Украиной.Что касается отношений с Западом, по словам Захаровой, Москва прорабатывает ответные меры на заморозку российских резервов.«Это мы воспринимаем со стороны Запада как посягательство на суверенную собственность. Какое-либо использование средств Российского государства без нашего согласия будет охарактеризовано как бесцеремонное воровство, вызовет адекватную ответную реакцию, а также серьезнейшим образом скажется на устойчивости мировой финансовой системы», — сказала Захарова.По ее словам, «прорабатываются соответствующие меры».Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс сообщил, что Европа могла бы удерживать замороженные 300 миллиардов евро золотовалютных резервов Москвы как гарантию до тех пор, пока Россия не примет участие в восстановлении Украины.Обстрел освобожденных территорийУкраинские войска за полчаса выпустили по Донецку 10 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 14:20 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14:05 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 14:30 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра», — говорится в телеграм-канале представительства.Кроме того, в 14:35 украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 152 миллиметра.ВСУ также продолжили обстреливать Горловку (два раза) — по ней за последние четыре часа выпустили 27 артиллерийских снарядов. Кроме того, четыре раза была обстреляна Макеевка, по Червоногвардейскому району которой били исключительно натовским калибром.Киевские силовики наносили удары по населенным пунктам Ясиноватая, Пантелеймоновка, Яковлевка и Минеральное.Представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что военные также выпустили по Северодонецку в ЛНР две ракеты из РСЗО HIMARS.ВСУ за сутки также выпустили девять снарядов по ТЭЦ Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской АЭС. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.«В течение суток артиллерией ВСУ выпущено девять снарядов по району промышленной зоны ТЭЦ города Энергодара и территории, прилегающей к атомной электростанции. Стрельба велась из подконтрольных ВСУ районов населенных пунктов Марганец и Червоногригоровка Днепропетровской области», — сказал он.Конашенков уточнил, что ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены. «Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме», — заверил генерал.Потери националистов и разгром техникиВ Минобороны России в среду сообщили, что ВС РФ предотвратили прорыв украинских войск в Херсонской области.На Николаево-Криворожском направлении российские войска предотвратили попытки прорыва украинской армии в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки.«В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено 105 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин и семь единиц автомобильной техники», — говорится в сводке.Также уничтожена украинская радиолокационная станция наведения и целеуказания зенитного ракетного комплекса С-300, добавили в Минобороны.«На Купянском направлении противник силами двух батальонов, усиленных иностранными наемниками, предпринял попытку атаковать в направлении населенных пунктов Ягодное, Николаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики. В результате огневого поражения и активных действий подразделений российских войск противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 150 украинских военнослужащих и наёмников, шесть танков, пять боевых машин пехоты и 10 автомобилей», — сказали в ведомстве.Кроме того, уточнили в Минобороны, на Краснолиманском направлении российские войска вели огневое поражение противника дальнобойной артиллерией, штурмовой и армейской авиацией на дальних подступах.«Попытки ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики пресечены. В результате поражения ликвидировано около 250 украинских военнослужащих. Уничтожены два танка, две боевых машины пехоты, пять пикапов и два автомобиля», — уточнили в министерстве.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 24 украинских снаряда реактивных систем залпового огня.Он также уточнил, что ПВО за сутки сбила 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Снигиревка Николаевской области, Ищенка, Веровка, Обрывка Херсонской области, Оборотновка и Викторовка Луганской Народной Республики, Орлянка, Владимировка, Граково Харьковской области и Польное Донецкой Народной Республики.«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления 15-го полка нацгвардии Украины в районе населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики, а также 73 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 169 районах», — добавил Конашенков.По его словам, «в ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение взводу реактивных систем залпового огня "Ураган" ВСУ в районе населённого пункта Малые Проходы Харьковской области».Конашенков также сообщил об уничтожении склада боеприпасов в районе населенного пункта Елизаветовка ДНР и хранилища топлива для украинской военной техники в районе населенного пункта Смела Черкасской области.«Истребительной авиацией в районе населенного пункта Пасека Харьковской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — добавил Конашенков.По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 330 самолетов, 167 вертолетов, 2 414 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6 270 танков и других боевых бронированных машин, 881 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3 544 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 6 967 единиц специальной военной автомобильной техники.Кроме того, по данным украинской компании YASNO («Ясно»), которая является одним из крупных поставщиков электроэнергии в стране, более ста ударов было нанесено по энергетическим объектам Украины с 10 октября, когда после теракта на Крымском мосту Россия начала удары по инфраструктуре страны. «103 раза Россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры <...>. Учитываются только обстрелы после 10 октября и те, информацию о последствиях которых оглашали представители власти», — говорится в инфографике в соцсетях компании.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

всу, днр, лнр, удары, мария захарова, бомба, минобороны, истребитель, конашенков