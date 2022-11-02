https://ukraina.ru/20221102/1040432393.html

Под письменные гарантии Киева. Россия возобновляет участие в зерновой сделке

Под письменные гарантии Киева. Россия возобновляет участие в зерновой сделке - 02.11.2022 Украина.ру

Под письменные гарантии Киева. Россия возобновляет участие в зерновой сделке

Украина.ру, 02.11.2022

2022-11-02T15:27

2022-11-02T15:27

2022-11-02T17:08

эксклюзив

зерновая сделка

рф

украина

турция

оон

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Россия возобновляет участие в стамбульской продуктовой сделке, так как получила достаточные гарантии от Украины. Об этом в среду, 2 ноября, сообщает Минобороны РФ. Как сказано в пресс-релизе ведомства, украинская сторона официально заверила, что «морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями "Черноморской инициативы"».Сообщается, что Киев при содействии ООН и Турции направил в Совместный координационный центр письменные гарантии того, что зерновой коридор в Черном море и украинские порты, определенные в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, не будут использоваться для ведения боевых действий против России.«Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения — Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины ("Черноморская инициатива"), приостановленную после теракта в Севастополе», — заявили в МО РФ.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы «зернового коридора».Москва приостановила свое участие в соглашении 29 октября, когда киевский режим устроил теракт против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, участвовавших в обеспечении безопасности гуманитарных маршрутов. На Украине подсчитали, что из-за возможной блокировки портов Украина может терять около одного млрд долларов валютной выручки ежемесячно.При этом министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил о готовности России компенсировать нуждающимся странам до 500 тысяч тонн зерновых при участии Турции в течение четырех месяцев.Однако другие стороны соглашения (ООН, Турция и Украина) продолжили пропускать суда с зерном без участия РФ. По сообщениям СМИ, возникли вопросы со страхованием судов. Но, судя по всему, они были решены. Минобороны Турции заявило в Twitter, что сухогрузы под турецким флагом продолжат вывоз агропродукции из Украины «зерновым коридором», несмотря на позицию РФ.Вариантов действий у РФ было не так много. После того как Россия вошла в зерновую сделку, выйти из нее очень сложно, считает экс-депутат Верховной Рады Олег Царев. Если бы решение о выходе из сделки было бы принято, то надо было бы понимать, каким образом остановить движение по «зерновому коридору».«Некоторые говорят: надо заминировать. Ну, заминировать — запустят тральщики, разминируют, а корабли, которые будут минировать, — их будут подбивать. Мы ведь знаем, что сейчас у Украины достаточно средств поражения наших кораблей», — сказал политик в комментарии изданию Украина.ру.По его словам, ошибочны и предложения наносить удары по порту. «Я просто не представляю, какое надо количество ракет для того, чтобы вывести из строя всю портовую инфраструктуру. Это просто какой-то должен быть огненный вал, и я могу себе представить, что там пол-Одессы тогда разнесет, будет разрушено», — отметил он, добавив, что и нанесение ударов по судам было бы проблематично, поскольку это затронет интересы Турции.В целом сложившуюся (до возобновления участия РФ в сделке. — Ред.) ситуацию политик охарактеризовал как «чудовищный удар по авторитету Российской Федерации». По его мнению, очень важен контроль — ведь на приходящих в Одессу судах вполне могут везти боеприпасы и вооружения для ВСУ. Поэтому самый верный путь — «вернуться в сделку, обставить это, с точки зрения дипломатической ситуации, так, чтобы это выглядело достойно».Теперь сделка возобновлена. Координатор ООН по «Черноморской зерновой инициативе» Амир Абдулла написал в Twitter, что он «приветствует возвращение Российской Федерации к реализации Черноморской зерновой инициативы по содействию экспорту продовольствия и удобрений из Украины». Он также выразил благодарность за содействие Турции.А министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи поблагодарил лидеров двух стран за решение о возвращении в «зерновую сделку».«Есть уважаемый господин Путин, который позитивно отнесся к продовольственной потребности. В качестве сектора, который мы представляем, мы очень благодарны двум лидерам (Эрдогану и Путину). Мир заново задышал», — сказал Киришчи журналистам, его слова приводит РИА «Новости».Напомним, Стамбульское соглашение вступило в силу 1 августа. В конце июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй — определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море по гуманитарным коридорам и с обязательной инспекцией. Эта пакетная сделка направлена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, подчеркивали ее участники.

https://ukraina.ru/20221102/1040424550.html

https://ukraina.ru/20221101/1040377402.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, зерновая сделка, рф, украина, турция, оон