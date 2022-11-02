Если бы не саботаж Киева, ДНР и ЛНР могли бы реализовать свои права и в составе Украины - Захарова - 02.11.2022 Украина.ру
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Если бы не саботаж Киева, ДНР и ЛНР могли бы реализовать свои права и в составе Украины - Захарова
Если бы не саботаж Киева, ДНР и ЛНР могли бы реализовать свои права и в составе Украины - Захарова - 02.11.2022 Украина.ру
Если бы не саботаж Киева, ДНР и ЛНР могли бы реализовать свои права и в составе Украины - Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила причины референдумов в Донбассе 2014 года. Об этом она рассказала на брифинге 2 ноября
2022-11-02T14:25
2022-11-02T14:25
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Она подчеркнула, что все события после Майдана – последствия госпереворота и репрессий в отношении граждан Украины и законно избранных властей.Обязательства, которые упомянула Захарова – децентрализация и особый статус Донецкой и Луганской областей, прописанные в Минских соглашениях.
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новости, захарова, мария захарова, мид, днр, лнр, украина
Новости, Захарова, Мария Захарова, МИД, ДНР, ЛНР, Украина

Если бы не саботаж Киева, ДНР и ЛНР могли бы реализовать свои права и в составе Украины - Захарова

14:25 02.11.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила причины референдумов в Донбассе 2014 года. Об этом она рассказала на брифинге 2 ноября
Если бы киевские власти выполняли свои обязательства, можно было бы говорить об условиях для ДНР и ЛНР реализации в рамках государства, в составе которого ни на тот момент находились.
Она подчеркнула, что все события после Майдана – последствия госпереворота и репрессий в отношении граждан Украины и законно избранных властей.
Обязательства, которые упомянула Захарова – децентрализация и особый статус Донецкой и Луганской областей, прописанные в Минских соглашениях.
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 16:35
Слишком поздно. Запад осознал ценность Минских соглашений и предрёк печальную судьбу Украине
 
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