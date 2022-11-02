https://ukraina.ru/20221102/1040428881.html

Если бы не саботаж Киева, ДНР и ЛНР могли бы реализовать свои права и в составе Украины - Захарова

Если бы не саботаж Киева, ДНР и ЛНР могли бы реализовать свои права и в составе Украины - Захарова - 02.11.2022 Украина.ру

Если бы не саботаж Киева, ДНР и ЛНР могли бы реализовать свои права и в составе Украины - Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила причины референдумов в Донбассе 2014 года. Об этом она рассказала на брифинге 2 ноября

2022-11-02T14:25

2022-11-02T14:25

2022-11-02T14:25

новости

захарова

мария захарова

мид

днр

лнр

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103344/45/1033444563_0:26:2833:1620_1920x0_80_0_0_8f406da79a3041874ce9dbd90e65b8d9.jpg

Она подчеркнула, что все события после Майдана – последствия госпереворота и репрессий в отношении граждан Украины и законно избранных властей.Обязательства, которые упомянула Захарова – децентрализация и особый статус Донецкой и Луганской областей, прописанные в Минских соглашениях.

https://ukraina.ru/20221020/1039960136.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, захарова, мария захарова, мид, днр, лнр, украина