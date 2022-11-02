https://ukraina.ru/20221102/1040427284.html

Владимир Комоедов: кто он

Владимир Комоедов: кто он - 02.11.2022 Украина.ру

Владимир Комоедов: кто он

Командующий Черноморским флотом ВМФ РФ в 1998-2002 гг. Адмирал. Украина.ру, 02.11.2022

2022-11-02T13:58

2022-11-02T13:58

2022-11-02T13:58

флот

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Командующий Черноморским флотом ВМФ РФ в 1998-2002 гг. Адмирал.Родился в 1950 году в городе Никополе Днепропетровской области.Окончил Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе (1967—1972), Высшие специальные офицерские классы ВМФ (1976—1977), Военно-морскую академию имени Маршала Советского Союза А. А. Гречко (1983—1985), Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил (1990—1992).Командир минно-торпедной боевой части малого противолодочного корабля "МПК-85" (08.1972—1973), помощник командира сторожевого корабля (1973—1974), командир малого противолодочного корабля "МПК-150" (1974—08.1976), командир малого противолодочного корабля (08.1977—1979), начальник штаба (1979—1981) и командир (1981—08.1983) дивизиона малых противолодочных кораблей, начальник штаба бригады противолодочных кораблей, командир бригады кораблей охраны водного района (07.1985—1987), начальник штаба Балтийской военно-морской базы (1987—1989), командир дивизии противолодочных кораблей (1989—08.1990), командир Балтийской эскадры разнородных сил (06.1992—09.1994), командир Балтийской военно-морской базы (09.1994—04.1995), начальник штаба — 1-й заместитель командующего Балтийским флотом (04.1996—08.1997), 1-й заместитель командующего Северным флотом (08.1997—07.1998).С июля 1998 по октябрь 2002 года — командующий Черноморским флотом.С 2002 по 2005 год — в распоряжении Министра обороны России. В 2005 году уволен в запас приказом Министра обороны России. В 2007 году избран депутатом Государственной думы V созыва по избирательному списку КПРФ в Ленинградской области. Вошёл в состав фракции КПРФ. Член комитета по обороне, член комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и государственной безопасности РФ.В 2011 году XI (внеочередным) съездом Общероссийского общественного движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" избран председателем движения.На парламентских выборах 2016 года возглавил партийный список КПРФ по Крыму, Севастополю и Калининградской области, список КПРФ в Пермский парламент и был выдвинут в одномандатном округе Севастополя.По итогам выборов в Пермском крае в 2016 году получил мандат депутата. Является заместителем председателя Законодательного собрания Пермского края.Награды: Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2000), Орден "За военные заслуги", Орден "За службу Родине в Вооружённых Силах СССР" III степени, Украинский орден Богдана Хмельницкого III степени (12 августа 2000 года) — за весомый личный вклад в укрепление содружества Военно-Морских Сил Украины и Черноморского флота Российской Федерации.

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флот