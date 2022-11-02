https://ukraina.ru/20221102/1040424550.html

Украина дала письменные гарантии, зерновая сделка возобновляется - Минобороны РФ

Украина дала письменные гарантии, зерновая сделка возобновляется - Минобороны РФ - 02.11.2022 Украина.ру

Украина дала письменные гарантии, зерновая сделка возобновляется - Минобороны РФ

Министерство обороны РФ 2 ноября сообщило о возобновлении участия России в черноморской зерновой инициативе

2022-11-02T13:30

2022-11-02T13:30

2022-11-02T13:34

новости

зерновая сделка

украина

россия

минобороны рф

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Ранее РФ приостановила свое участие в этой инициативе после атаки Украины на корабли Черноморского флота. По сообщению оборонного ведомства, украинская сторона предоставила письменные гарантии того, что коридор для вывоза зерна не будет использоваться в военных целях против РФ. Такие гарантии были даны при участии и содействии ООН и Турции, до которых была доведена позиция России."Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения – Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины ("Черноморская инициатива"), приостановленную после теракта в Севастополе", - говорится в сообщении.Также отмечается, что Киев официально заверил, что морской гумкоридор будет использоваться только в соответствии с положениями черноморской инициативы.

https://ukraina.ru/20221102/1040421033.html

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новости, зерновая сделка, украина, россия, минобороны рф