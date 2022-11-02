https://ukraina.ru/20221102/1040424550.html
Украина дала письменные гарантии, зерновая сделка возобновляется - Минобороны РФ
Украина дала письменные гарантии, зерновая сделка возобновляется - Минобороны РФ - 02.11.2022 Украина.ру
Украина дала письменные гарантии, зерновая сделка возобновляется - Минобороны РФ
Министерство обороны РФ 2 ноября сообщило о возобновлении участия России в черноморской зерновой инициативе
2022-11-02T13:30
2022-11-02T13:30
2022-11-02T13:34
новости
зерновая сделка
украина
россия
минобороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1d/1040289454_0:133:993:691_1920x0_80_0_0_9def05e1da112883b7de213a4c788b87.jpg
Ранее РФ приостановила свое участие в этой инициативе после атаки Украины на корабли Черноморского флота. По сообщению оборонного ведомства, украинская сторона предоставила письменные гарантии того, что коридор для вывоза зерна не будет использоваться в военных целях против РФ. Такие гарантии были даны при участии и содействии ООН и Турции, до которых была доведена позиция России."Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения – Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины ("Черноморская инициатива"), приостановленную после теракта в Севастополе", - говорится в сообщении.Также отмечается, что Киев официально заверил, что морской гумкоридор будет использоваться только в соответствии с положениями черноморской инициативы.
https://ukraina.ru/20221102/1040421033.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1d/1040289454_0:0:921:691_1920x0_80_0_0_bc5261e7edf1dab8276e3f2c2338c5af.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зерновая сделка, украина, россия, минобороны рф
Новости, зерновая сделка, Украина, Россия, Минобороны РФ
Украина дала письменные гарантии, зерновая сделка возобновляется - Минобороны РФ
13:30 02.11.2022 (обновлено: 13:34 02.11.2022)
Министерство обороны РФ 2 ноября сообщило о возобновлении участия России в черноморской зерновой инициативе
Ранее РФ приостановила свое участие в этой инициативе после атаки Украины на корабли Черноморского флота.
По сообщению оборонного ведомства, украинская сторона предоставила письменные гарантии того, что коридор для вывоза зерна не будет использоваться в военных целях против РФ. Такие гарантии были даны при участии и содействии ООН и Турции, до которых была доведена позиция России.
"Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения – Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины ("Черноморская инициатива"), приостановленную после теракта в Севастополе", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Киев официально заверил, что морской гумкоридор будет использоваться только в соответствии с положениями черноморской инициативы.