Украина дала письменные гарантии, зерновая сделка возобновляется - Минобороны РФ - 02.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221102/1040424550.html
Украина дала письменные гарантии, зерновая сделка возобновляется - Минобороны РФ
Украина дала письменные гарантии, зерновая сделка возобновляется - Минобороны РФ - 02.11.2022 Украина.ру
Украина дала письменные гарантии, зерновая сделка возобновляется - Минобороны РФ
Министерство обороны РФ 2 ноября сообщило о возобновлении участия России в черноморской зерновой инициативе
2022-11-02T13:30
2022-11-02T13:34
новости
зерновая сделка
украина
россия
минобороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1d/1040289454_0:133:993:691_1920x0_80_0_0_9def05e1da112883b7de213a4c788b87.jpg
Ранее РФ приостановила свое участие в этой инициативе после атаки Украины на корабли Черноморского флота. По сообщению оборонного ведомства, украинская сторона предоставила письменные гарантии того, что коридор для вывоза зерна не будет использоваться в военных целях против РФ. Такие гарантии были даны при участии и содействии ООН и Турции, до которых была доведена позиция России."Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения – Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины ("Черноморская инициатива"), приостановленную после теракта в Севастополе", - говорится в сообщении.Также отмечается, что Киев официально заверил, что морской гумкоридор будет использоваться только в соответствии с положениями черноморской инициативы.
https://ukraina.ru/20221102/1040421033.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1d/1040289454_0:0:921:691_1920x0_80_0_0_bc5261e7edf1dab8276e3f2c2338c5af.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, зерновая сделка, украина, россия, минобороны рф
Новости, зерновая сделка, Украина, Россия, Минобороны РФ

Украина дала письменные гарантии, зерновая сделка возобновляется - Минобороны РФ

13:30 02.11.2022 (обновлено: 13:34 02.11.2022)
 
© Минобороны Турции / Перейти в фотобанкПервое судно с зерном покинуло порт Одессы
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы
© Минобороны Турции
Перейти в фотобанк
Читать в
Министерство обороны РФ 2 ноября сообщило о возобновлении участия России в черноморской зерновой инициативе
Ранее РФ приостановила свое участие в этой инициативе после атаки Украины на корабли Черноморского флота.
По сообщению оборонного ведомства, украинская сторона предоставила письменные гарантии того, что коридор для вывоза зерна не будет использоваться в военных целях против РФ. Такие гарантии были даны при участии и содействии ООН и Турции, до которых была доведена позиция России.
"Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения – Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины ("Черноморская инициатива"), приостановленную после теракта в Севастополе", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Киев официально заверил, что морской гумкоридор будет использоваться только в соответствии с положениями черноморской инициативы.
- РИА Новости, 1920, 02.11.2022
13:10
"Зерновая сделка": Россию по-прежнему провоцируют на войну и пытаются поставить на место. Где выход?
 
Новостизерновая сделкаУкраинаРоссияМинобороны РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:39ВСУ понесли большие потери на Краснолиманском направлении – Минобороны
14:34Западные разведки рекрутировали на Украине 8 тысяч наемников, заявили в МИД России
14:31Олег Царев: Киев оказался в положении Крыма, в котором полуостров находился восемь лет
14:25Если бы не саботаж Киева, ДНР и ЛНР могли бы реализовать свои права и в составе Украины - Захарова
14:18В МИД России вызовут британского посла после атаки на корабли Черноморского флота
14:13Американский учёный: США делали Украину фактическим членом НАТО
14:08Символы независимого выбора: В Совфеде торжественно установили флаги новых регионов. ВИДЕО
14:06Иван Коновалов: Россия уже наказала Запад за поддержку ВСУ, пугалки от НАТО нам не страшны
13:58Владимир Комоедов: кто он
13:50Василий Дандыкин: кто он
13:37Хомский: в Вашингтоне не прислушались к предупреждениям политиков о недопустимости расширения НАТО
13:30Украина дала письменные гарантии, зерновая сделка возобновляется - Минобороны РФ
13:30Жарихин оценил дальнейшие перспективы зерновой сделки
13:10"Зерновая сделка": Россию по-прежнему провоцируют на войну и пытаются поставить на место. Где выход?
13:01Попытки Киева создать "грязную бомбу" выгодны США - Шойгу
12:57Глава Энергодара рассказал, что город включен в российскую программу развития моногородов
12:55Россия и Белоруссия начали подготовку учений "Щит Союза - 2023"
12:45"По нам стреляли свои же": единственный выживший на позиции ВСУ
12:43В Риме не разобрались, какое оружие нужно Киеву и решили не отправлять ничего
12:42Группировка НАТО превысила 30 тысяч человек у границ России - Шойгу
Лента новостейМолния