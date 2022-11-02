https://ukraina.ru/20221102/1040421970.html
Группировка НАТО превысила 30 тысяч человек у границ России - Шойгу
Группировка НАТО превысила 30 тысяч человек у границ России - Шойгу - 02.11.2022 Украина.ру
Группировка НАТО превысила 30 тысяч человек у границ России - Шойгу
В Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии НАТО создает новые многонациональные батальонные тактические группы. Об этом 2 ноября сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии
2022-11-02T12:42
2022-11-02T12:42
2022-11-02T12:42
новости
сергей шойгу
нато
границы
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Численность группировки войск НАТО у границ России превысила 30 тысяч человек. С февраля численность выросла в 2,5 раза, в ближайшей перспективе может увеличиться еще, сообщил Шойгу. В Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии НАТО создает новые многонациональные батальонные тактические группы, заявил Шойгу. Россия и Белоруссия продолжают формировать единое оборонное пространство. С конца октября проходит боевое сглаживание соединений региональной группировки.НАТО проводит совместные учения "Железный волк" в Литве с 17 октября. В учениях, как заявлялось Альянсом, принимают участие 3500 военнослужащих из Бельгии, Литвы и Германии. Литовскую группировку НАТО возглавит ФРГ, в будущем в ее состав войдут до 5 тысяч военнослужащих. Белоруссия не вступит в СВО непосредственно и белорусской армии не будет на территории Украины. И потому, что Александр Лукашенко этого не хочет, и потому, что значительная часть населения Белоруссии не будет этому рада, и потому, что это никак не отразится на театре военных действий. Но республика продолжит выполнять свои полезные функции, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру историк и публицист Кирилл Аверьянов-Минский.
https://ukraina.ru/20221031/1040349893.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей шойгу, нато, границы, россия
Группировка НАТО превысила 30 тысяч человек у границ России - Шойгу
В Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии НАТО создает новые многонациональные батальонные тактические группы. Об этом 2 ноября сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии
Численность группировки войск НАТО у границ России превысила 30 тысяч человек. С февраля численность выросла в 2,5 раза, в ближайшей перспективе может увеличиться еще, сообщил Шойгу.
В Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии НАТО создает новые многонациональные батальонные тактические группы, заявил Шойгу.
Россия и Белоруссия продолжают формировать единое оборонное пространство. С конца октября проходит боевое сглаживание соединений региональной группировки.
НАТО проводит совместные учения "Железный волк" в Литве с 17 октября. В учениях, как заявлялось Альянсом, принимают участие 3500 военнослужащих из Бельгии, Литвы и Германии. Литовскую группировку НАТО возглавит ФРГ, в будущем в ее состав войдут до 5 тысяч военнослужащих.
Белоруссия не вступит в СВО непосредственно и белорусской армии не будет на территории Украины. И потому, что Александр Лукашенко
этого не хочет, и потому, что значительная часть населения Белоруссии не будет этому рада, и потому, что это никак не отразится на театре военных действий. Но республика продолжит выполнять свои полезные функции, заявил ранее в интервью изданию Украина.ру историк и публицист Кирилл Аверьянов-Минский.