https://ukraina.ru/20221102/1040417223.html

Проблемы с электроснабжением, потери ВСУ, диверсия в Крыму. Главное на Украине на 12:00 2 ноября

Проблемы с электроснабжением, потери ВСУ, диверсия в Крыму. Главное на Украине на 12:00 2 ноября - 02.11.2022 Украина.ру

Проблемы с электроснабжением, потери ВСУ, диверсия в Крыму. Главное на Украине на 12:00 2 ноября

Украинская энергопоставляющая компания Yasno сообщила, что на восстановление электроснабжения в регионах Украины после ударов по энергетической инфраструктуре... Украина.ру, 02.11.2022

2022-11-02T12:00

2022-11-02T12:00

2022-11-02T12:39

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Шестнадцать тысяч домов в Киевской области остаются без электроснабжения. Больше сотни нападавших на Донбасс националистов умерли. Силовики предотвратили диверсию украинских спецслужб на объекте энергетической инфраструктуры в КрымуУкраинская энергопоставляющая компания Yasno сообщила, что на восстановление электроснабжения в регионах Украины после ударов по энергетической инфраструктуре энергетикам понадобилось от трех до 28 часов.На своей странице в Facebook * компания опубликовала инфографику. Согласно ей, с 24 февраля объекты энергетической инфраструктуры региона подверглись атакам более 100 раз. Восстановление электроснабжения занимало от трех до 28 часов. Быстрее всего закончили работы в Житомирской области — за три часа. Дольше всего восстанавливали в Киевской — 28 часов.Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что 16 тысяч домов в регионе все еще остаются без света.«В Киевской области 16 тысяч домов остаются без электроснабжения. Наши энергетики работают третьи сутки в режиме нон-стоп. На протяжении дня восстановим электричество для всех абонентов», — написал он в своем телеграм-канале.Также он заявил, что с 6:00 (7:00 мск) в регионе начались плановые стабилизационные отключения, и призвал жителей быть готовыми к отсутствию электричества.Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.Глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий на встрече с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон в среду отметил, что Украина хотела бы иметь потенциальную возможность импорта из Евросоюза значительного объема электроэнергии — 1 000−1 500 МВт. По его словам, после повышения лимита Украина может при необходимости импортировать электроэнергию из европейских стран.Кудрицкий также сообщил, что Украина нуждается в помощи для замены поврежденного оборудования подстанций, поэтому он попросил о координации такой помощи со стороны Евросоюза.Глава «Укрэнерго» напомнил, что Симсон была одной из ключевых фигур, которая помогла в марте этого года объединить украинскую энергосистему с европейской.Накануне Симсон сообщила, что Евросоюз в экстренном порядке выделил Украине 25,5 млн евро на поддержание энергосистемы и предоставил «энергооборудование на миллионы евро». Также во вторник украинские СМИ сообщили, что Киев начал наращивать импорт электроэнергии из ЕС, в частности, с 30 октября у Словакии было закуплено 300 МВт электроэнергии.Обстрелы Донбасса и потери ВСУПредставительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК сообщило о 50 фактах ведения огня со стороны украинцев за сутки.На Донецком направлении противник применял AGM-88 HARM, РСЗО Himars, артиллерию 155 и 152 мм.На Ясиноватском — артиллерию 155 и 152 мм.На Горловском — артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм.Всего ВСУ выпустили 210 единиц различных боеприпасов.Под вражеским огнем оказались районы десяти населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Горловка (Калининский и Никитовский район), Зайцево, Красный Партизан, Ясиноватая, Яковлевка, Макеевка (Червоногвардейский район), Благодатное, Волноваха.Поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в ранее освобожденном Благодатном. Ранения различной степени тяжести получили два человека (в том числе парень-подросток).Повреждено пять домостроений, а также пять объектов гражданской инфраструктуры.Штаб территориальной обороны ДНР уточнил, что украинцы обстреляли детскую больницу в Донецке.«Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Петровскому району Донецка. В результате обстрела повреждено остекление здания Городской детской клинической больницы номер 4, расположенной по улице Карамзина», — говорится в сообщении в телеграм-канале штаба территориальной обороны.При этом, по данным Народной милиции ДНР, украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: самоходная артиллерийская установка (2С1 "Гвоздика"), один танк (Т-64БМ), шесть единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 40 человек", - говорится в телеграм-канале НМ.Что касается Луганской Народной Республики, Вооруженные силы Украины с момента вхождения ЛНР в состав России выпустили по территории региона 113 ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS ("Хаймарс"). В частности, за первый месяц после вхождения ЛНР в состав России из HIMARS обстреляны 24 населенных пункта республики."Всего 113 ракет", - уточнили в ведомстве.В результате этих атак повреждены 25 жилых домов и детский сад, частично разрушены здания железнодорожного вокзала в Белокуракино, здание гостиницы в Алчевске и другие объекты. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.Предотвращение диверсии в Крыму и успехи союзниковСиловики предотвратили диверсию украинских спецслужб на объекте энергетической инфраструктуры в Крыму."Предотвращена диверсия, планировавшаяся украинскими спецслужбами, на объекте энергетической инфраструктуры в республике Крым… Задержан гражданин Украины 1978 года рождения, завербованный СБУ", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.Добавляется, что у него изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схему расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма.Следственными органами заведено дело по статьям "Приготовление к диверсии" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ" УК РФ.Кроме того, проверяется причастность задержанного к другим преступлениям на территории РФ.Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в среду в эфире телеканала "Россия-24" отметил успехи союзных сил на марьинском направлении."Марьинское направление, здесь мы тоже фиксируем определенные успехи уже последних часов в том числе. Бои продолжаются непосредственно в самом населенном пункте Марьинка. Но опять же, с учетом укреплений, которые выстроены противником, борьба идет за каждое высотное здание, за каждую многоэтажную постройку, но тем не менее ребята продвигаются вперед", - сказал он.По его словам, также "наши подразделения продолжают продвижение на угледарском направлении"."Продолжаются бои за Павловку, в районе Новомихайловки тоже продолжается продвижение наших сил", - сказал он.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

https://ukraina.ru/20221102/1040407559.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, днр, всу, лнр, энергоснабжение, денис пушилин, крым, диверсии