https://ukraina.ru/20221101/1040377402.html

Ударят по России голодом в… Африке. "Зерновая сделка" требует от Москвы определенности

Ударят по России голодом в… Африке. "Зерновая сделка" требует от Москвы определенности - 01.11.2022 Украина.ру

Ударят по России голодом в… Африке. "Зерновая сделка" требует от Москвы определенности

Украина.ру, 01.11.2022

2022-11-01T14:33

2022-11-01T14:33

2022-11-01T14:33

владимир скачко

эксклюзив

африка

зерновая сделка

россия

израиль

украина

сво

оружие

дмитрий кулеба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/01/1040378635_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_967bbc1adbf6cb6f57a996ea351e66c8.jpg

Если сказать это не совсем дипломатическим языком, то еще 12 стран зачем-то записались в кандидаты на получение, извините, по щам после того, как это все закончится. Разумеется, победой России. И немного жаль разве что Израиль, который тоже почему-то оказался в этой компании несчастных под раздачу.Израиль – единственная страна, которая испытывала на себе силу русского, советского, а потом и российского оружия только опосредовано – в столкновениях с арабскими странами, кои им пользовались. Все остальные (Германия, Франция, Испания, Италия, Литва, Северная Македония, Польша, Республика Корея, Словакия, Словения и Финляндия) на генетическом уровне должны помнить, как оно живется и что бывает, когда русский солдат осерчает. Либо сами они, либо в составе различных чужих завоевательско-оккупационных армий приходили на русскую землю и так там огребали, что должны были бы помнить, как и что болит от пинка ниже спины.Но, увы, не помнят, а играются в гуманитариев и демократов ХХI века и готовы помогать Украине, которая нападает на Россию и провоцирует ее на ответные удары. Если верить не соглашающемуся обследоваться главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, эти 12 стран согласились и будут поставлять Украине энергетическое оборудование. Целых 954 единицы этого самого энергетического оборудования. Взамен того, что было уничтожено российскими ракетами и дронами. В ответ на аналогичную атаку Украины на военные и гражданские суда в бухте Севастополя 29 октября 2022 года. После этого Россия приостановила свое участие в так называемой "зерновой сделке" по продаже украинского зерна якобы беднейшим странам мира, о чем 22 июля сего года оговорились ООН, Турция, Россия и Украина.И сегодня в этом вопросе существует, в принципе, максимальная ясность. Россия -- как основной участник этих соглашений -- НЕ ВЫШЛА из сделки, а ПРИОСТАНОВИЛА в ней участие. И даже, как заявило Минобороны России, "до прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной 29 октября террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в городе Севастополь, движение по коридору безопасности, определенному "черноморской инициативой" (это она, сделка. – Авт.), приостановлено". Посол России в Турции Алексей Ерхов всех заверил, что Россия больше не может гарантировать безопасность сухогрузов, участвующих в зерновой сделке.То есть движение судов по коридору безопасности недопустимо, так как Киев использует его для ведения боевых действий, а России — это совсем не нужно. Более того, Москва довела свою позицию до Совета безопасности и генсека ООН Антониу Гутерреша, у которого попросила содействия в получении гарантий со стороны Киева о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных для вывоза сельскохозяйственной продукции, для военных провокаций. Иначе будет бо-бо.Как, собственно, и случилось уже в понедельник, 31 октября 2022 года, когда Россия ответила и вызвала у украинского руководства приступы паники, арифметического слабоумия и животного страха. Украинские источники сообщили, что Россия выпустила по Украине 50 ракет, украинцы сбили 44 из них, но долетевшие 6 ракет (дронов? – укры не говорят, что это было) поразили 18 объектов (по некоторым другим данным, 36) энергетической инфраструктуры в 10 регионах. Представляете, какие прыгучие ракеты есть в распоряжении России? И представляете, что было бы, если бы все 50 долетели и попрыгали по "нэньке"? "Та страшнэ дило…", как говорят украинские сельские философы.Президент России Владимир Путин после переговоров с коллегами из Азербайджана и Армении в тот же день тоже был предельно прям и четок – признал, что прилеты были в ответку за Севастополь. "Отчасти так и есть. Но это не все, что мы могли бы сделать", — сказал он.И на этом месте я напрягся бы не только в Украине. Но на Западе все дружно бросились спасть Украину, перед которой замаячила гуманитарная катастрофа возмездия за тупые действия ее властей. Только в одном Киеве 80% населения остались без электричества, тепла и связи. Исполнительный директор ДТЭК, главного производителя, распределителя и поставщика тепла и электроэнергии в стране, Дмитрий Сахарук сообщил, в его ведомстве закончился складской запас оборудования для восстановления энергосистемы. "Мы уже использовали запас оборудования, который у нас был на складах. Стоимость оборудования сейчас измеряется сотнями миллионов долларов. Работаем над тем, как его все же приобрести или получить от наших партнеров", -- сказал он. А хозяин ДТЭК Ринат Ахметов лично сам явно не хочет раскошеливаться.При этом в Украине, во всяком случае, в Киеве уже появились публичные точки Wi-Fi на случай отключения электроэнергии. Они будут работать на аккумуляторах Tesla Powerwall и терминалах Starlink, и, как сообщил глава Минцифры Украины Михаил Федоров, для этого используют часть из более чем 1,5 тысяч терминалов Starlink, которые Украина получает от Польши.Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба даже допустил, что жителей Киевщины могут временно переселить в другие регионы, если ситуация на энергетическом фронте станет критической. "Если мы поймем, что инфраструктура настолько повреждена, что ситуацию не удастся решить быстро, есть план по временной перевозке людей в регионы, где ситуация более стабильная", -- заявил он.А вообще-то профессиональные патриоты с подачи властей, уже пропагандируют главный лозунг украинского сопротивления на ближайшие месяцы:А западные лидеры наперебой выражают поддержку Украине и осуждают Россию и за ответку за Севастополь, и за приостановку участия в зерновой сделке. За Украину высказались все на Западе, что и понятно: им там нужно одно – дискредитация России. И как пирата, который топит корабли со спасительным зерном для голодающих Африки, и как агрессора, который бомбит несчастную Украину, желающую дать неграм хлеба в обход России, и как международного беспредельщика, которому даже ООН – не указ. А таких, мол, не берут в лидеры будущего многополярного мира.Четче всего, как ни странно, эту мысль высказал замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, который заявил, что его организация не видит оснований полагать, что атака на Севастополь нарушила условия "зернового соглашения". Более того, явно для провокации России на решительные действия в подтверждение своих требований Гриффитс сообщил, что ООН исходит из того, что "зерновая сделка" действует, а значит корабли могут ходить туда-сюда, несмотря на протесты, заявления, или действия России.И ООН явно готова на провоцирование России, так как еще вчера вместе с Турцией и Украиной согласовала прохождение под носом у России 16 судов в рамках сделки и вроде бы намерена проинспектировать 40 судов, которые стоят на якоре вблизи Стамбула.Но и Россия не собирается сдаваться и допускать, чтобы ее требования игнорировали. Как известно, в понедельник, 31 октября, Путин потребовал от ООН, чтобы та провела работу с Киевом и добилась от него гарантий, что угрозы судам в рамках зерновой сделки не будет. "Украина должна гарантировать, что угроз для гражданских судов и для судов обеспечения России создаваться не будет", -- сказал он. Путин прекрасно понимает пикантность ситуации в которой оказалась Россия. Единственное, что связывает Украину и Россию то, что в рамках зерновой сделки они ничего между собой не подписывали, только договора с Турцией и ООН. Украины подписала с ними договор о вывозе зерна, а Россия – о вывозе минудобрений. И все, у Киев и Москвы одна "крыша" -- в Анкаре и Нью-Йорке.Исходя из этого, Украина, конечно, ответственна перед Россией за свою атаку на Севастополь, но нужно еще доказать, что к атаке или имеют отношение корабли, задействованные в зерновой сделке, или использован коридор, по которому ходят зерновозы. Россия уверена, что и под видом зерна могли вывозить взрывчатку, и из коридора могли гасить по бухте в Севастополе. "Беспилотники – и подводные, и воздушные – частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно с Украины… Это же не шутки. Эти подводные аппараты 6 метров длиной, по-моему, 500 тонн там взрывчатки. Ну, попадет – там ни от зерна, ни от корабля ничего не останется. А виноваты будем мы…", -- осторожно рассказывал Путин.И уже в понедельник постпред РФ в ООН Василий Небензя сообщил, что беспрепятственного прохождения сухогрузов без согласования с Москвой в Черном море не будет. "Учитывая факторы злоупотребления гуманитарным коридором и в целом то, что Черное море остается зоной боевых действий, не можем допустить беспрепятственного прохождения судов без нашего досмотра и будем вынуждены принять самостоятельные меры по контролю", – сказал Небензя.И, в принципе, Россия была частично услышана. Деловыми кругами Запада, которым не нужны лишние риски. Основной страховщик сухогрузов, работавших в "зерновой сделке", британская компания "Lloyd’s Ascot", остановила страхование новых судов до прояснения ситуации с российским участием в "черноморской инициативе".И потому ситуация остается неопределенной и максимально запутанной. И крайне взрывоопасной. Запад в лице США и НАТО может вести ее к войне в Черном море. Но и Россия если не передоговорится с Турцией и ООН о новых условиях зерновой сделки и об обуздании провокаций Украины, может либо блокировать порты Одессы и вступить в войну с Альянсом, либо по суше захватить Одесскую область. Вместе с портами, разумеется.Ну а Украина по-прежнему будет замерзать в темноте, когда можно и не мыться -- все равно мало что видно. Так тоже пытаются шутить в Украине на полном серьезе…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20221101/1040364880.html

https://ukraina.ru/20221101/1040357084.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

владимир скачко, эксклюзив, африка, зерновая сделка, россия, израиль, украина, сво, оружие, дмитрий кулеба, оон, турция, владимир путин, ринат ахметов, польша, севастополь, небензя, сша, запад