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Глава Itochu: Япония не выживет без российских нефти и газа
Глава Itochu: Япония не выживет без российских нефти и газа - 01.11.2022 Украина.ру
Глава Itochu: Япония не выживет без российских нефти и газа
Япония не выдержит, если Токио придется отказаться от закупок российских нефти и газа, к чему страну активно склоняют политики. Такое заявление в интервью британской газете Financial Times сделал на днях глава японской компании Itochu, принимающей участие в проекте "Сахалин-1", Масахиро Окафудзи
2022-11-01T09:16
2022-11-01T09:16
2022-11-01T09:21
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Он добавил, что считает такой подход, когда на компании оказывается геополитическое давление негативным для экономики.Запад начал новый виток санкционной войны против России с началом специальной военной операции на Украине. В начале октября был принят уже восьмой по счету пакет ограничительных мер против Москвы. Он включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Также обсуждается введение потолка цен на газ и другие меры.Свою лепту в ограничительные меры внесла и Япония. В частности, санкции Токио распространяются на более чем 900 человек из РФ, на 280 российских компаний и организаций, 11 банков.Между тем, пока рынок реагирует исключительно повышением стоимости энергоресурсов, что уже отразилось на экономике и уровне жизни в мире.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, япония, россия, нефть, газ, санкции
Новости, Япония, Россия, нефть, газ, санкции
Глава Itochu: Япония не выживет без российских нефти и газа
09:16 01.11.2022 (обновлено: 09:21 01.11.2022)
Япония не выдержит, если Токио придется отказаться от закупок российских нефти и газа, к чему страну активно склоняют политики. Такое заявление в интервью британской газете Financial Times сделал на днях глава японской компании Itochu, принимающей участие в проекте "Сахалин-1", Масахиро Окафудзи
"В отличие от Европы или США, Япония в своих энергетических нуждах почти полностью зависит от зарубежья, поэтому невозможно разорвать связи с Россией из-за санкций. Реальность такова, что мы не выживем, если не будем продолжать импортировать из России, даже если объемы будут меньше", - сказал Окафудзи.
Он добавил, что считает такой подход, когда на компании оказывается геополитическое давление негативным для экономики.
Запад начал новый виток санкционной войны против России с началом специальной военной операции на Украине. В начале октября был принят уже восьмой по счету пакет ограничительных мер против Москвы. Он включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Также обсуждается введение потолка цен на газ и другие меры.
Свою лепту в ограничительные меры внесла и Япония. В частности, санкции Токио распространяются на более чем 900 человек из РФ, на 280 российских компаний и организаций, 11 банков.
Между тем, пока рынок реагирует исключительно повышением стоимости энергоресурсов, что уже отразилось на экономике и уровне жизни в мире.