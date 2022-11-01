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Глава Itochu: Япония не выживет без российских нефти и газа

Глава Itochu: Япония не выживет без российских нефти и газа - 01.11.2022 Украина.ру

Глава Itochu: Япония не выживет без российских нефти и газа

Япония не выдержит, если Токио придется отказаться от закупок российских нефти и газа, к чему страну активно склоняют политики. Такое заявление в интервью британской газете Financial Times сделал на днях глава японской компании Itochu, принимающей участие в проекте "Сахалин-1", Масахиро Окафудзи

2022-11-01T09:16

2022-11-01T09:16

2022-11-01T09:21

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Он добавил, что считает такой подход, когда на компании оказывается геополитическое давление негативным для экономики.Запад начал новый виток санкционной войны против России с началом специальной военной операции на Украине. В начале октября был принят уже восьмой по счету пакет ограничительных мер против Москвы. Он включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Также обсуждается введение потолка цен на газ и другие меры.Свою лепту в ограничительные меры внесла и Япония. В частности, санкции Токио распространяются на более чем 900 человек из РФ, на 280 российских компаний и организаций, 11 банков.Между тем, пока рынок реагирует исключительно повышением стоимости энергоресурсов, что уже отразилось на экономике и уровне жизни в мире.

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новости, япония, россия, нефть, газ, санкции