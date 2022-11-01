https://ukraina.ru/20221101/1040339918.html

"Потребность колоссальная": Бородай рассказал, зачем РФ создала координационный совет

"Потребность колоссальная": Бородай рассказал, зачем РФ создала координационный совет - 01.11.2022 Украина.ру

"Потребность колоссальная": Бородай рассказал, зачем РФ создала координационный совет

Координационный совет позволит России перейти от действий и реакций мирного времени к действиям актуальным, которые нужны при нынешних обстоятельствах в зоне СВО и необходимость нужна в этом колоссальная, сказал глава "Союза добровольцев Донбасса", депутат Государственной Думы России Александр Бородай в интервью Украина.ру

2022-11-01T04:07

2022-11-01T04:07

2022-11-01T04:07

новости

россия

владимир путин

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Ранее президент Владимир Путин подписал указ о создании координационного совета при правительстве для обеспечения потребностей спецоперации на Украине.В состав координационного совета вошли 19 человек. Возглавит его премьер-министр Михаил Мишустин, а его заместителями будут вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Денис Мантуров.По его словам, экономика в России начинает пытаться выстраиваться в рамках экономики военного времени, но "пока я вижу очень слабые изменения, но, возможно, просто прошло еще мало времени".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221031/1040306407.html

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новости, россия, владимир путин