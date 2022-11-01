"Потребность колоссальная": Бородай рассказал, зачем РФ создала координационный совет - 01.11.2022 Украина.ру
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"Потребность колоссальная": Бородай рассказал, зачем РФ создала координационный совет
"Потребность колоссальная": Бородай рассказал, зачем РФ создала координационный совет - 01.11.2022 Украина.ру
"Потребность колоссальная": Бородай рассказал, зачем РФ создала координационный совет
Координационный совет позволит России перейти от действий и реакций мирного времени к действиям актуальным, которые нужны при нынешних обстоятельствах в зоне СВО и необходимость нужна в этом колоссальная, сказал глава "Союза добровольцев Донбасса", депутат Государственной Думы России Александр Бородай в интервью Украина.ру
2022-11-01T04:07
2022-11-01T04:07
новости
россия
владимир путин
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Ранее президент Владимир Путин подписал указ о создании координационного совета при правительстве для обеспечения потребностей спецоперации на Украине.В состав координационного совета вошли 19 человек. Возглавит его премьер-министр Михаил Мишустин, а его заместителями будут вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Денис Мантуров.По его словам, экономика в России начинает пытаться выстраиваться в рамках экономики военного времени, но "пока я вижу очень слабые изменения, но, возможно, просто прошло еще мало времени".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221031/1040306407.html
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Новости
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60
новости, россия, владимир путин
Новости, Россия, Владимир Путин

"Потребность колоссальная": Бородай рассказал, зачем РФ создала координационный совет

04:07 01.11.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост ВС РФ в Харьковской области
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости . Кирилл Нортон
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Координационный совет позволит России перейти от действий и реакций мирного времени к действиям актуальным, которые нужны при нынешних обстоятельствах в зоне СВО и необходимость нужна в этом колоссальная, сказал глава "Союза добровольцев Донбасса", депутат Государственной Думы России Александр Бородай в интервью Украина.ру
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о создании координационного совета при правительстве для обеспечения потребностей спецоперации на Украине.
В состав координационного совета вошли 19 человек. Возглавит его премьер-министр Михаил Мишустин, а его заместителями будут вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Денис Мантуров.
Потребность колоссальная, потому что практически все время специальной военной операции страна жила в рамках мирного времени. Только сейчас начинаются какие-то сдвиги и переход к ощущению того, что мы участвуем в войне, причем в войне за наше выживание.
Александр Бородай интервью
Александр Бородай
глава "Союза добровольцев Донбасса", депутат Государственной Думы
По его словам, экономика в России начинает пытаться выстраиваться в рамках экономики военного времени, но "пока я вижу очень слабые изменения, но, возможно, просто прошло еще мало времени".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Заголовок открываемого материала
04:07"Потребность колоссальная": Бородай рассказал, зачем РФ создала координационный совет
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