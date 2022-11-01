"Потребность колоссальная": Бородай рассказал, зачем РФ создала координационный совет
Координационный совет позволит России перейти от действий и реакций мирного времени к действиям актуальным, которые нужны при нынешних обстоятельствах в зоне СВО и необходимость нужна в этом колоссальная, сказал глава "Союза добровольцев Донбасса", депутат Государственной Думы России Александр Бородай в интервью Украина.ру
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о создании координационного совета при правительстве для обеспечения потребностей спецоперации на Украине.
В состав координационного совета вошли 19 человек. Возглавит его премьер-министр Михаил Мишустин, а его заместителями будут вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Денис Мантуров.
Потребность колоссальная, потому что практически все время специальной военной операции страна жила в рамках мирного времени. Только сейчас начинаются какие-то сдвиги и переход к ощущению того, что мы участвуем в войне, причем в войне за наше выживание.
По его словам, экономика в России начинает пытаться выстраиваться в рамках экономики военного времени, но "пока я вижу очень слабые изменения, но, возможно, просто прошло еще мало времени".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Вчера, 12:46Пленные из ВСУ: "Нам врали: это не наша война"