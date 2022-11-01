Рогов: смерть Зеленского спасет десятки тысяч жизней - 01.11.2022 Украина.ру
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Рогов: смерть Зеленского спасет десятки тысяч жизней
Рогов: смерть Зеленского спасет десятки тысяч жизней - 01.11.2022 Украина.ру
Рогов: смерть Зеленского спасет десятки тысяч жизней
В нынешних обстоятельствах России нужно не просто констатировать факты обстрелов новых регионов, а предлагать решения. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал лидер движения "Мы вместе с Россией", член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-11-01T07:15
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новости
владимир рогов
смерть
владимир зеленский
спасение
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При этом решения, пояснил он вполне простые: введение смертной казни для террористов и признание СБУ и ГУР террористическими организациями. Неотвратимость наказания серьезно отрезвит сотрудников этих структур, уверен Рогов. Не менее результативными, уверен он, будут и удары по зданиям указанных организаций.Полностью интервью можно прочитать здесь:
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новости, владимир рогов, смерть, владимир зеленский, спасение
Новости, Владимир Рогов, смерть, Владимир Зеленский, спасение

Рогов: смерть Зеленского спасет десятки тысяч жизней

07:15 01.11.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Герань беспилотник БЛА
Зеленский Герань беспилотник БЛА
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
В нынешних обстоятельствах России нужно не просто констатировать факты обстрелов новых регионов, а предлагать решения. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал лидер движения "Мы вместе с Россией", член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
При этом решения, пояснил он вполне простые: введение смертной казни для террористов и признание СБУ и ГУР террористическими организациями. Неотвратимость наказания серьезно отрезвит сотрудников этих структур, уверен Рогов. Не менее результативными, уверен он, будут и удары по зданиям указанных организаций.

"Поверьте, развалины на том месте, где происходили сходки, шабаши террористов, они тоже играют большую роль. Я глубоко убежден, что в случае - я никому ничего не желаю, но - в случае смерти Зеленского и других первых лиц, будут спасены десятки тысяч жизней простых людей, которых ведут на убой, которых загоняют на убой", - резюмировал собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь:
Владимир Рогов интервью - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 10:40
Владимир Рогов: СБУ и ГУР надо признать террористическим организациями
 
НовостиВладимир РоговсмертьВладимир Зеленскийспасение
 
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