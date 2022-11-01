https://ukraina.ru/20221101/1040322175.html
Рогов: смерть Зеленского спасет десятки тысяч жизней
Рогов: смерть Зеленского спасет десятки тысяч жизней - 01.11.2022 Украина.ру
Рогов: смерть Зеленского спасет десятки тысяч жизней
В нынешних обстоятельствах России нужно не просто констатировать факты обстрелов новых регионов, а предлагать решения. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал лидер движения "Мы вместе с Россией", член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-11-01T07:15
2022-11-01T07:15
2022-11-01T07:15
новости
владимир рогов
смерть
владимир зеленский
спасение
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При этом решения, пояснил он вполне простые: введение смертной казни для террористов и признание СБУ и ГУР террористическими организациями. Неотвратимость наказания серьезно отрезвит сотрудников этих структур, уверен Рогов. Не менее результативными, уверен он, будут и удары по зданиям указанных организаций.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221030/1040299042.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир рогов, смерть, владимир зеленский, спасение
Новости, Владимир Рогов, смерть, Владимир Зеленский, спасение
Рогов: смерть Зеленского спасет десятки тысяч жизней
В нынешних обстоятельствах России нужно не просто констатировать факты обстрелов новых регионов, а предлагать решения. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал лидер движения "Мы вместе с Россией", член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
При этом решения, пояснил он вполне простые: введение смертной казни для террористов и признание СБУ и ГУР террористическими организациями. Неотвратимость наказания серьезно отрезвит сотрудников этих структур, уверен Рогов. Не менее результативными, уверен он, будут и удары по зданиям указанных организаций.
"Поверьте, развалины на том месте, где происходили сходки, шабаши террористов, они тоже играют большую роль. Я глубоко убежден, что в случае - я никому ничего не желаю, но - в случае смерти Зеленского и других первых лиц, будут спасены десятки тысяч жизней простых людей, которых ведут на убой, которых загоняют на убой", - резюмировал собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь: