https://ukraina.ru/20221101/1040322175.html

Рогов: смерть Зеленского спасет десятки тысяч жизней

Рогов: смерть Зеленского спасет десятки тысяч жизней - 01.11.2022 Украина.ру

Рогов: смерть Зеленского спасет десятки тысяч жизней

В нынешних обстоятельствах России нужно не просто констатировать факты обстрелов новых регионов, а предлагать решения. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал лидер движения "Мы вместе с Россией", член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов

2022-11-01T07:15

2022-11-01T07:15

2022-11-01T07:15

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При этом решения, пояснил он вполне простые: введение смертной казни для террористов и признание СБУ и ГУР террористическими организациями. Неотвратимость наказания серьезно отрезвит сотрудников этих структур, уверен Рогов. Не менее результативными, уверен он, будут и удары по зданиям указанных организаций.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221030/1040299042.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир рогов, смерть, владимир зеленский, спасение